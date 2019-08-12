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Экономика ,  
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Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
Российская экономика по итогам апреля—июня 2019 года выросла на 0,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщил Росстат. По итогам первого полугодия рост ВВП составил 0,7%
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период в 2018 году, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении). За первое полугодие российская экономика выросла на 0,7%, сообщили в статистическом ведомстве.

Основными драйверами роста ВВП во втором квартале стали добыча полезных ископаемых (отрасль показала рост на 3,3%) и обрабатывающие производства — 2,4%, отметили в Росстате. Пассажирооборот увеличился на 7,7%.

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Производство готовых металлических изделий, в том числе производство оружия и боеприпасов, в апреле—июне выросло на 7,4%.

Оборот оптовой торговли сократился на 3,2%.

Минэкономразвития оценило рост ВВП во втором квартале в 0,8%, по итогам полугодия — в 0,7% (.pdf). Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, динамика в других базовых отраслях — строительстве, торговле и транспортно-логистическом комплексе — оставалась слабой, отмечало министерство.

Банк России прогнозировал рост ВВП во втором квартале на 0,5–1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики по итогам 2019 года составит 1,3%, в 2020-м ведомство ждет ускорения до 2%, в 2021 году — до 3,1%.

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Эксперты АКРА ухудшили прогноз по росту экономики России

Согласно обновленному базовому макропрогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства на 2019–2023 годы, рост российской экономики в 2019 году замедлится до 0,9%, а в 2020 году — до 0,8%. В предыдущем прогнозе прирост ВВП оценивался в 1,4 и в 1,5% в текущем и следующем году соответственно.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, ВВП, рост экономики
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