Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза

Рост ВВП в третьем квартале стал самым существенным в этом году. При этом по сравнению со вторым кварталом его темп удвоился, а с первым — увеличился практически в четыре раза

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Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году). Таким образом, по итогам минувшего квартала российская экономика ускорилась в два раза. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития.

«Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре — на уровне 2,0% год к году», — говорится в сообщении ведомства.

В МЭР при этом полагают, что резкое ускорение роста ВВП неустойчиво и во многом связано с временными факторами. Более высокий по сравнению с первым кварталом года (0,5% год к году) темп роста объясняется в том числе значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, отмечается в отчете. Это стало результатом высоких показателей в промышленности и высокого урожая в сельском хозяйстве на фоне слабого спроса внутри страны.

В то же время другие базовые отрасли по ходу третьего квартала демонстрировали слабый рост. Так, в объеме строительных работ он оставался на уровне 0,5%, а грузооборот транспорта и вовсе перешел в отрицательную область — минус 0,6%.