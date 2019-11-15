Декларации о доходах попадут в историю

Банки предложили новый механизм расчета долговой нагрузки для заемщиков

Банки обсуждают с ЦБ еще одну схему получения данных о доходах клиентов, через добровольные декларации, — это должно помочь лучше оценить их долговую нагрузку. Но у регулятора есть опасения по поводу достоверности этих сведений

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердили представители двух крупных банков, двух бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-служба ЦБ.

Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.

Как это будет работать

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами — справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу, но информация в госорганах обновляется редко.

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — поясняет он.

Как только информация о доходе клиента отобразится в кредитной истории, она станет доступна другим участникам рынка по запросу. По словам Панферова, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях». Пока обсуждается только сама возможность подачи декларации, а не способ ее проверки, добавляет он.

Рынок ищет конкретные механизмы, как увидеть доход заемщика и где-то быстро аккумулировать эти данные, БКИ — один из вариантов, подтверждает собеседник РБК в банке из топ-10.

Подобный способ оценки заработка клиентов обсуждается, но он имеет технические и экономические тонкости, замечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, решение будет принято после тщательного обсуждения.

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах

Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше затрат на капитал несет банк-кредитор. ЦБ рассчитывает, что это снизит интерес банков к выдаче необеспеченных ссуд слишком закредитованным заемщикам и «охладит» сегмент потребкредитования.

Вопрос корректной оценки дохода клиента и того, какую информацию он сам предоставляет банку, стоит очень остро, признает Панферов: «Выстраивание четкого порядка важно, так как позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность».

Этот подход также поможет банкам рассчитывать долговую нагрузку заемщиков с теневыми доходами, отмечает собеседник РБК в банке из топ-20.

Тяга к тени Неформальная занятость в России, по данным Росстата, уже приблизилась к рекорду кризисного 2016 года. По итогам второго квартала 2019 года в неформальном секторе трудился каждый пятый россиянин, а 72,9% граждан приветствуют выплату зарплаты «в конверте», оценивал Институт общественных наук РАНХиГС.

«Банки в разных формах собирают информацию о доходах клиентов, не подтвержденную официальными документами с печатью и подписью компании-работодателя. Эта информация используется при оценке заемщиков по внутренним моделям. Но в БКИ эта информация не передается», — отмечает директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская.

Плюсы и минусы деклараций

Методика расчета ПДН допускает возможность учета клиентских данных о заработке, но только для отдельных видов кредитов, указывает представитель ЦБ: этот подход можно применять при выдаче ссуд на потребительские цели на сумму менее 50 тыс. руб., а также на автокредиты — но только до октября 2020 года.

«Представители некоторых участников рынка ставят вопрос о более активном использовании самодекларируемых доходов при расчете ПДН. По мнению Банка России, расширение использования самодекларируемых данных без задействования дополнительных механизмов верификации таких данных создает риски недостоверного расчета показателя долговой нагрузки. Включение таких данных в кредитную историю не может считаться достаточным механизмом верификации», — отмечает представитель регулятора.

Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, еще не выработано, признает собеседник РБК в крупном БКИ. Участники рынка заинтересованы в том, чтобы получать актуальную информацию о доходах заемщиков, замечает заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Но, по ее словам, расходы на разработку такого механизма должны быть экономически обоснованы. Собеседники РБК не ответили, будут ли банки платить БКИ за получение информации о доходах чужих клиентов.

ВТБ поддерживает идею учета самодекларируемого дохода при расчете ПДН, но против передачи данных о доходе в БКИ, заявил представитель банка. «Впоследствии это может привести к раскрытию информации конкурентам», — пояснил он.

Захотят ли заемщики раскрываться