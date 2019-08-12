Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%

Российская экономика по итогам апреля—июня 2019 года выросла на 0,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщил Росстат. По итогам первого полугодия рост ВВП составил 0,7%

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период в 2018 году, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении). За первое полугодие российская экономика выросла на 0,7%, сообщили в статистическом ведомстве.

Основными драйверами роста ВВП во втором квартале стали добыча полезных ископаемых (отрасль показала рост на 3,3%) и обрабатывающие производства — 2,4%, отметили в Росстате. Пассажирооборот увеличился на 7,7%.

Производство готовых металлических изделий, в том числе производство оружия и боеприпасов, в апреле—июне выросло на 7,4%.

Оборот оптовой торговли сократился на 3,2%.