Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Спорт, 18:56 Прокурор запросил 6 лет колонии для фигуранта дела о митингах в Москве Общество, 18:56 ЦБ назвал верными 99% сообщений из Telegram-каналов о сбоях в банках Финансы, 18:54 Путин поздравил отца и сына Нурмагомедовых с защитой титула UFC Спорт, 18:51 Bitcoin подорожал: почему цена криптовалюты продолжит расти Крипто, 18:46 Женщина упала на рельсы на станции фиолетовой ветки московского метро Общество, 18:40 Журнал «Главбух» объявил старт конкурса для бухгалтеров Пресс-релиз, 18:40 Компания BP запланировала продажу активов для спасения климата Бизнес, 18:38 Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы Общество, 18:31 Правительство спрогнозировало профицит бюджета 0,8% в 2020 году Экономика, 18:31 Павел Лобков покинет телеканал «Дождь» Технологии и медиа, 18:24 В столовой Амурского газоперерабатывающего завода произошла потасовка Общество, 18:23 ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии Финансы, 18:22 Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения Экономика, 18:18
Экономика ,  
0 
Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства
Российская экономика по итогам 2019 года вырастет лишь на 1%, а в 2020 году — максимум на 1,3%, считает глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Потолок» роста российской экономики по итогам 2020 года будет 1,3%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Московского финансового форума, передал корреспондент РБК.

Темпы роста ВВП в 2018 году составили 2,3%, сообщал Росстат. По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует рост 1,3 и 1,7% в 2020 году.

«В этом году, я думаю, максимум будет около 1%», — уверен Кудрин. «Наш прогноз на следующий год — от 1 до 1,3%», — добавил глава Счетной палаты.

Потенциал роста российской экономики не превышает 1,5–2% при условии, когда «все мощности в основном загружены и рабочая сила максимально используется», сослался Кудрин на оценки экспертов.

Мнение
Владислав Иноземцев Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России

При этом одна из ключевых задач национальных проектов — выйти на целевые темпы экономического роста выше 3% к 2024 году. По мнению Кудрина, только реализация нацпроектов не позволит достичь этой цели.

«Нацпроекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного», — считает глава Счетной палаты. Они не предусматривают достаточно мер для экономического рывка, необходимые шаги выходят за рамки нацпроектов, подчеркнул Кудрин.

«По оценке разных институтов, выполнение нацпроектов добавит к экономическому росту от 0,1 до 0,6%. Но это не тот рывок, который позволит добиться 3%», — заключил глава Счетной палаты.

Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.

Автор: Анна Гальчева
Теги: рост ВВП, прогноз, Алекей Кудрин, Минэкономразвития
Материалы по теме
Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России
Экономика
ЦБ назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале года
Финансы
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter