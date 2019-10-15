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Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам
По подсчетам РАНХиГС, доля тех, кто уверен в пользе для общества работы в тени, достигла максимума с 1990-х годов. За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует оплату за работы или услуги «из рук в руки»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

На теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян или почти треть трудоспособного населения страны, следует из опроса, проведенного Институтом общественных наук РАНХиГС. Часть из них вовсе обходятся без оформления отношений с работодателем, другие официально трудоустроены, но получают часть зарплаты «в конверте», третьи — подрабатывают на стороне, не ставя об этом в известность налоговые органы.

Исследование РАНХиГС показало, что за последние два года доля работающих в тени россиян сократилась (в 2017 году было 44,8%). В 2017 году о наличии у них подработок заявили 45,3% участников опроса, а в 2019 году — только 27,6%. Однако основной причиной этого ученые считают не рост сознательности россиян, а снижение потребительских возможностей граждан, которые, как правило, и являются заказчиками подрабатывающих репетиторами, ремонтниками и так далее.

«Многие просто не могут оплачивать те или иные виды работ или услуг, которые раньше были им доступны», — говорится в сообщении РАНХиГС, поступившем в РБК.

Общество
Ушли в тень

На фоне снижения доходов резко выросло число тех, кто приветствует оплату таких работ и услуг «из рук в руки», без официального оформления. В отчете РАНХиГС «тревожным симптомом» названо то, что за последние два года доля тех, кто позитивно относится к теневой оплате, выросла почти в полтора раза — с 50,8% в 2017 году до 72,9% в 2019 году.

«Исследование выявило тревожный симптом. Выросло число россиян, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества», — отмечает директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Из отчета следует, что в 2019 году доля тех, кто считает работу «в тени» полезной для общества, выросла до 12,7%. Это максимум более чем за 20 лет, в последний раз больше поклонников работы «в тени» было в 1990-х годах. В то же время доля, кто уверен в том, что от теневой занятости больше вреда, чем пользы, за два года сократилась почти вдвое — с 35% в 2017 году до 20,8%.

Почти не стало меньше в России и тех, для кого работа без официального оформления является не подработкой, а основным источником дохода. В 2013 году таких, по подсчетам РАНХиГС, было 11,9% занятого населения, в 2017 году — 13,6%, а в 2019 году — уже 13,1%.

Общество
Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат

В отчете РАНХиГС указывается, что половина работающих россиян считает проводимую в стране налоговую политику несправедливой. Именно снижение налогов наибольшее число участников опроса (45,1%) назвало основной причиной, которая могла бы заставить их выйти из тени.

«Распространенность некриминальной «теневой» экономики во многом связана с правовым нигилизмом части российских граждан и их ориентацией на прагматические ценности. Ни угрызения совести, ни гражданский долг не являются теми факторами, которые могли бы склонить этих россиян к легализации своей «теневой» трудовой деятельности», — отмечает Покида.

По данным Росстата, доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики (мелкие подработки Росстат не учитывает), во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек по сравнению с предыдущим кварталом и составила 15,25 млн человек (или 21,3% от общей численности занятых). В результате доля работающих «в тени» достигла наивысшего значения с 2016 года, когда российская экономика выбиралась из рецессии.

В долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, внесенном правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы, ежегодный объем серых зарплат в России оценен в 10 трлн руб. В документе отмечается, что масштабы серого фонда оплаты труда создают дисбаланс в налоговой нагрузке между белой и неформальной экономиками, стимулируя добросовестных работников к уходу в тень.

Автор: Евгений Калюков
Теги: теневая экономика, теневой бизнес
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