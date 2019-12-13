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Джонсон заявил о праздновании победы после публикации экзитполов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после появления экзитполов, предсказавших победу Консервативной партии.

Он также выразил благодарность волонтерам и кандидатам. «Мы живем в величайшей демократии в мире», — заявил Джонсон.

Reuters сообщает, что своим сторонникам он разослал электронные письма, в которых призвал праздновать победу. «Я надеюсь, сегодня ночью вы насладитесь праздником», — приводит слова Джонсона агентство.

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Экзитполы предсказали победу Борису Джонсону на парламентских выборах

Он также заявил сторонникам, что они привели в действие избирательную компанию, и без них бы ничего не получилось. Результаты показали, что это были «выборы Brexit», отметил премьер.

12 декабря в Британии прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента. По их результатам должна решиться судьба выхода страны из Евросоюза. Глава консерваторов Джонсон планирует завершить Brexit до конца января 2020 года и до 2021 года заключить с ЕС договор о торговле. Лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал избирателем отсрочку выхода Британии из ЕС, а также проведение нового референдума по Brexit.

Фаворитами на выборах являлись консерваторы. После голосования экзитполы показали, что Консервативная партия получит 368 мест в палате общин из 650, что превышает минимум, необходимый для получения большинства, на 42 места.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, экзитполы
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