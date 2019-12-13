Джонсон заявил о праздновании победы после публикации экзитполов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после появления экзитполов, предсказавших победу Консервативной партии.

Он также выразил благодарность волонтерам и кандидатам. «Мы живем в величайшей демократии в мире», — заявил Джонсон.

Reuters сообщает, что своим сторонникам он разослал электронные письма, в которых призвал праздновать победу. «Я надеюсь, сегодня ночью вы насладитесь праздником», — приводит слова Джонсона агентство.

Он также заявил сторонникам, что они привели в действие избирательную компанию, и без них бы ничего не получилось. Результаты показали, что это были «выборы Brexit», отметил премьер.