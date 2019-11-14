ВВП разогнался к третьему кварталу

Росстат представил предварительную оценку состояния экономики в июле—сентябре 2019 года

Рост ВВП в третьем квартале составил 1,7%, основной вклад внесли сельское хозяйство и промышленность, отчитался Росстат. Прогноз правительства по росту экономики по итогам года стал выглядеть более достижимым, отметили экономисты

Фото: Павел Симаков / ТАСС

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.

Это предварительная оценка, уточненная оценка ВВП за третий квартал появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве.

Оценка Росстата несколько меньше, чем у Минэкономразвития

Минэкономразвития ранее оценивало, что ВВП увеличился на 1,9%, ускорившись вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Однако министерство предупредило, что резкое ускорение темпов роста неустойчиво и во многом обусловлено «разовыми факторами».

Более высокий по сравнению с первым полугодием рост ВВП объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств и высоким урожаем в сельском хозяйстве на фоне слабого внутреннего спроса, поясняло Минэкономики.

Комментируя свежие данные Росстата, Минэкономразвития отмечает, что в третьем квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора (.pdf). Очищенные от сезонности темпы роста по отношению к предыдущему кварталу ведомство оценивает на уровне 0,5%. Во втором квартале по отношению к первому показатель был таким же, в первом фиксировалось снижение на 0,1%.

«Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5–2% год к году», — констатирует Минэкономразвития. В 2018 году рост ВВП составил 2,3%.

В четвертом квартале ведомство ожидает сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала, «что соответствует прогнозу по росту ВВП в 2019 году (1,3%)».

Как поясняет министерство, поддержку экономическому росту до конца года будет оказывать расширение кредитного предложения, которое будет происходить в первую очередь за счет операций государственного сектора — догоняющего роста расходов федерального бюджета и операций Банка России по покупке активов на валютном рынке сверх бюджетного правила.

За счет чего выросла экономика

Основными драйверами роста в третьем квартале стали сельское хозяйство (рост в отрасли на 5,1% год к году), промышленность в целом (+2,9%, включая добычу полезных ископаемых) и оптовый торговооборот (+3,8%), следует из данных Росстата;

Оптовая торговля выросла прежде всего за счет продаж газа, уточнили в ведомстве;

Кроме того, пассажирооборот за счет авиаперевозок показал рост на 6,2%.

Что касается добывающей промышленности, то добыча сырой нефти и природного газа выросла на 1,3%. В то же время сфера услуг в области добычи нефти и газа увеличилась на 12,9%. Как пояснили в Росстате, взрывной рост здесь произошел за счет работ по сжижению газа.

Металлургическое производство упало на 1,1% в третьем квартале, но это не является серьезным сдерживающими фактором, уточнили в ведомстве.

Отрицательная динамика наблюдается также в сфере грузоперевозок — минус 0,6%. Но в Росстате отметили, что грузооборот не всегда напрямую коррелирует с производством. Перевозят не только то, что произведено в России, но и то, что импортировано. Кроме того, могут перевозиться товары, произведенные ранее.

По оценке Минэкономразвития, в разрезе компонентов использования наибольший положительный вклад в рост ВВП в третьем квартале внес рост запасов материальных оборотных средств и товарного экспорта, в то время как вклад потребительского спроса продолжил снижаться.

Прогнозы на год Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая 13 ноября в Госдуме в ходе первого слушания поправок в бюджет текущего года, подтвердил, что правительство сохраняет этот прогноз. Официальный прогноз Банка России предполагает 0,8–1,3% роста. Однако итоги могут быть и ниже, констатировали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в своем октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды». Оценки квартальных темпов роста предполагают, что по итогам года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, указывали эксперты. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в сентябре заявлял, что максимум роста экономики в этом году составляет не более 1%. Всемирный банк в октябре понизил прогноз роста российского ВВП в четвертый раз с начала года. Если в январе он ожидал от экономики России роста на 1,5% по итогам 2019 года, то теперь прогнозирует лишь 1% роста.

Сдержанный оптимизм

Счетная палата сохраняет свой прогноз относительно роста ВВП по итогам года — 1%. Как отметил Кудрин, выступая в Госдуме на слушаниях о поправках в бюджет 2019 года, рост на 1,3% возможен, «только если и в четвертом квартале будет такой же примерно рост — 1,9%». Однако «целый ряд косвенных показателей говорит о том, что пока серьезного ускорения экономики не существует и наращивания спроса тоже», указал глава Счетной палаты.

Главный вопрос в четвертом квартале года — произойдет ли замедление розничного кредитования и замедлит ли это потребление домохозяйств — главного драйвера роста, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Также важно, будет ли ускорение инвестиционного роста на уровне, достаточном, чтобы компенсировать замедление потребления, отметила она.

Рост на 1,3% за год выглядит вполне реальным, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Мы изначально прогнозировали 1,2% в этом году и сохраняем этот прогноз, сейчас он очень реалистичен. Вряд ли произойдет какое-то значительное снижение в четвертом квартале — квартальные темпы роста останутся такими же. Это выведет нас примерно на 1,1–1,2% по итогам года», — сказал он РБК.

По словам Мурашова, потребительский сектор в третьем квартале сократил темпы роста, но незначительно. Экономика на фоне сохранения слабых темпов потребительского спроса и улучшения ситуации с экспортом и сельским хозяйством получила «позитивный ускорительный эффект», отметил аналитик.

Рост ВВП на 1,3% за год — вполне реалистичный сценарий, согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, хотя его собственный прогноз несколько консервативнее — 1%. «Это не очень впечатляющий результат, но и 1,3% не будет впечатляющим результатом, хотя он достаточно ожидаем», — сказал он.

Пока нельзя судить, насколько устойчиво ускорение темпов роста, произошедшее в третьем квартале, предупреждает Долгин. Но очевидно, что оно произошло не за счет потребления, которое замедлялось, и инвестиций, говорит он. Также не главный вклад в рост внесло и промпроизводство, выросшее лишь на 2,9%. Долгин считает, что улучшение произошло за счет экспорта, выросшего после падения на 4,9% во втором квартале.