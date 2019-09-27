«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России

Интерес «Фридом Финанс», входящей в десятку крупнейших брокерских фирм в России, привлекла компания «Церих». Это известный бренд, но оценить его можно лишь в несколько сотен миллионов рублей, утверждают эксперты

Тимур Турлов (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Freedom Holding Corp., работающий под брендом «Фридом Финанс», планирует приобрести 100% инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент». Соответствующее ходатайство холдинг подал в Федеральную антимонопольную службу, сообщила ФАС и подтвердила РБК пресс-служба «Фридом Финанс».

Ходатайство было подано 20 сентября и зарегистрировано 26 сентября. Стандартный срок рассмотрения таких документов — 30 дней.

«Фридом Финанс» — брокерская компания, работающая преимущественно на рынках России и Казахстана, а также в Киргизии, Узбекистане и на Украине. В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал «Эксперт РА» в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.). Размер активов компании — 5,1 млрд руб. (3,1 млрд руб. годом ранее), а капитала — 4,3 млрд руб. (было 2,4 млрд руб.).

«Мы рассматриваем возможность покупки компании «Церих», которая является привлекательным активом. Сделка с ИК «Фридом Финанс» могла бы дать клиентам «Цериха» дополнительную экспертизу по американскому рынку, а также новые банковские сервисы», — передал РБК через пресс-службу гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Он уточнил, что договор еще не подписан, а сделка находится на этапе обсуждения, согласования и изучения сторонами друг друга.

Компания обратилась в ФАС по взаимному согласию сторон, чтобы получить формальное одобрение, однако это «не обязывает стороны к каким-либо дальнейшим действиям». «В случае достижения договоренностей сторонами коммерческие условия сделки будут объявлены дополнительно», — указал Турлов.