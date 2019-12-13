«Мечел» может лишиться угольных льгот

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестиционного контракта по Эльгинскому месторождению

Глава Якутии заявил, что «Мечел» Игоря Зюзина не может активно развивать Эльгинское месторождение угля и рискует нарушить условия инвестконтракта к октябрю 2020 года. Тогда компании придется отказаться от налоговых преференций

Эльгинское месторождение (Фото: mechel.ru)

Почему у главы Якутии возникли вопросы к «Мечелу»

«Мечел» Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев. Срок заканчивается в октябре 2020 года. «Сейчас мы не видим, что компания за оставшийся год сможет найти источники и успеть инвестировать оставшиеся средства», — уточнил он.

Эльгинское месторождение в юго-восточной части Якутии — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. Проектная компания «Эльгауголь», оператор по ее освоению, подконтрольный «Мечелу» («Мечел» владеет 51%, остальное — у Газпромбанка), получила статус участника регионального инвестпроекта в Якутии в конце сентября 2015 года. Как рассказал РБК источник, знакомый с условиями проекта, за 2016–2018 годы «Эльгауголь» осуществила вложения менее чем на 5,5 млрд руб. Это лишь около 7% от общего объема (около 80 млрд руб.) инвестиций, которые обещала компания, пояснил он. В оставшийся год «Эльгауглю» предстоит инвестировать 73 млрд руб.

Участие в региональных инвестпроектах дает налоговые преференции, заявил в 2015 году замминистра экономики Якутии Евгений Чекин: «Статус позволит компании применить льготные ставки: по налогу на прибыль — нулевая ставка (по части налога, которая идет в республиканский бюджет. — РБК) на первые пять лет и, соответственно, 10% на следующие пять лет. А также в течение десяти лет идут понижающие коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), где коэффициенты повышаются каждые два года, то есть на первые два года НДПИ обнуляется полностью и дальше по нарастающей добавляется коэффициент 0,2».

«У компании [«Мечел»] пока отсутствует возможность для активного развития Эльги, в этом году добыча будет в районе 5 млн т или, к сожалению, даже меньше, хотя в 2020 году она должна была дойти до 20 млн т», — отметил глава Якутии. По итогам января—сентября 2019 года добыча на Эльгинском комплексе сократилась на 17%, до 3,23 млн т, сообщила пресс-служба компании. Деятельность группы «Мечел» осложняется высокой долговой нагрузкой: чистый долг без пеней, штрафов и опционов на 30 сентября составил 408 млрд руб., снизившись за девять месяцев на 15 млрд руб.

«Если налогоплательщик не выполняет условия инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот», — указал Айсен Николаев, добавив, что к лицензионному соглашению на Эльгу эти условия не имеют отношения. По словам источника, знакомого с региональным инвестпроектом, налоговые льготы «Эльгауголь» от Якутии за 2015–2019 годы оцениваются примерно в 1 млрд руб.

Глава Якутии признал, что надо отдать должное «Мечелу», который начал добычу на Эльгинском месторождении в 2011 году: «В труднейших условиях построена железная дорога, создается производственная инфраструктура, и началась добыча на месторождении. Это дорогого стоит».

«Контроль исполнения региональных инвестпроектов находится в зоне ответственности налоговых органов, а не правительства региона. Администрация региона только отбирает инвестпроекты», — отмечает партнер юридической компании «Шаповалов и Петров» Сергей Шаповалов. «Чтобы получить статус участника регионального инвестиционного проекта, компания предоставляет два документа — инвестиционную декларацию и инвестпроект, в которых фиксируются инвестиционные обещания. Заявлять и не выполнять обещания — рискованное поведение», — предупреждает он. Представитель «Мечела» отказался от комментариев.

Как решить проблему с развитием Эльги

Летом 2019 года «Мечел» предложил основным кредиторам — ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку — провести реструктуризацию кредитов, так как со следующего года компания должна начать выплаты основной части долга, а денег на это не хватает. «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — указано в отчете компании за первое полугодие 2019 года.

«Высокая долговая нагрузка и необходимость ее реструктуризации в следующем году сильно обостряют ситуацию. Как я понимаю, многие банки считают, что лучше забрать этот актив (Эльгинский проект. — РБК) [у «Мечела»], чем ждать, когда он выйдет на производство 20 млн т и начнет с ними нормально рассчитываться. Но это переговорный процесс, и нам бы хотелось, чтобы он проходил цивилизованно», — сказал РБК глава Якутии.

Ситуация обостряется также из-за того, что «Мечел» ищет деньги на выкуп оставшихся 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка, который получил этот пакет в рамках предыдущей реструктуризации задолженности металлургической компании в 2016 году, а теперь решил его выставить на продажу. В конце сентября 2019 года «Мечел» принял оферту на выкуп доли Газпромбанка, и у него есть время до 20 января 2020 года на завершение сделки. Если компания Зюзина не успеет найти деньги, то «Мечел» лишится преимущественного права и банк сможет продать долю стороннему покупателю, говорил один из собеседников РБК.

На Эльгу есть еще один претендент — компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну, который в сентябре стал контролирующим акционером другой компании в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), выкупив долги у ее основных кредиторов. «А-Проперти» заинтересована в покупке не только пакета Газпромбанка, но и в создании на базе ЯТЭК и Эльги промышленного кластера, говорила ранее ее представитель. В четверг, 12 декабря, она отказалась от комментариев.

«Игорь Владимирович [Зюзин] сейчас сделал заявку на то, что готов купить 49% Эльги. Если он найдет возможность привлечь деньги и вернет себе 100%, тогда мы с ним дальше будем обсуждать проект развития всей этой территории. В случае если произойдет обратное и его пакет перейдет к другим финансовым или промышленным структурам, то мы будем [с ними] обсуждать подходы [к развитию Эльги]», — сказал Николаев. По его словам, для Якутии главное, чтобы Эльгинский проект не остановился на 5 млн т угля, а в ближайшие годы появилась возможность производить не менее 20 млн т.