Костин рассказал о роли ВТБ в выкупе «Трансконтейнера» у Магомедова

ВТБ выкупил 24,8% акций «Трансконтейнера» у FESCO. Глава банка Андрей Костин подчеркнул, что ВТБ в этой сделке не является конечным собственником пакета акций

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

ВТБ получил в прямое распоряжение акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России — «Трансконтейнера», следует из сообщения организации.

«ВТБ выкупил 24,8% акций в ПАО «Трансконтейнер» у компании FESCO (32,5% которой владеет бизнесмен Зиявудин Магомедов. — РБК). Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору», — сообщила РБК пресс-служба ВТБ. «Привлеченное в рамках сделки финансирование позволит FESCO снизить долговую нагрузку», — отметила пресс-служба, отказавшись раскрывать контрагента, ценовые параметры и остальные детали сделки.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах Future Investment Initiative, что банк приобретает пакет акций у FESCO «точно не для себя».

«Мы там, наверное, посредник, потому что мы же там кредитором были», — пояснил Костин (цитата по «Интерфаксу»).​

Совершение сделки подтвердила также и сама FESCO. Согласно сообщению «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП — головная компания FESCO), продавцом пакета выступила компания Halimeda International Limited.

Ранее источники РБК сообщали, что ВТБ может получить​ долю в «Трансконтейнере», принадлежащую FESCO (25,07%), а затем продать ее стратегическому инвестору — структурам Романа Абрамовича или Владимира Лисина.

По данным «Коммерсанта», еще 0,3% «Трансконтейнера» у FESCO приобрел «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в конце 2017 года стал акционером оператора (эта компания купила 24,5% «Трансконтейнера» у НПФ «Благосостояние»).

Представитель Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова (занимается операционным управлением «Енисей Капитал») пока не ответил на запрос РБК.

Во вторник, 23 октября, 24,8% акций «Трансконтейнера» стоили на Московской бирже около 15,2 млрд руб.

«Трансконтейнер» — это уже второй актив Зиявудина Магомедова, который получает в распоряжение ВТБ. В августе банк стал владельцем 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала разрешение на покупку еще 10,93%. Источники РБК сообщали, что и в случае с НКХП ВТБ будет только временным владельцем.

Кроме того, в начале октября стало известно, что братья Магомедовы продали «Транснефти» 50% кипрской Novoport Holding, она владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).