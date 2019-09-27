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Финансы ,  
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«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
Интерес «Фридом Финанс», входящей в десятку крупнейших брокерских фирм в России, привлекла компания «Церих». Это известный бренд, но оценить его можно лишь в несколько сотен миллионов рублей, утверждают эксперты
Тимур Турлов (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Freedom Holding Corp., работающий под брендом «Фридом Финанс», планирует приобрести 100% инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент». Соответствующее ходатайство холдинг подал в Федеральную антимонопольную службу, сообщила ФАС и подтвердила РБК пресс-служба «Фридом Финанс».

Ходатайство было подано 20 сентября и зарегистрировано 26 сентября. Стандартный срок рассмотрения таких документов — 30 дней.

«Фридом Финанс» — брокерская компания, работающая преимущественно на рынках России и Казахстана, а также в Киргизии, Узбекистане и на Украине. В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал «Эксперт РА» в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.). Размер активов компании — 5,1 млрд руб. (3,1 млрд руб. годом ранее), а капитала — 4,3 млрд руб. (было 2,4 млрд руб.).

«Мы рассматриваем возможность покупки компании «Церих», которая является привлекательным активом. Сделка с ИК «Фридом Финанс» могла бы дать клиентам «Цериха» дополнительную экспертизу по американскому рынку, а также новые банковские сервисы», — передал РБК через пресс-службу гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Он уточнил, что договор еще не подписан, а сделка находится на этапе обсуждения, согласования и изучения сторонами друг друга.

Компания обратилась в ФАС по взаимному согласию сторон, чтобы получить формальное одобрение, однако это «не обязывает стороны к каким-либо дальнейшим действиям». «В случае достижения договоренностей сторонами коммерческие условия сделки будут объявлены дополнительно», — указал Турлов.

Участники сделки

«Церих Кэпитал», как говорится на его сайте, — один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Активы компании по итогам прошлого года, как отмечало «Эксперт РА», составили 1,7 млрд руб., размер собственных средств — 304 млн руб. Объем комиссионных доходов составлял 338 млн руб., а чистая прибыль — 2 млн руб. У компании 16,3 тыс. клиентов, из них 1,6 тыс. активных. РБК направил запрос в «Церих».

Капитал «Церих Кэпитал» составляет 303,6 млн руб., по данным ее отчетности на 30 июня. Приблизительная стоимость компании примерно столько и составляет, оценивает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. «Церих» можно оценить вдвое дороже, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян, то есть примерно в 600 млн руб. Вероятнее всего, «Фридом Финанс» покупает компанию из-за широкой клиентской базы, думает он, к тому же у «Цериха» «довольно известный бренд среди брокеров и клиентов».

По методологии «Эксперт РА», по национальной шкале кредитный рейтинг у «Цериха» находится на уровне BBB+, у «Фридом Финанс» — BB+. 80–90% всех комиссионных доходов ИК «Фридом Финанс» приходится на одного клиента (брокер в Белизе), а в условиях роста расходов (на штат, аренду офиса, рекламу, ИТ) «зависимость от крупнейшего клиента является критической для кредитоспособности компании», отмечало агентство. «Качество активов компании оценивается на низком уровне, в основном в связи с наличием на балансе объекта рейтинга неликвидных активов в виде вложений в дочерние организации», — писал «Эксперт РА» (крупнейшее ее вложение — акции дочерней организации в Казахстане).

«Фридом Финанс» занимает первое место в ренкинге активности Казахстанской фондовой биржи, учитывающем объем операций с акциями и облигациями, и опережает ближайшего конкурента в три раза. Турлов купил компанию в 2013 году. Как писал Bloomberg, «Фридом Финанс» открывала позиции в нескольких казахских компаниях на заемные деньги, критики предупреждали о негативных последствиях стратегии, но регуляторы не давали тревожных сигналов. Турлов утверждал, что эта модель может работать вечно.

Авторы: Антон Фейнберг, Татьяна Ломская
Теги: брокер, покупка активов
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