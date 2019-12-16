Лидер тори вошел в историю

Что означает победа партии Бориса Джонсона на парламентских выборах

Борис Джонсон добился крупнейшего для Консервативной партии большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер, оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь премьеру предстоит выполнить свое обещание по Brexit

Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Консерваторы установили рекорд

По итогам состоявшихся 12 декабря выборов Консервативная партия под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 365 из 650 мест в палате общин. По сравнению с предыдущими выборами тори получили в нижней палате парламента на 48 мандатов больше.

Триумф Джонсона — самая крупная победа тори с 1987 года, когда партия под началом Маргарет Тэтчер провела в парламент 376 депутатов. «Правительство <...> консерваторов получило уверенный новый мандат, чтобы завершить Brexit, объединить страну и двигаться вперед», — заявил Джонсон, комментируя итоги голосования.

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1935 года. Для лейбористов за последние 70 лет с провалом Корбина может сравниться только выступление под руководством Майкла Фута в 1983 году, когда они получили 209 кресел в палате общин.

По итогам выборов консерваторам удалось победить в 55 округах, которые находились под контролем лейбористов. Большинство из этих округов находились в центре и на севере Англии и проголосовали за выход из ЕС на референдуме 2016 года.

Тори оказались популярнее лейбористов среди всех социально-экономических слоев. За консерваторов проголосовали 46,5% рабочего класса (за лейбористов — 33,5%) и 44,5% среднего и зажиточного классов (за лейбористов — 32%), следует из исследования компании Ashcroft Polls.

Консерваторы пользовались большей популярностью среди пожилого населения, лейбористы — среди молодежи, указано в исследовании. Например, тори получили 62% голосов британцев старше 65 лет, а лейбористы — 57% голосов граждан от 18–24 лет.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса. «Противоречие между правыми и левыми взглядами на экономику утрачивает актуальность, его заменяет новый культурный раскол: желание выйти из ЕС, реформировать миграционную систему и укрепить нацию дало рабочим мотивацию проголосовать за <...> правых [консерваторов]», — считает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Очевидно, что вопрос Brexit стал доминирующим <...>», — признал теневой канцлер казначейства, депутат от лейбористов Джон Макдоннелл.

Кроме того, Борис Джонсон пользовался большей популярностью, чем главный конкурент за пост премьера — лидер лейбористов Джереми Корбин. По данным экзитполов, 49% избирателей посчитали, что лидер тори является лучшим кандидатом на пост премьера, чем Корбин. Противоположного мнения придерживался 31%. В ходе предвыборной кампании избиратели постоянно высказывали беспокойство в связи с лидерством Корбина, посетовал депутат от лейбористов Иэн Мюррэй. Корбина считали даже большей угрозой, чем Brexit, добавил он.

Вместе с тем Шотландская национальная партия (SNP) завоевала 55 мест, став третьей по величине партией в парламенте. «Это была очень удачная ночь для SNP», — сказала лидер партии Никола Стерджен, комментируя результаты националистов. По ее словам, итог голосования продемонстрировал, что шотландцы выступили против правительства Джонсона и против выхода из ЕС. Стерджен потребовала от британского правительства предоставить Шотландии право провести второй референдум о независимости (предыдущий сепаратисты проиграли в 2014 году).

Как результат выборов повлияет на британскую политику

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен уйти со своего поста после поражения на выборах. Однако он не намерен уходить незамедлительно, так как сначала партия под его руководством должна выяснить причины своего поражения. В качестве главных претендентов на пост преемника Корбина британские СМИ, в том числе ITV, называют теневого министра по делам Brexit Кира Стармера, теневую главу МИДа Эмили Торнберри, теневого канцлера казначейства Джона Макдоннелла и депутата-лейбориста Ребекку Лонг-Бэйли.

В отставку подала и лидер центристской партии «Либеральные демократы» Джо Суинсон. По итогам голосования ее партия получила всего 13 кресел в парламенте, а сама Суинсон уступила в своем округе SNP. «Либеральные демократы» продолжат бороться за ценности, которые исповедует наше либеральное движение: открытость, честность и инклюзивность», — пообещала она.

Что победа консерваторов означает для Brexit

Джонсон обещал, что выведет Британию из ЕС до 31 января — установленная сторонами дата Brexit — и не станет просить Брюссель о дополнительных отсрочках. Для этого ему предстоит провести через парламент свой договор с ЕС о Brexit и сопроводительный пакет мер для его реализации.

В договоре, в частности, говорится о том, что стороны сохранят статус-кво в экономических отношениях как минимум до декабря 2020 года, чтобы за это время успеть обсудить новое соглашение о торговле. В нем также указаны права граждан ЕС и Британии и правила работы границы Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) и Ирландии (член ЕС).

Для европейских стран победа Джонсона стала облегчением, так как повысила надежду на принятие соглашения по Brexit об упорядоченном выходе Британии из ЕС. Ранее депутаты выражали готовность принять договор только с поправками. «Я надеюсь, что результат [выборов] будет убедительным и мы будем понимать, чего ждать в ближайшие несколько месяцев», — сказал перед голосованием в четверг премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Еще один подвешенный парламент, в котором ни одна партия не владела бы большинством, усилил бы неопределенность, говорил он.

В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Джонсона с победой, выразив надежду, что Британия как можно скорее примет соглашение о выходе из ЕС. «Евросоюз готов к новой фазе переговоров», — написал он в Twitter.

После сделки по Brexit стороны приступят к дискуссиям о будущих отношениях в таких сферах, как экономика, оборона и безопасность. В своем предвыборном манифесте консерваторы пообещали, что получат торговое соглашение с ЕС до декабря 2020 года и не будут просить об отсрочке переговоров. Однако в среду главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье сказал, что считает такие сроки нереалистичными. «Это очень трудный сценарий», — сказал он в беседе с членами Европарламента в среду, сообщает The Times.

Как правило, на согласование торговых сделок уходит несколько лет, так что амбиции Джонсона нереалистичны, считает эксперт аналитического центра Institute for Government Джо Оуэн. Кроме того, после согласования сделка Британии и ЕС должна быть ратифицирована Европарламентом, британскими депутатами и парламентами стран ЕС. В итоге премьер почти наверняка попросит ЕС о продлении окна переговоров, что может вызвать недовольство жестких евроскептиков, отметил Оуэн.