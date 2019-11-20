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Газета
50 миллиардов на еду и чужую долю
Газета № 185 (3140) (2011) Бизнес,
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50 миллиардов на еду и чужую долю
Сбербанк обнародовал схему вхождения в капитал Mail.Ru Group
Сбербанк покупает доли Газпромбанка и «Ростеха» в совладельце Mail.Ru Group за 11,3 млрд руб. В результате банк будет косвенно владеть 2% интернет-компании, еще до 20% он сможет получить через несколько лет
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сбербанк через три года может стать акционером Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group подписали юридически обязывающие документы по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды, говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.

Как следует из условий соглашения (спустя три года после закрытия сделки), которое ожидается до конца 2019-го, Сбербанк может получить право обменять долю в СП на акции Mail.Ru Group, но не более 20%. Этот вопрос банк должен будет поставить на голосование совета директоров группы. Если совет не одобрит такого обмена, то условие об этом, как уточняют стороны, не будут юридически обязывающим.

Речь идет об экономической доле в Mail.Ru Group, уточнил на телефонной конференции с журналистами заместитель предправления Сбербанка Лев Хасис. Он подчеркнул, что банк не претендует на контроль в интернет-компании. Обмен доли в СП на акции Mail.Ru Group — альтернатива возможного IPO самого совместного предприятия, объяснил Хасис. Целесообразность такого публичного размещения станет понятна не раньше чем через три года.

Сбербанк выдвинет своего кандидата в совет директоров Mail.Ru Group

Кроме того, Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% «МФ Технологии» у Газпромбанка и 1% у корпорации «Ростех» за 11,3 млрд руб., указано в сообщениях банка и Mail.Ru Group. «МФ Технологии» владеют 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group.

Таким образом, Сбербанк может получить косвенно 1,9% обыкновенных и 21% голосующих акций интернет-компании. Ее текущая капитализации на Лондонской фондовой бирже превышает $4,4 млрд, то есть рыночная стоимость 1,9% акций составляет $83,6 млн, или 5,3 млрд руб. по текущему курсу.

Бизнес
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

О намерении выкупить миноритарную долю в Mail.Ru Group Сбербанк объявил в октябре. Подробностей сделки стороны не раскрывали, однако источники Bloomberg сообщали, что речь идет о покупке пакета Газпромбанка.

Совладельцами «МФ Технологий» помимо Газпромбанка (35%) и «Ростеха» (11%) являются «МегаФон» (45%) и USM Holdings Алишера Усманова (9%).

Ранее Лев Хасис пояснял, что Сбербанк при выборе компаний для поглощения или сотрудничества смотрит на востребованность сервиса и степень проникновения цифровых технологий в этой сфере. «Люди, понятно, что едят каждый день, часто два или три раза, иногда больше, но это — потребность, которая существует. И не быть каким-то образом игроком на рынке еды во всех ее видах мы не можем», — говорил он. Среди других примеров интересных с точки зрения сделок сфер он называл развлечения и медиа.

Покупка не только всего пакета Газпромбанка, но и 1% у «Ростеха» обеспечит Сбербанку такие же корпоративные права в «МФ Технологиях», какие сейчас есть у «МегаФона», сообщил Хасис в ходе телефонной конференции, отказавшись уточнить, как эти права работают. По его словам, «Ростех» не готов был полностью выходить из капитала «МФ Технологий» и согласился лишь снизить свою долю, поэтому было решено выкупить весь пакет Газпромбанка.

Сбербанк выдвинет одного представителя в совет директоров Mail.Ru Group, пообещал Хасис. По его словам, кандидатура будет определена в течение месяца.

Представитель «МегаФона» отказался пояснить, какие особые права есть у компании в «МФ Технологии». Источник РБК, близкий к акционерам последней, отметил, что корпоративные права, в частности, дают право вето на различные решения, но детали не уточнил.

В совет директоров Mail.Ru Group входят десять человек, из которых два — независимые директора. «МФ Технологии» в декабре 2018 года выдвинули в совет вице-президента и технического директора интернет-компании Владимира Габриеляна.

Предправления Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров Yandex N.V. (головная компания «Яндекса»).

Сколько стороны инвестируют в СП

Соглашение о создании СП в сфере еды и транспорта Сбербанк и Mail.Ru Group подписали в конце июля. Госбанк внесет в него 38,5 млрд руб. и долю в ресторанной платформе Foodplex (35%), интернет-компания — 8,5 млрд руб., 100% сервиса заказа еды Delivery Club, 29,67% такси «Ситимобил», а также свои инвестиции в этих и смежных областях, например долю в YouDrive.

До закрытия сделки по созданию СП доля Mail.Ru Group в «Ситимобиле» должна увеличиться до 78,82%, но это не подразумевает дополнительных инвестиций сторон в СП.

При достижении определенных показателей к ноябрю 2020 года Сбербанк готов будет дополнительно вложить в СП 13 млрд руб., а Mail.Ru Group — 4,6 млрд руб. Хасис и гендиректор группы Борис Добродеев отказались уточнить ожидаемые показатели эффективности, сославшись на высокую конкуренцию на рынках доставки еды и транспорта.

У Сбербанка и Mail.Ru Group будет по 45% в СП, оставшиеся 10% будут выделены менеджменту. Совет директоров СП будет насчитывать шесть человек с равным представительством у банка и интернет-компании. У операционного руководителя создаваемого холдинга будут скорее технические задачи, команды, ключевые полномочия останутся у управляющих сейчас команд Delivery Club и «Ситимобила».

Как отметил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, проведение IPO — это только один из вариантов монетизации для бизнеса. «Размещение может не состояться по множеству причин, включая объективные, не зависящие от компании. Пока СП только создается, и оценивать вероятность его выхода на биржу рано, поэтому вполне логично, что Сбербанк рассматривает альтернативные варианты выгодного выхода из этого бизнеса», — сказал Либин.

Старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова обратила внимание, что обе альтернативы — и IPO СП, и потенциальный обмен Сбербанком доли в СП на долю в Mail.Ru — возможны после 2022 года, когда бизнесы в периметре СП достигнут значительных масштабов и выйдут на безубыточность. Условием реализации обоих вариантов является достижение определенных показателей по доле рынка, выручке, прибыли и т. д., установленных акционерами СП, поэтому вероятность того или иного сценария оценивать пока рано, указала она.

«Корпоративные события, анонсированные в последние несколько месяцев (создание СП между Сбербанком и Mail.Ru Group и покупка банком косвенной голосующей доли в компании), четко указывают на создание между двумя игроками стратегического альянса в сфере развития цифровых продуктов и услуг. Каждый из игроков имеет огромную клиентскую базу (аудиторию) и претендует на существенную долю в формирующейся цифровой экономике. Объединение усилий по разным направлениям (развитие совместных сервисов для корпоративных и частных клиентов) обещает значительный синергетический эффект», — резюмирует Курбатова.

Авторы: Александра Посыпкина, Сергей Соболев.
Теги: «Сбербанк» , Mail.Ru Group
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