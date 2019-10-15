Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

По подсчетам РАНХиГС, доля тех, кто уверен в пользе для общества работы в тени, достигла максимума с 1990-х годов. За два года почти в полтора раза выросло число тех, кто приветствует оплату за работы или услуги «из рук в руки»

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На теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян или почти треть трудоспособного населения страны, следует из опроса, проведенного Институтом общественных наук РАНХиГС. Часть из них вовсе обходятся без оформления отношений с работодателем, другие официально трудоустроены, но получают часть зарплаты «в конверте», третьи — подрабатывают на стороне, не ставя об этом в известность налоговые органы.

Исследование РАНХиГС показало, что за последние два года доля работающих в тени россиян сократилась (в 2017 году было 44,8%). В 2017 году о наличии у них подработок заявили 45,3% участников опроса, а в 2019 году — только 27,6%. Однако основной причиной этого ученые считают не рост сознательности россиян, а снижение потребительских возможностей граждан, которые, как правило, и являются заказчиками подрабатывающих репетиторами, ремонтниками и так далее.

«Многие просто не могут оплачивать те или иные виды работ или услуг, которые раньше были им доступны», — говорится в сообщении РАНХиГС, поступившем в РБК.

На фоне снижения доходов резко выросло число тех, кто приветствует оплату таких работ и услуг «из рук в руки», без официального оформления. В отчете РАНХиГС «тревожным симптомом» названо то, что за последние два года доля тех, кто позитивно относится к теневой оплате, выросла почти в полтора раза — с 50,8% в 2017 году до 72,9% в 2019 году.