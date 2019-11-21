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ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани
Новый игрок зернового рынка — банк ВТБ — договорился с производителем майонеза «Слобода» о совместном строительстве инфраструктуры для экспорта зерна и масла в морском порту Тамани. Ее мощность превысит 15 млн тонн
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Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Суть проекта

Группа ВТБ и компания «Эфко» договорились о строительстве совместной инфраструктуры по перевалке зерна и растительного масла в морском порту Тамань в Краснодарском крае. Соглашение о намерениях стороны подпишут 21 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!», рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Информацию о готовящемся соглашении подтвердили представитель банка и исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.

В морском порту Тамань будет создана инфраструктура по перевалке зерна и шротов (побочный продукт производства масла) мощностью до 12,5 млн т в год, а также 3 млн т масла. Проект не относится к сухогрузному району порта Тамань, который реализуется с участием государства, он будет создан на отдельной территории на базе уже существующих мощностей «Эфко», уточняет представитель ВТБ. Кроме того, соглашение с «Эфко» предусматривает возможность совместного развития еще одного проекта в сухогрузном порту, добавляет источник РБК. Ранее сообщалось, что «Эфко» собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т.

ВТБ и «Эфко» рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов. По его словам, в рамках партнерства будет создаваться инфраструктура, которую компании будут использовать как совместно (на базе СП), так и по отдельности. Инвестиции в проект стороны не раскрывают. Ранее «Эфко» оценивала стоимость строительства терминала на перевалке подсолнечного масла и шрота в Тамани мощностью 3,5 млн т в год в 10 млрд руб.

Участники проекта

ВТБ — новый игрок на российском зерновом рынке. Собирать «зерновой кластер» госбанк активно начал в этом году, основой для него стали бывшие активы группы «Сумма». Сейчас банку принадлежит пакет Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), он также контролирует один из крупнейших зерновых терминалов — Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Кроме того, ВТБ принадлежит Новороссийский зерновой терминал, контрольные пакеты железнодорожного холдинга «Рустранском» и крупного экспортера зерна «Мирогрупп ресурсы».

«Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда», — комментировал интерес к этому бизнесу президент ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters. В конце августа Костин попросил президента Владимира Путина поддержать создание объединенного зернового холдинга, который сможет консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы». Это, по замыслу ВТБ, даст государству больше контроля за рынком зерна и снизит роль иностранцев в этом стратегическом для государства секторе: по оценкам экспертов, 25% мощностей по перевалке зерна в портах и 50% продаж российской пшеницы на мировых рынках контролируют транснациональные компании.

Группа «Эфко» — один из крупнейших отечественных производителей продуктов питания (растительного масла, майонеза) и пищевых ингредиентов. Среди брендов — «Слобода» и Altero. Основные бенефициары — Валерий Кустов (28,4%), Евгений Ляшенко (14%) и Владислав Романцев (10%). В 2018 году выручка «Эфко», по данным рейтинга РБК 500, составила 114 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. (компания занимает в рейтинге 123-е место).

Возможности проекта

В ВТБ видят перспективу роста экспорта зерна, но указывают на дефицит необходимых для этого эффективных глубоководных мощностей. Создание глубоководного терминала, который сможет пропускать до 12,5 млн т насыпных грузов в год, даст необходимую для увеличения экспорта инфраструктуру и позволит повысить конкурентоспособность российских товаров, указывает представитель группы. Собеседник РБК подчеркивает, что порт Тамань обладает большим потенциалом развития мощностей по перевалке, тогда как в других существующих портах возможности увеличить мощности ограничены «с точки зрения подходов и пропускной способности акватории».

Сейчас в Тамани зерно идет на экспорт через зерновой терминальный комплекс, мощность которого составляет всего 4 млн т в год. По информации руководителя аналитического центра «Русагротранс» Игоря Павенского, в экспортном сезоне 2018/19 года (закончился 30 июня) через этот терминал было перевалено 2,8 млн т зерна — лишь 7% всего российского экспорта зерна за тот сезон (42,2 млн т).

Отгрузка зерна в порт осуществляется автотранспортом, и, если расширить инфраструктуру и подвести туда железную дорогу, объемы перевалки зерна можно увеличить, уверен Павенский.

Конкуренты проекта

Проект ВТБ и «Эфко» в Тамани не единственный, который ориентирован на экспорт зерна. Но даже в конкурирующих проектах ВТБ также принимает участие в различных статусах. 

Так, зерновым терминальным комплексом Тамани, через который сейчас идет перевалка зерна, на паритетных началах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel — они в 2012 году выкупили его у «Эфко» за $265 млн. Но в апреле этого года источники РБК сообщали о планах ВТБ выкупить долю терминала у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга. Переговоры о покупке 50% в зерновом терминале Тамани находятся в финальной стадии, говорил в ноябре Костин.

Еще один зерновой терминал мощностью 14,5 млн т с возможностью увеличения до 30 млн т в год сейчас проектирует группа ОТЭКО Мишеля Литвака, уточнили в ее пресс-службе. ОТЭКО занимается строительством частного инфраструктурного парка в Тамани, через ее терминалы к 2021 году планируется переваливать 60 млн т угля, серы и минеральных удобрений в год, а строительство угольного терминала стоимостью $2 млрд финансирует ВТБ.

Авторы: Елена Сухорукова, Тимофей Дзядко
Теги: зерно, ВТБ, ЭФКО
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