«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2019 год на 47 млрд руб.

«Газпром» решил снизить инвестпрограмму на 2019 год на 47 млрд руб., или почти на 4%, заявил зампред правления компании Фамил Садыгов. Ранее компания традиционно не сокращала, а увеличивала расходы

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«Газпром» пересмотрел инвестиционную программу на 2019 год, сократив ее на 47 млрд руб. по сравнению с планом, сообщил на пресс-конференции в Петербурге заместитель предправления компании Фамил Садыгов, курирующий финансы, который был назначен на этот пост в начале апреля.

«Буквально вчера или позавчера мы действительно уточнили инвестпрограмму. В этом году финансирование инвестпрограммы снизилось на 47 млрд руб. от плановых показателей», — сказал он. В конце 2018 года совет директоров «Газпрома» одобрил инвестиционную программу («общий объем освоения инвестиций») на 2019 год на уровне 1,325 трлн руб. Таким образом, инвестпрограмма снизится на 3,62%, до 1,278 трлн руб. За счет каких именно проектов снижаются расходы, топ-менеджер не уточнил.

Основные инвестиции пойдут на реализацию таких проектов, как развитие и модернизация газотранспортной системы (газопроводы «Бованенково-Ухта-2», «Грязовец-Славянская» и так далее), строительство газопровода в Китай «Сила Сибири», в Европу «Северный поток-2» и Турцию «Турецкий поток», а также реализацию второго пускового комплекса газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», сообщала ранее пресс-служба компании. На капитальные вложения планировалось потратить 963 млрд руб.

«Газпром» обычно не сокращает, а, наоборот, увеличивает инвестпрограмму. Так, в 2017 году изначально было запланировано потратить 911 млрд руб., а после пересмотра программа была увеличена до 1,129 трлн руб. Но в 2018 году было запланировано потратить 1,279 трлн руб., а за счет сокращения финансирования «Северного потока-2» расходы снизились до 1,26 трлн руб.

«Газпром» придерживается политики оптимизации расходов, сказал Садыгов. По данным компании, экономический эффект от повышения операционной эффективности и сокращения расходов за 2018 год составил 247 млрд руб. За счет договоренностей с производителями основного технологического оборудования и материалов по оптимизации цен для «Газпрома» экономия составила 96 млрд руб. в прошлом году, говорится в презентации компании.