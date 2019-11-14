«Нафтогаз» встал на пути €3 млрд

«Газпром» отменил размещение еврооблигаций

«Газпром» отказался от размещения евробондов на сумму до €3 млрд из-за опасений, что привлеченные деньги будут арестованы по требованию «Нафтогаза». Украинская компания взыскивает с «Газпрома» $2,6 млрд

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Почему «Газпром» отменил размещение евробондов

«Газпром» отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к «Газпрому». «Выпуска бондов не будет», — сказал один из них РБК. По его словам, «Газпром» опасается, что счета специально созданной компании (SPV), которая привлечет средства, будут арестованы по судебным претензиям «Нафтогаза».

Ранее совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2019 году еврооблигационных займов на сумму до €3 млрд (или ее эквивалент в иной валюте), сообщала компания.

В настоящее время «Газпром» располагает достаточным запасом ликвидности и до конца текущего года не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование, заявил РБК представитель «Газпрома».

В 2017–2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав российскую компанию выплатить украинской $4,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, а «Нафтогаз» — $2 млрд в счет погашения долга за поставки газа. В итоге «Газпром» оказался должен $2,6 млрд. Российская компания обжалует эти решения, но «Нафтогаз» регулярно делает попытки арестовать активы «Газпрома» в местных судах стран Евросоюза.

В начале 2019 года «Нафтогаз» уже добился ареста счетов двух SPV-компаний — эмитентов еврооблигаций «Газпрома» — GazAsia Capital S.A. (размещала евробонды в японских иенах) и Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов), которые зарегистрированы в Люксембурге. 8 июля Окружной суд Люксембурга отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил арест активов на территории страны.

После этого «Газпром» решил перерегистрировать компанию — эмитента бондов в юрисдикции Великобритании, чьи суды в отличие от люксембургского защитили его активы, рассказывал летом начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников в ходе телефонной конференции для инвесторов. Высокий суд Англии и Уэльса в марте 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» до окончания производства в апелляционной инстанции.

Как это отразится на «Газпроме»

«Газпрому» нужны деньги на инвестпрограмму, которая в последние годы традиционно превышает 1 трлн руб. в год. В этом году «Газпром» планирует потратить 1,3 трлн руб., в 2020-м — 1,065 трлн руб., а в 2021-м — 1,251 трлн руб., рассказывал в декабре 2018 года зампред «Газпрома» Андрей Круглов (покинул этот пост в начале 2019 года, перейдя в Минфин). В этом году монополия планировала занять почти 400 млрд руб.

Еврооблигации исторически являются одним из главных источников фондирования для «Газпрома», отметил РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Прецедент с переносом выпуска евробондов является неприятным, но проблем с ликвидностью у компании не будет, поскольку она может привлекать банковское финансирование.

При привлечении новых кредитов в банках «Газпрому» не придется создавать специальную структуру, которая формально является заемщиком, зарегистрирована в Европе и является дополнительным фактором риска, объясняет аналитик.

При этом вряд ли стоимость заимствований для «Газпрома» возрастет, если он будет занимать в банках, а не размещать облигации: риск судебных разбирательств, которые могут повлиять на условия размещения, уже учтен в цене, пояснил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Кроме того, инвесторы в основном смотрят на «Газпром» как на квазисуверенного заемщика и связывают риски для компании с рисками для страны в целом, согласился Маринченко.

Перспективы примирения

Инцидент с еврооблигациями — еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить все разногласия с «Нафтогазом» в этом году и попытаться достичь договоренностей о транзите газа через Украину в Европу до начала 2020 года, сказал Маринченко.

Срок действия текущего контракта на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря. Прямые поставки газа «Газпрома» на Украину были прекращены в ноябре 2015 года — Киев покупает газ у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводам, идущим в Европу, в обратном направлении).

Сейчас Россия, Евросоюз и Украина ведут переговоры о продлении контракта. Украина в сентябре 2019 года настаивала на новом транзитном контракте на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия выступала за продление действующего контракта на год, но с актуализацией его условий.

Последние переговоры между Россией и Украиной при участии Еврокомиссии прошли 28 октября в Брюсселе. Российская сторона заявила, что ключевым условием для заключения нового контракта должно стать обнуление взаимных судебных претензий. «Мы считаем, что эти вопросы должны решаться пакетно, и в том числе вопросы поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс», — говорил российский министр энергетики Александр Новак. Киев готов к дискуссии о пакетном решении, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, подтверждал еврокомиссар Марш Шефчович.

Однако в начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж на $12 млрд. «Россия просит «понять и простить» $22 млрд ($2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, новый иск и штраф со стороны антимонопольного регулятора Украины. — РБК). Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит обнуление взаимных претензий?» — прокомментировал его глава «Нафтогаза» Андрей Кобалев.