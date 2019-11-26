«Восточный» приберег купоны про запас

Российский банк впервые отменил выплату по субординированным еврооблигациям

Банк «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, выяснил РБК. Это первый случай для вечных облигаций в России, ставший публичным, говорят эксперты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания SCI Finance B.V., выпустившая вечные субординированные еврооблигации банка «Восточный» на $125 млн, сообщила держателям долга, что банк отменяет выплату купонного дохода 29 ноября 2019 года. РБК ознакомился с копией уведомления, представитель «Восточного» подтвердил информацию. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, которые банк размещал в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался дважды в год.

«18 ноября 2019 года мы (SCI Finance. — РБК) получили уведомление об отмене выплаты купонного дохода по договору субординированного займа», — говорится в сообщении компании. Речь идет о невыплате второго купона на общую сумму $6,25 млн (около 400 млн руб.). Держателями облигаций «Восточного» являются около 300 VIP-клиентов банка, говорил РБК один из них.

Пресс-служба «Восточного» сообщила РБК, что банк направил держателям евросуборда уведомление об отмене. «У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».

Конфликт вокруг «Восточного» Две группы акционеров банка «Восточный» — инвестфонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — находятся в состоянии конфликта с весны 2018 года: тогда стороны не смогли договориться об исполнении опциона на 9,99% акций банка в пользу «Финвижн». Baring обвинил Аветисяна в выводе активов из банка «Юниаструм», который был присоединен к «Восточному» в 2016 году. Стороны начали разбирательство в Лондонском международном третейском суде, а в феврале 2019 года против основателя Baring Vostok и председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви завели уголовное дело в России. Заявление в ФСБ подал миноритарий банка и деловой партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Летом «Финвижн» через российский суд добилась принудительного выкупа 9,99% акций банка и получила над ним контроль. Калви, еще троих менеджеров Baring Vostok Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, экс-гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» уступить кредит ПКБ на 3 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Следствие считает, что акции IFTG стоили 600 тыс. руб. и деньги банка были похищены. Калви, Дельпаль и Кордичев находятся под домашним арестом, а Зюзин, Абгарян и Владимиров — в СИЗО (срок ареста до января 2020 года). Калви с партнерами вину не признают и связывают уголовное дело с акционерным конфликтом.

Решение об отмене выплаты купонного дохода «Восточный» принял вскоре после завершения проверки Центробанка. Регулятор проводил ее с июня по октябрь и проверил практически весь баланс банка. В акте проверки ЦБ указал на необходимость досоздания не менее 5 млрд руб. резервов, в том числе в корпоративном портфеле банка, сообщили источники РБК. Итоговый объем резервов после рассмотрения возражений банка должен быть определен в предписании ЦБ.

Прошлое крупное предписание от ЦБ банк получил в мае 2019 года. Тогда «Восточный» создал 5 млрд руб. резервов, после чего норматив достаточности базового капитала Н1.1 просел ниже 5,125% (это триггер для списания субординированных облигаций на $125 млн).

«Восточный» не стал списывать суборды благодаря помощи акционера — компании «Финвижн» Артема Аветисяна: «Финвижн» направила «Восточному» обязывающее предложение выкупить «определенные обеспеченные активы на 2,2 млрд руб.», говорилось в сообщении для держателей бумаг. В итоге значение норматива выправилось и, по последним данным, в сентябре держалось на уровне 5,5%.

РБК направил запрос в «Финвинж» с вопросом, выкупила ли компания активы с баланса банка, но ее представитель отказался от комментариев.

Прецедент для банковского сектора

Субординированные облигации банков подразумевают повышенный риск, о чем должны знать инвесторы, напоминает аналитик Fitch Антон Лопатин. С 1 марта 2013 года действуют новые правила, согласно которым списание субординированного долга происходит при достижении капиталом определенных минимумов, в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору. Суборды по старым правилам списывались только при банкротстве.

«Документация вечных субордов подразумевает для банков опцию не выплачивать купон. Хотя четких критериев для невыплаты не предусмотрено, инвесторы в такие инструменты, безусловно, о таком риске знают», — говорит Лопатин.

В то же время для России это, возможно, уникальный случай. «У нас в принципе банков, которые используют этот инструмент, не так много, и сами по себе вечные суборды появились недавно. На моей памяти это первый случай в России, когда банк пользуется опцией отмены выплаты купона», — подчеркнул эксперт.

«Хотя возможность отмены купона должна быть прописана у всех банков с выпусками бессрочных субордов, «Восточный» это делает первым, по крайней мере публично», — подтверждает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Поможет ли невыплата купона нарастить капитал

В своей отчетности по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года «Восточный» сообщал, что его руководство разработало план по увеличению запаса капитала банка до «приемлемого уровня». Банк решил:

отложить активный запуск автокредитования, снизить объемы выдач POS-кредитов, гарантий и приостановить выдачу новых корпоративных кредитов (кредиты юрлицам по итогам предписаний ЦБ требовали от банка создания наибольших резервов);

повысить интенсивность взыскания и работы с проблемной задолженностью корпоративных клиентов, включая проведение переговоров с проблемными клиентами о погашении просроченной задолженности;

оптимизировать операционные затраты;

продать часть розничного портфеля кредитов. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что банк готов был продать в рынок от 5 млрд до 10 млрд руб. розничных кредитов.

По итогам девяти месяцев 2019 года банк, согласно отчетности по РСБУ, получил 750 млн руб. прибыли, которая была обеспечена высоким показателем третьего квартала. Банк заработал 2,5 млрд руб. неорганической прибыли в третьем квартале, объясняли такую динамику аналитики: например, «Восточный» получил 600 млн руб. дохода от операций с ценными бумагами. Капитал банка за девять месяцев снизился на 14,7%, до 28,9 млрд руб., средства клиентов сократились на 14%, до 186,4 млрд руб. Активы банка упали на 15%, до 213,6 млрд руб.

Невыплата купона уменьшит расходы банка, увеличит финансовый результат и, как следствие, позитивно отразится на величине собственных средств, отмечает Михаил Доронкин. «Правда, 400 млн руб. — это всего порядка 2% базового капитала на 1 октября, что добавляет к Н1.1 лишь 0,1% и никак не улучшает ситуацию с запасом капитала. Очевидно, что невыплата купона — лишь одна из мер по увеличению прибыли и банк пытается задействовать все возможные источники. На крайний случай остается списание вечного суборда на 7,5 млрд руб., что в моменте позволило бы повысить значение Н1.1 почти до 8%», — объясняет аналитик.