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Экономика ,  
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Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
Предыдущее снижение произошло весной. Тогда прогноз по росту ВВП России был снижен с 1,5% до 1,4%. Теперь, полагают во Всемирном банке, темпы роста российского ВВП в 2019 году составят 1,2%
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году. По сравнению с последними, апрельскими оценками, снижение составило 0,3%. В опубликованном 4 июня докладе организации указывается, что темпы роста ВВП в России, согласно новым прогнозам, составят уже 1,2%.

Подобные изменения эксперты объяснили сокращением добычи нефти, санкционными рисками, «ужесточением денежно-кредитной политики» и повышением налога на добавленную стоимость (НДС).

В прошлом году году, напомнили авторы доклада, рост российского ВВП, несмотря на ужесточение международных экономических санкций и финансовое давление на рынке, достиг шестилетнего максимума в 2,3% благодаря проведению Чемпионата мира по футболу и строительству энергетических объектов. Также такая динамика была поддержана ростом цен на нефть.

В 2019 же году деловая активность в отраслях промышленности в России замедлилась, пришли к выводу специалисты. Это, по их данным, было обусловлено тем, что страна начала выполнять свои обязательства по договоренности по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Повышение НДС, говорится в докладе, в свою очередь снизило объем розничных продаж, а активность частных инвесторов остается низкой из-за «политической неопределенности». Перспективы снижения потенциального роста российской экономики в долгосрочной перспективе во Всемирном банке усмотрели в ухудшении демографических проблем.

При этом оценка Всемирного банка по темпам роста ВВП России на 2020-2012 годы осталась прежней (1,8%).

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5% до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Всемирный банк, ВВП России
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