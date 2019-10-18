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Экономика ,  
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза
Рост ВВП в третьем квартале стал самым существенным в этом году. При этом по сравнению со вторым кварталом его темп удвоился, а с первым — увеличился практически в четыре раза
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году). Таким образом, по итогам минувшего квартала российская экономика ускорилась в два раза. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития.

«Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре — на уровне 2,0% год к году», — говорится в сообщении ведомства.

В МЭР при этом полагают, что резкое ускорение роста ВВП неустойчиво и во многом связано с временными факторами. Более высокий по сравнению с первым кварталом года (0,5% год к году) темп роста объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, отмечается в отчете. Это стало результатом высоких показателей в промышленности и высокого урожая в сельском хозяйстве на фоне слабого спроса внутри страны.

В то же время другие базовые отрасли по ходу третьего квартала демонстрировали слабый рост. Так, в объеме строительных работ он оставался на уровне 0,5%, а грузооборот транспорта и вовсе перешел в отрицательную область — минус 0,6%.

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По оценке Минэкономразвития, наибольший положительный вклад в рост внесли увеличение запасов материальных оборотных средств и восстановление роста товарного экспорта. Вклад потребительского спроса продолжил снижаться, о чем свидетельствует, например, замедление темпов роста оборота розничной торговли до 0,8% в третьем квартале после 1,6% год к году во втором.

«Следует отметить, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3,0%), что произошло в результате некоторого замедления темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения», — говорится в отчете.

По оценке ведомства, темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5% год к году. Это связано с ожидаемым охлаждением потребительского спроса, сообщили в Минэкономики.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минэкономразвития, ВВП
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