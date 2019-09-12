Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

Российская экономика по итогам 2019 года вырастет лишь на 1%, а в 2020 году — максимум на 1,3%, считает глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Потолок» роста российской экономики по итогам 2020 года будет 1,3%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума, передал корреспондент РБК.

Темпы роста ВВП в 2018 году составили 2,3%, сообщал Росстат. По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует рост 1,3 и 1,7% в 2020 году.

«В этом году, я думаю, максимум будет около 1%», — уверен Кудрин. «Наш прогноз на следующий год — от 1 до 1,3%», — добавил глава Счетной палаты.

Потенциал роста российской экономики не превышает 1,5–2% при условии, когда «все мощности в основном загружены и рабочая сила максимально используется», сослался Кудрин на оценки экспертов.