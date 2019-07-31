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В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование нацвалют поддерживается Евросоюзом и Китаем, но уход от доллара не будет быстрым — требуется перестройка всей мировой финансовой системы. Об этом рассказал РБК глава «санкционного» департамента Минфина
Фото: Xaume Olleros / Bloomberg

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Департамент был создан осенью 2018 года, в его задачи входит противодействие западным санкциям.

Сеть долларовых корсчетов

«Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — объясняет Тимофеев.

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара. «Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами, поэтому требуется координация на международном уровне и содействие правительств стран-партнеров», — сказал чиновник Минфина.

Доллар как валюта-посредник

Одна из проблем — это валютообменный рынок: ликвидность, например, пары рубль/юань сейчас низкая. «Чтобы ликвидность появилась, российский бизнес должен широко использовать юань. Но сейчас высокую ликвидность имеет пара рубль/доллар, поэтому зачастую выгоднее платить напрямую долларами, чем юанями. Первые участники рынка, переключившиеся на юань, будут нести дополнительные издержки. Поэтому они не стремятся переключаться, а ликвидность не появляется», — говорит Тимофеев.

«Почти везде в мире конвертация из одной нацвалюты в другую, как правило, идет через долларовую «ногу». Проблема издержек «первопроходцев» создает нежелательное равновесие, при котором доллар остается основной функциональной валютой», — добавил он.

На сегодняшний день все самые ликвидные валютные пары включают доллар. А торговля в парах, не включающих доллар, часто осуществляется через доллар как валюту-посредник: чтобы обменять валюту X на валюту Y, приходится сначала обменивать X на доллары, а затем эти доллары обменивать на Y, указывала Еврокомиссия в своем плане по дедолларизации в декабре 2018 года.

Доля расчетов России в долларах снизилась, выросла в евро

В первом квартале 2019 года произошел знаменательный сдвиг в двусторонних торговых расчетах России с Китаем и Индией, следует из опубликованной недавно статистики Центробанка России.

  • Впервые поступления в долларах за российский экспорт в Китай опустились ниже 50%, до 45,7% от общего экспорта российских товаров и услуг в Китай.
  • Для сравнения, за весь 2018 год доля доллара в российском экспорте в КНР составила 75,1%, но в поквартальном выражении она последовательно сокращалась, с почти 88 до 54,5%.
  • В целом в торговле с Китаем за первый квартал 2019 года (экспорт плюс импорт) около 56% расчетов производилось в долларах ($14,7 млрд из общего оборота в $26,4 млрд), показали расчеты РБК.
  • Снижение долларовых платежей произошло за счет резкого роста расчетов в евро (до 21,9% по сравнению с 7,3% за весь прошлый год), но также и за счет увеличения расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — до 22,5% (в прошлом году — 16,9%).

«Европейцы стремятся к повышению международной роли евро, что совпадает с российским интересом. Евро — это очевидная альтернатива доллару: валюта надежна, ликвидна, признается в мире; имеются развитый финансовый рынок и развитая система международных корреспондентских счетов», — рассказал Тимофеев. По его словам, европейцы уже широко используют рубль при импорте в Россию (по данным ЦБ, более 30% платежей за импорт из ЕС в Россию совершается в рублях).

Барьеры в расчетах

Более 75% российского экспорта в Индию в первом квартале 2019 года оплачивалось в рублях по сравнению лишь с 21,3% в первом квартале предыдущего года.

Но бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США по санкциям) Брайан О’Тул сомневается в успехах Москвы по диверсификации валютной структуры внешней торговли. Даже если Банк России сообщает о доле расчетов в национальных валютах, «это не означает, что Россия и ее торговые партнеры могут полностью избежать доллара», сказал он РБК. «Банкам все еще приходится идти через долларовое звено, чтобы получить другую валюту», — уверен О’Тул.

«Если Индия платит России за поставки в рублях, обслуживающие эти сделки индийские банки должны сперва получить эти рубли. Они могут это сделать только через доллар», — говорит О’Тул.

Что касается Китая, то пока барьером выступают ограничения по движению капитала в этой стране, указал Тимофеев. «Доступ на внутренний финансовый рынок иностранцам ограничен, нельзя так просто купить внутренние китайские ценные бумаги. Юань не полностью конвертируемая валюта и поэтому пока не может играть значимой роли в мировой торговле», — сказал он.

Россия уже долгое время пытается согласовать с Китаем размещение российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях на российской площадке, но Пекин не идет навстречу.

Уйти от SWIFT

По словам Тимофеева, широкое использование доллара в международных расчетах дает возможность США вмешиваться в экономические связи третьих стран. «Мотив многих стран по отказу от доллара понятен», — говорит он. В прошлом году первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что российские компании сами стараются уходить от доллара, потому что до трети таких платежей происходит с задержками, в том числе из-за санкций.

Угроза вторичных санкций США против коммерческих банков за взаимодействие с подсанкционными лицами из американского списка SDN будет сохраняться, но уже становится решаемой, уверяет Тимофеев. «Необходимо исключить возможность попадания информации о банковских транзакциях к властям США, что, среди прочего, похоже, предполагает неиспользование системы передачи финансовых сообщений SWIFT», — резюмирует он.

Тема возможного отключения России от SWIFT периодически поднимается начиная с 2014 года, после присоединения Крыма. Пока было только два случая отключения государств от этой системы, базирующейся в Бельгии. В 2012 году эта мера была применена в отношении иранских банков, в 2017 году — против банков Северной Кореи. Однако в обоих случаях против стран действовали санкции по линии ООН, а в случае с Ираном SWIFT исполняла решение Евросоюза.

Авторы: Антон Фейнберг, Иван Ткачёв
Теги: западные санкции, Минфин, дедолларизация, SWIFT
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