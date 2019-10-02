К торгам на NASDAQ впервые допустят российского брокера

Американская биржа NASDAQ допустила к торгам на бирже российскую брокерскую компанию: с 15 октября на этой площадке начнут торговаться акции инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp., работающего под брендом «Фридом Финанс». Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК.

«Мы рады сообщить, что успешно прошли листинг на NASDAQ. Мы первая российская инвестиционная компания, которая смогла добиться листинга на этой площадке», — сообщил гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Акции компании будут торговаться под тикером FRHC.

Раньше акции Freedom Holding Corp. торговались на бирже OTCQX. В сообщении сказано, что по итогам 2018 года FRHC вошла в список 50 лучших компаний площадки.

Freedom Holding Corp. — инвестиционная корпорация, которая в том числе занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, исследованиями, консультациями в области инвестиций, изучением рынка, оказанием корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг.

Компания зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в России (банк «Фридом Финанс» и одноименную брокерскую компанию), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.