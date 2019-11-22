Рублю уготована треть

Минэкономразвития разработало KPI по доле национальной валюты в международных расчетах

Доля расчетов в национальной валюте во внешней торговле России должна вырасти с 20 до 30% за шесть лет — такую цель выдвинуло Минэкономразвития

Фото: Стас Владимиров / «Коммерсантъ»

Доля рублевых расчетов во внешнеторговом обороте к 2024 году должна увеличиться до 30% по сравнению с 20,3% в 2018 году — этот целевой показатель предлагает установить Минэкономразвития. Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI (есть у РБК) планируется представить на рассмотрение правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре. В пресс-службе министерства отказались от комментариев.

Целевые ориентиры из плана Минэкономразвития пересекаются с количественными целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (.pdf), но KPI по доле рублевых расчетов ранее не ставились.

По итогам первого полугодия 2019 года доля рубля в расчетах за товары и услуги по внешнеторговым договорам составляет 21,2%, подсчитал РБК по данным Банка России. Это значит, что российские компании рассчитались в рублях за товары и услуги на сумму $84 млрд в долларовом эквиваленте (5,38 трлн руб. по среднему курсу за период). При этом если по экспорту Россия получает всего 14,4% в рублях, то по импорту оплачивает в собственной валюте уже 31%.

Рубль и евро в погоне за долларом

Доллар по-прежнему господствует во внешнеторговых расчетах России с долей 51,2% в первом полугодии 2019 года, но его роль последовательно снижается (за весь 2018 год было 54,8%). Доля евро, наоборот, растет: с 22,5% в 2018 году до 24,6% в первой половине текущего года.

План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар). В 2024 году внешняя торговля России товарами и услугами в эквиваленте по меньшей мере $300 млрд будет вестись в российских рублях, следует из предложенного министерством KPI.

Кроме того, Минэкономразвития рассчитывает, что к 2024 году доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) достигнет 90% по сравнению с 76,6% в 2019 году. При этом сейчас на долю рубля приходится более 70% торговых расчетов в ЕАЭС, а на другие национальные валюты — чуть более 2%.

«Слишком амбициозная задача»

Цель государства уйти от доллара имеет под собой скорее политические, чем экономические основания, утверждает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Расчеты в долларах во внешнеторговом обороте действительно сокращаются, а в евро — растут. «Рубль не столь ликвидная валюта по сравнению с евро, и здесь процесс будет идти сложнее», — отметила она.

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец. «Это высокие цифры, их будет трудно добиваться. С другой стороны, опыт с расчетами в евро показывает, что там, где есть политическая воля, ситуация может развиваться гораздо быстрее, чем предполагают экономисты», — пояснила она. Расчеты в рублях прежде всего возможны со странами ближнего зарубежья, зоной ЕАЭС, уточнила эксперт.

К середине 2020 года Минэкономразвития собирается внести в правительство проекты программ по развитию экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Вьетнамом, арабскими странами, Турцией, Японией, Южной Кореей, Индонезией, Саудовской Аравией, Бразилией и Евросоюзом, говорится в плане министерства.

Целевой показатель 30% по доле рубля не очень реалистичен, согласен руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. «Рубль распространен в торговле со странами СНГ и ЕАЭС, но она сама по себе вряд ли даст такой рост», — рассуждает он (торговля с СНГ формирует 11,7% внешнего товарооборота, по данным за 2018 год). У иностранных партнеров все еще доминирует представление о рубле как о волатильной «сырьевой» валюте, полагает Габуев. «Китайцам рубль мог бы быть интересен как конвертируемая валюта, но его доля в торговле с КНР слишком мала, чтобы резко вырасти до обозначенного KPI», — считает он.

Что мешает дедолларизации

Россия в прошлом году активизировала кампанию по дедолларизации экономики и торговли. Минфин планирует отменить валютный контроль — требование репатриации выручки в рублях — для экспортеров, что должно стать стимулом для перевода внешней торговли в рубли. Власти утверждают, что никакого директивного перехода на расчеты в рублях не будет — выбор валюты будет диктоваться исключительно коммерческими интересами во взаимоотношениях с банками.

Центробанк в прошлом году резко снизил долю доллара в своих международных резервах — с 43,7% на конец первого квартала 2018 года до 22,7% в конце 2018 года.

Доля внешнего долга государства и компаний в рублях увеличилась с 25,7% на начало 2014 года до почти 30% на середину 2019 года.

Доля валютных банковских кредитов предприятиям снизилась почти с 40% в 2015 году до 24,5% сейчас, заявила 20 ноября в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Однако директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев признал, что более широкому использованию нацвалют мешает историческая роль доллара как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов. «Почти везде в мире конвертация из одной нацвалюты в другую, как правило, идет через долларовую «ногу», — заявил он. Иными словами, даже при конечных расчетах в нацвалютах Россия и ее торговые партнеры пока не могут полностью избежать доллара.