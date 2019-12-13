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Политика ,  
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Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал ему успехов. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер в своей телеграмме выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях отвечает интересам России и Великобритании, а также всего европейского континента.

Политика
Борис Джонсон одержал победу на британских выборах. Что важно знать

По итогам состоявшихся 12 декабря выборов Консервативная партия под началом премьер-министра Бориса Джонсона добилась крупнейшего для тори большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер (1987 год). По предварительным данным, консерваторы получили 364 из 650 мест в палате общин.

Джонсон обещал, что выведет Великобританию из ЕС до 31 января 2020 года. Для этого ему предстоит провести через парламент свой договор с ЕС о Brexit. Ранее премьер-министр заявлял о планах провести дебаты и голосование по Brexit до Рождества (25 декабря).
 

Теги: Борис Джонсон, Владимир Путин, Великобритания
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