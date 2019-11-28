«Трансконтейнер» пошел на «Дело»

Роман Абрамович и Владимир Лисин проиграли аукцион по продаже контрольного пакета железнодорожного оператора

Аукцион по приватизации железнодорожного оператора «Трансконтейнер» выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева — она обошла структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Цена за актив поднялась до ₽60,3 млрд — вдвое выше стартовой цены

Сергей Шишкарев (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД. Победитель предложил за него 60,3 млрд руб., что почти в два раза больше стартовой цены — 36,159 млрд руб.

Шаг аукциона составлял 200 млн руб. (первый выравнивающий — 141 млн руб.). Представитель группы «Дело» рассказал РБК, что аукцион длился около 45 минут и было сделано 150 «шагов» на повышение. Как сообщил замглавы РЖД Андрей Старков, сделка будет закрыта до конца декабря. Вырученные средства пойдут на реализацию долгосрочной программы развития госкомпании.

На «Трансконтейнер» было три претендента. Кроме группы «Дело» в аукционе участвовал действующий акционер оператора — компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владеют 24,74%), а также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.

Аукцион проходил в здании ВТБ на Мясницкой улице. Шишкарев и глава «Делопортс» («дочка» группы «Дело») Игорь Яковенко лично присутствовали на аукционе, передает корреспондент РБК. Первой из аукциона выбыла компания Лисина, которая сделала всего «два-три шага». До последнего «бились» структура Абрамовича с партнерами и группа «Дело», рассказал РБК источник, близкий к одному из участников торгов.

Почему Абрамович и Лисин отказались от сделки

В апреле гендиректор ПГК Сергей Каратаев говорил, что финальное решение о покупке «Трансконтейнера» принимается на совете директоров или на собрании акционеров, а вопрос о финансировании сделки «вторичен». «Компания дисциплинированно ведет себя на сделках по слияниям и поглощениям, применяя достаточно строгие критерии к оценке и отбору объектов для сделок. Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах», — сообщил РБК представитель ПГК по итогам аукциона. По его словам, компания решила сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии.

Наиболее вероятным покупателем вплоть до момента аукциона считалась компания Абрамовича и Абрамова, состояние которых Forbes оценивает в $12,4 млрд и $6,2 млрд соответственно. У бизнесменов были свободные средства на участие в аукционе: в середине марта они вместе с партнерами продали часть акций «Норильского никеля» за $550 млн, а затем дважды — в марте и июне — продавали акции Evraz. От всех этих сделок они получили около 60 млрд руб. Еще в 2018 году гендиректором «Трансконтейнера» стал Вячеслав Сараев — до этого он возглавлял УК «Межегейуголь», входящая в угольный дивизион группы Evraz. Источники РБК, близкие к разным акционерам «Трансконтейнера», рассказывали, что еще в конце 2018-го «Енисей Капитал» договорилась о выкупе 24,84% оператора у ВТБ — третьего крупного акционера компании. В январе 2019-го ВТБ поддержал избрание трех представителей «Енисей Капитала» в совет директоров «Трансконтейнера», что дало структуре Абрамовича и Абрамова в итоге пять из 11 мест в совете.

Но покупать контрольный пакет «Трансконтейнера» «любой ценой» бизнесмены были не готовы, если «Енисей Капитал» не выиграет на аукционе, то может продать свой пакет победителю, говорил ранее РБК источник, близкий к одному из акционеров оператора. «Мы были готовы к любому варианту. Но, конечно, предпочитали победить и развивать актив», — признался в среду, 27 ноября, собеседник в «Енисей Капитале».

Как Шишкарев будет финансировать сделку

Шишкарев еще на прошлой неделе говорил в интервью телеканалу РБК, что справедливая оценка 100% «Трансконтейнера» — 110 млрд руб. Несмотря на небольшой пакет в свободном обращении (на Московской бирже торгуется лишь 0,42% акций «Трансконтейнера»), рынок справедливо оценивает компанию, добавлял он. В итоге он заплатит за компанию даже больше — исходя из оценки 100% в 120,6 млрд руб. После объявления итогов аукциона акции «Трансконтейнера» на Московской бирже упали на 5%, но по итогам торгов немного скорректировались до -2,11%. Капитализация составила 116,02 млрд руб. При этом с 7 августа, когда были объявлены условия аукциона, бумаги подорожали почти на 25%.

Говоря об источниках финансирования для участия в аукционе, Шишкарев рассказывал, что 25–30% стоимости пакета будет оплачено из собственных средств группы, остальные — заемными, кредитором выступит Сбербанк. Таким образом, за победу на аукционе группе «Дело» придется заплатить до 18 млрд руб. собственных средств, а остальные 42 млрд руб. может предоставить Сбербанк. Но участие банка может быть и больше — до 70% всей сделки — за его счет может проходить не только покупка контрольного пакета, но и выкуп акций у миноритариев, рассказал РБК источник, близкий к группе «Дело».

«Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке контрольного пакета акций «Трансконтейнера», — заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, Сбербанк заинтересован в финансировании сектора транспорта и логистики в России, который показывает высокие темпы развития, и предоставлении полного спектра банковских продуктов компаниям отрасли.

Победитель торгов, получивший контрольный пакет компании, обязан выставить оферту (обязательное предложение на выкуп) остальным акционерам «Трансконтейнера», напоминает партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. Таким образом, группе «Дело» придется объявить обязательную оферту на 50% минус две акции — у «Енисей Капитала» и ВТБ, а также 0,42% акций с биржи. Цена оферты будет определяться наибольшей из величин — ценой аукциона (в этом случае 50% минус две акции обойдутся примерно в 60,3 млрд руб.) или средневзвешенной ценой на Московской бирже за последние шесть месяцев (около 53 млрд руб.), напоминает Савельев.

«Они должны будут сделать обязательное предложение о выкупе [оставшихся акций у других акционеров]. Когда они его сделают, мы решим [продавать ли свою долю]», — сказал РБК источник в «Енисей Капитале».

Сам Шишкарев надеется, что ВТБ не будет продавать свой пакет. «Будем разговаривать с банком ВТБ, чтобы он остался в активе, помогал нам развивать компанию, у нас хороший диалог», — сказал он. В ВТБ отказались комментировать, планирует ли банк продавать свою долю в «Трансконтейнере». ВТБ приобрел долю год назад у группы FESCO, крупнейший акционер которой — бизнесмен Зиявудин Магомедов. Магомедов давно добивался приватизации контейнерного оператора, но в марте 2018 года был арестован по обвинению в организации преступного сообщества. Тогда глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк приобрел акции «Трансконтейнера» «точно не для себя». «Мы там, наверное, посредник, потому что мы же там [у группы FESCO] кредитором были», — пояснял он. Одновременно с покупкой акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже этих акций «стороннему инвестору».

«Взаимный интерес» Шишкарева и ВТБ Комментируя дальнейшую работу с ВТБ, который в этом году начал активно собирать «зерновой кластер», Шишкарев отметил, что с банком у него «хороший диалог» и «взаимные интересы в зерновом бизнесе». «Отчасти мы разделяем деятельность ВТБ по наведению порядка на зерновом рынке», — рассказал бизнесмен. В свою очередь, представитель ВТБ отметил, что «взаимный интерес заключается в повышении эффективности отрасли и в развитии производства зерновых в России, в повышении конкурентоспособности российского экспорта зерна на мировых рынках». «ВТБ заинтересован в продаже качественного российского зерна через созданную инфраструктуру на международных рынках напрямую конечным потребителям, расположенным на наиболее емких и перспективных рынках, при этом увеличивая маржу российских компаний», — сообщили РБК в банке. Конкретные проекты со структурами Шишкарева в банке не прокомментировали.

Зачем Шишкареву железнодорожный оператор

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров (74,1 тыс. шт.) и фитинговых платформ (27,8 тыс. шт.). За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 17,4%, до 76,9 млрд руб.

«Мы видели презентацию менеджмента «Трансконтейнера». Я считаю, что это очень качественный, хорошо подготовленный документ. Мы считаем ее жизнеспособной и планируем следовать представленной стратегии», — заявил на прошлой неделе Шишкарев. «Единственное, что мы планируем добавить, — это синергия от объединения портовых и железнодорожных активов в единую бизнес-модель», — добавил он. Планов по смене менеджмента у него также нет, отметил Шишкарев, назвав отношения с главой «Трансконтейнера» «доверительными».

Группе «Дело» принадлежит 100% компании «Делопортс» (зерновой терминал и контейнерный терминал в Новороссийске) и 30,75% Global Ports, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов, которые группа приобрела в 2018 году за $250 млн. Отвечая на вопрос о возможности объединения «Трансконтейнера» с Global Ports, Шишкарев отметил: «Возможно все то, что направлено на увеличение капитализации компании».

«Мы хотели взять лучшее, что есть у нас, и лучшее, что есть у «Трансконтейнера» <...> Надеемся, что сможем «расшить» все узкие места между оператором и портами группы, уменьшим транзитное время для прохождения пограничного перехода, создадим единую клиентскую базу для заказчиков из любой точки мира», — добавил он.

«За счет «Делопортс» и Global Ports у Шишкарева очевидная синергия с контейнерным оператором», — считает гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Есть успешные примеры в лице FESCO, которая также выступает оператором портовых терминалов и фитинговых платформ, напоминает аналитик. «Группа «Дело» уже предлагает комплексный сервис, однако у них небольшой парк фитинговых платформ — около 940. Запустить новые комплексные мультимодальные сервисы можно уже в первом квартале 2020 года, считает эксперт.