Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Темпы роста экономики России по итогам 2019 года составят 0,8–1%, считают аналитики ЦБ. По их оценкам, очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Официальный прогноз Банка России по росту ВВП на 2019 год равен 0,8–1,3%, прогноз Минэкономразвития — 1,3%.

Счетная палата ожидает, что максимум роста экономики России в текущем году составит 1%. Всемирный банк оценивает рост ВВП по итогам года также в 1%.

Понижение квартальной оценки

ЦБ понизил квартальную оценку роста ВВП, очищенную от сезонности, в третьем квартале до 0,2%, в сентябре оценка была 0,2–0,3%.