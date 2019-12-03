Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,58 63,72 EUR Нал. 71,45 70,59 USD Бирж. 64,18 -0,14 EUR Бирж. 71,14 +0,27 USD ЦБ. 64,41 +0,33 EUR ЦБ. 70,97 +0,43 EUR/USD 1,11 +0,01 BTC/USD Бирж. 7338,80 +78,30 IMOEX 2921,18 -0,48% RTSI 1432,81 -0,39% Brent 61,27 -2,14% DJIA 27792,64 -0,92% Nasdaq 8567,99 -1,12%
«Фридом Финанс» выходит на биржу
Лента новостей
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг 09:00, Бизнес СК закрыл дело о продаже «Ростеху» производителя оптики для «Арматы» 09:00, Общество Фейстюн, маски, цифровые наряды и аватары: цифровая мода завтрашнего дня 08:59, РБК и Райффайзенбанк Как Google оккупировала индийский рынок электронных платежей — Bloomberg 08:51, PRO Рубль, юань или доллар: чем рассчитываться с китайскими партнерами 08:29, РБК и Открытие Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми 08:25, Общество В Приморье морякам судна DPL Alyur выплатили 3 млн руб. долга по зарплате 08:03, Общество Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси 08:00, Технологии и медиа Если соседи шумят: что раздражает больше всего 08:00, РБК и ROCKWOOL Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:50, Общество В центре Джакарты произошел взрыв 07:27, Общество Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию 07:15, Общество В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС 07:12, Общество Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете» 07:00, Технологии и медиа Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США 06:34, Экономика Обильные плоды: кто выплатил самые большие дивиденды 06:22, Quote Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине 06:18, Политика «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи 06:00, Финансы В Казахстане перевернулся пассажирский автобус 05:57, Общество Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле 05:40, Политика Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб. 05:18, Общество Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье 05:10, Общество В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м 04:41, Общество Экс-президент США Джимми Картер вновь попал в больницу 04:22, Общество Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса» 04:01, Политика В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд 03:39, Экономика В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников 03:22, Общество Жена и дочь Виктора Бута покинули США 03:08, Общество
Газета
«Фридом Финанс» выходит на биржу
Газета № 194 (3149) (0312) Финансы,
0
«Фридом Финанс» выходит на биржу
У фондовой площадки в Санкт-Петербурге может появиться новый совладелец
«Фридом Финанс» обсуждает выкуп большей части допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, организующей торги акциями Apple и Google в России. Привлеченные деньги должны позволить бирже выполнить регуляторные требования ЦБ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.

Этот брокер — «Фридом Финанс», уточнил один из них. Эта информация подтверждается сведениями от других небанковских брокеров и источников на финрынке: они отвергли участие в таких масштабах в допэмиссии биржи всех небанковских брокеров из топ-10, кроме «Фридом Финанса».

В топ-10 профучастников по оборотам на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября входят пять небанковских брокеров: БКС, ИК «Фридом Финанс», ITI Capital, «Финам» и «Церих Кэпитал Менеджмент», в последние полгода в десятку также попадал «Алор+».

«Финам» и БКС не договаривались с биржей о выкупе такой доли допэмиссии, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердили два собеседника, близких к «Финаму» и БКС соответственно. Сейчас оба брокера рассматривают возможность участия в допэмиссии, сообщили их представители, однако БКС еще не принял окончательного решения, а «Финам», по словам его президента Владислава Кочеткова, сможет озвучить окончательные параметры своего предложения лишь после понимания окончательной редакции законопроекта о квалификации инвесторов (сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме). «Алор Брокер» не будет участвовать в допэмиссии, заявил представитель брокера: по его словам, уже имеющийся у компании объем акций биржи оптимален для участия в управлении. «Церих Кэпитал Менеджмент» пока не принял решение, будет ли участвовать в допэмиссии, сообщил представитель брокера. Больше половины допэмиссии выкупает не ITI Invest, знает источник на финрынке; в компании на запрос РБК не ответили.

Представитель «Фридом Финанса» не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что компания примет участие в сделке. «Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сообщили в пресс-службе инвестиционной компании, отказавшись уточнить, какие конкретно параметры сделки обсуждаются. Представитель Санкт-Петербургской биржи не ответил на запрос РБК.

Санкт-Петербургская биржа ведет переговоры с потенциальными инвесторами — участниками торгов и достигла предварительных договоренностей об объемах их участия в капитале биржи, сообщил РБК Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС» (в нее входит Санкт-Петербургская биржа).

Положение биржи

Основной акционер Санкт-Петербургской биржи — Ассоциация «НП РТС» (41,2% акций), еще 19,5% — у Бест Эффортс Банка, остальные акционеры — топ-менеджеры ассоциации и самой биржи, а также брокеры, доли которых не превышают 5%. На площадке торгуется более 1080 иностранных ценных бумаг, в том числе акции из индекса широкого рынка S&P 500 — Apple, Facebook, Visa, Starbucks и другие. Среднедневной оборот торгов на бирже в апреле 2019 года превысил $77,8 млн, число активных клиентов в сентябре составило 52,3 тыс. По итогам первого полугодия 2019 года биржа была убыточна, но ее отрицательный результат сократился до 6,5 млн с 30,2 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Акционеры биржи — как «НП РТС», так и крупнейшие брокеры — не раз критиковали законопроект о категоризации инвесторов, который разрабатывает ЦБ. В первоначальном виде документ, в частности, предусматривал запрет на покупку иностранных акций неквалифицированными инвесторами — россиянами без специальной аттестации участника рынка, имеющими накопления менее 1,4 млн руб. В октября ЦБ смягчил свои планы: бумаги зарубежных компаний будут доступны непрофессиональным инвесторам, но лишь после «последнего слова». Впрочем, даже после него лимит на покупку будет ограничен 50 тыс. руб., а если клиент захочет заключить сделку на большую сумму, ему придется снова использовать этот инструмент.

Конфигурация сделки

Петербургская биржа в ноябре объявила о намерении привлечь в уставный капитал не менее 1 млрд руб. за счет размещения допвыпуска акций. На прошлой неделе совет директоров торговой площадки назвал цену одной акции допэмиссии — 1777 руб., разместить планируется не менее 563 тыс. штук. При такой цене размещения капитализация биржи до привлечения капитала составляет 3,7 млрд руб., в ходе же размещения биржа планирует привлечь еще не менее 20% этой суммы — как минимум 1 млрд руб., уточнил Горюнов РБК. Ассоциация также планирует внести в виде оплаты акции Бест Эффортс Банка, так, чтобы у биржи был контрольный пакет. В итоге доля «НП РТС» в капитале биржи существенно не изменится.

Уставный капитал биржи на 30 июня 2019 года состоял из 2,107 млн акций общей стоимостью 316,05 млн руб. по номиналу (цена одной акции — 150 руб.).

Исходя из заявленной стоимости акции и размера уставного капитала, стоимость Санкт-Петербургской биржи оценена в 4,4 млрд руб. (эту оценку подтверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров по сделке), и доразмещение, если весь выпуск будет выкуплен, позволит ей привлечь около 740 млн руб. Таким образом, покупатель 65% допэмиссии станет владельцем как минимум 13% акций Санкт-Петербургской биржи, влив в ее капитал около 481 млн руб.

Принимать заявки от инвесторов на участие в доразмещении Санкт-Петербургская биржа начнет 4 декабря 2019 года, прием продлится 20 дней. Окончательный состав акционеров будет известен в начале января 2020 года.

В чем интерес «Фридом Финанса»

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает преимущественно на рынках России и Казахстана, а также в Киргизии, Узбекистане и на Украине. По данным «Эксперт РА», компания входит в топ-10 крупнейших брокеров в России по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс., из них активных — около 6 тыс.). Комиссионные доходы «Фридом Финанса», согласно отчетности по МСФО, в 2018 году увеличились более чем в пять раз в годовом выражении, составив 775,8 млн руб., активы выросли до 5,1 млрд с 3,1 млрд руб. годом ранее, капитал — до 4,3 млрд с 2,4 млрд руб. В то же время чистая прибыль компании сократилась более чем втрое — до 147,6 млн руб.

Интерес «Фридом Финанса» к покупке акций Санкт-Петербургской биржи может быть вызван желанием брокера участвовать в развитии инфраструктуры, дающей доступ на американский рынок, рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Возможно, инвестиционная компания как организатор размещений российских эмитентов сегмента малого и среднего бизнеса рассматривает возможность их выхода на эту площадку, предполагает он. В октябре Freedom Holding (материнская компания «Фридом Финанса») получила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ.

Биржа не единственный актив на российском фондовом рынке, к которому проявила интерес «Фридом Финанс». В сентябре Freedom Holding подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент». Опрошенные РБК эксперты оценивали стоимость сделки в один-два капитала (который составляет 303,6 млн руб.).

Зачем бирже дополнительный капитал

За счет привлеченных денег биржа докапитализирует свою дочернюю компанию — клиринговый центр МФБ, который выполняет для нее функции центрального контрагента, то есть выступает посредником при заключении сделок на бирже, покрывая риски в случае невыполнения условий кем-то из сторон. Докапитализировать компанию необходимо до конца 2020 года, чтобы в соответствии с принятыми поправками в закон «О клиринге и клиринговой деятельности» получить у ЦБ лицензию небанковской кредитной организации и статус центрального контрагента (иначе центру придется прекратить выполнять функции центрального контрагента).

В случае же получения лицензии он получит среди прочего доступ к платежной системе и рефинансированию ЦБ. Биржа докапитализирует МФБ не менее чем на 400 млн руб., сказал Роман Горюнов, а остальные деньги направит на развитие текущих проектов и запуск новых, в частности на создание рынка деривативов.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: брокер , биржа , S&P 500
Материалы по теме
Торгующая иностранными акциями биржа изучит переезд в российский офшор Финансы
«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter