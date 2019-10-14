ЦБ ослабляет особую защиту

Неквалифицированные инвесторы сохранят возможность вложений в иностранные активы

ЦБ готов отказаться от жестких ограничений на инвестиции россиян без статуса квалифицированных — оставить им право покупать ряд иностранных акций и увеличить объем рисковых инвестиций. Брокеры планы приветствуют, но хотят большего

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил на форуме «Финополис» первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Последний вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который Госдума сейчас готовит ко второму чтению, предполагал, что так называемым особо защищаемым неквалифицированным инвесторам — с активами на сумму до 1,4 млн руб. — будет полностью заблокирован доступ к акциям иностранных компаний, в том числе из индекса S&P 500, которые сейчас торгуются на Санкт-Петербургской бирже, а возможности их рисковых инвестиций будут ограничены суммой 50 тыс. руб. в год. Брокеры законопроект неоднократно критиковали и утверждали, что особо защищаемые инвесторы потеряют доступ более чем к 70% доступных им сейчас инструментов.

Без «особо защищаемых»

В итоге ЦБ рассмотрит возможность не делить инвесторов на особо защищаемых неквалифицированных, простых неквалифицированных и квалифицированных, а сохранить, как и сейчас, лишь две группы — неквалифицированных и квалифицированных. «Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями, последняя состоялась две-три недели назад. Она нас подтолкнула к тому, чтобы, с одной стороны, упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий [инвесторов], будет все-таки две — «квал» и «неквал», — сказал Швецов.

Чтобы перейти в категорию квалифицированных, клиент должен будет соответствовать одному из трех критериев: либо распоряжаться средствами на 10 млн руб., либо иметь утвержденный саморегулируемой организацией квалификационный сертификат, либо два года опыта работы в финансовой компании на должностях, связанных с операциями на финансовом рынке.

Объединение неквалифицированных инвесторов в одну группу — логичное решение, на котором настаивали участники рынка, отмечает глава департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова: «С точки зрения защиты инвесторов нет смысла разделять их на разные категории, это не окажет существенного влияния на их риски, а лишь усложнит операционную деятельность брокеров».

Возможности для риска

Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, он должен пройти тест на знание специфики этого инструмента, заявил Швецов. Важно, чтобы тестирование выявляло, действительно ли клиент понимает, что ему продают, подчеркнул он: «Если вы покупаете какую-то иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по такой ценной бумаге, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен этот налог заплатить».

Но даже если инвестор неудачно прошел тест, брокер сможет предоставить ему право «последнего слова» (если тот отказался от теста, такого права ему не дадут), разъяснил Швецов. Воспользовавшись этой возможностью, клиент получит доступ к интересующему его инструменту, но его лимит будет ограничен 50 тыс. руб., сказал первый зампред ЦБ. Если он хочет заключать сделки на бóльшую сумму, ему придется опять пройти или не пройти тестирование, продолжил Швецов: если пройдет — сможет торговать без каких-либо лимитов, если провалит — опять будет ограничен 50 тыс. руб.

«Раньше это был лимит «последнего слова» на год [для особо защищаемых инвесторов], а сейчас это лимит на ордер. Вы не можете подать заявку больше чем на 50 тыс. руб., но если эта заявка исполнена и вы хотите еще, то следующий ордер, если вы не прошли тестирование, опять же будет ограничен 50 тыс. руб.», — подчеркнул первый зампред ЦБ. Как писал РБК, ЦБ допускал повышение этого лимита до 100 тыс. руб. на год, но в последней версии поправок выбрал более жесткий вариант — 50 тыс. руб.

Неквалифицированным инвесторам также сохранят доступ к иностранным ценным бумагам, но только к «самым сливкам», отметил первый зампред ЦБ. «Это должны быть исключительно ликвидные, входящие в листинг, в международно признанные индексы ценные бумаги (их достаточно много), но не любые», — сообщил он. По словам Швецова, если иностранная ценная бумага находится в первом-втором котировальном списке российской биржи, доступ к ней будет предоставлен по умолчанию, без тестирования. «Если они (бумаги. — РБК) находятся в индексе иностранной биржи, в prime-индексе и prime-листе иностранной биржи, клиент может получить к ней доступ после тестирования», — уточнил первый зампред ЦБ.

Реакция рынка

ЦБ «сделал позитивный шаг навстречу участникам рынка», но «остаются вопросы, требующие дополнительного детального обсуждения», сказал РБК Роман Горюнов, президент ассоциации «НП РТС», в которую входит Санкт-Петербургская биржа, торгующая в России иностранными акциями. «Например, остается не до конца понятным, о каких индексах и листах в списках иностранных бирж идет речь. Санкт-Петербургская биржа допускает в листинг иностранные ценные бумаги, входящие только в основной (официальный) список ценных бумаг иностранных бирж, перечень которых определен Банком России», — указал он. По мнению Горюнова, иностранные ценные бумаги, допущенные к обращению в соответствии с такими требованиями, могут предлагаться всем инвесторам на рынке.

Деление частных инвесторов на две, а не на три группы чуть ли не единственное движение в сторону рынка, замечает начальник управления развития брокерских продуктов Альфа-банка Матвей Вакорин: «Доступ к иностранным бумагам, торгуемым на бирже, остается только для прошедших тестирование, которое может оказаться неподъемным для подавляющего большинства людей».

Кроме того, кажется, значение последнего слова трактуется ЦБ и рынком по-разному, продолжает Вакорин: участники рынка предполагали дать право на покупку любых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, после подписания уведомления о рисках; ЦБ же трактует это как возможность купить инструменты без ограничений только на 50 тыс. руб. Не нашла поддержки и просьба рынка, обоснованная реальными трудозатратами, на отсрочку вступления закона на два года — ЦБ планирует ввести его уже в апреле 2021-го, что означает срок 1,5 года, добавляет эксперт.

Допуск более широкого круга инвесторов к лучшим иностранным акциям позволит существенно диверсифицировать их портфели, приветствовал изменение подхода ЦБ гендиректор «Универ Капитала» Асхат Сагдиев: «Надеюсь, что к окончательному принятию поправок все изменения будут максимально близки к обсуждаемым».

Айша Кубезова полагает, что право последнего слова должно оставаться за неквалифицированным инвестором в любом случае — не только в рамках 50 тыс. руб., а по любой сумме. Необходимо расширить и список иностранных ценных бумаг, доступных всем неквалифицированным инвесторам после тестирования, считает она.

«У каждого инвестора должно быть безусловное право приобрести финансовый инструмент при условии информированности о рисках, связанных с инструментом, или операциях с ним», — соглашается Горюнов. «Ограничивать объем ордера 50 тыс. руб. нецелесообразно», — указал он, добавив, что привязка ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, к двум первым котировальным спискам также является нецелесообразной.