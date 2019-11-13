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Газета
Газ, нефть, реновация
Газета № 180 (3135) (1311) Экономика,
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Газ, нефть, реновация
Какие российские компании стали лидерами по запасу средств на счетах
Обладателем крупнейших запасов денег среди компаний России стал «Газпром». Рекордсменом по их приросту — «Роснефть». В топ-10 также вошли метро и фонд реновации столицы и, по отчетности, «Казна Творца Ра», с которой судилась ФНС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Роснефть», «Газпром», «Почта России» и Московский фонд реновации вошли в число крупнейших компаний России по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК (см. инфографику). Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб.

Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. С учетом кредитных организаций накопления первой десятки — около 7,5 трлн руб.

Как мы считали

«Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» — строка в годовом отчете, которая показывает сумму денежных средств в кассе, на банковских депозитах до востребования (в том числе зарубежных) и высоколиквидных инвестиций. РБК сравнивал только остатки по этой строке на 31 декабря 2018 года у всех российских компаний, отчетность которых опубликовал Росстат, и тех, которые раскрыли свою отчетность сами.

Мы проанализировали данные этой строки из отчетности по РСБУ 2,3 млн российских компаний. Эти данные опубликовал Росстат. К этому мы добавили компании из рейтинга РБК 500, отчетность которых Росстат не размещает — она публичная (это, например, Сбербанк, «Норильский никель» и т.д.).

Для публичных компаний использовалась их консолидированная отчетность по МСФО как наиболее репрезентативная. При этом в общем виде объем «денежных средств и эквивалентов» в РСБУ и МСФО не совпадает — между ними есть некоторые различия, например в части отражения высоколиквидных финансовых инвестиций.

Мы не учитывали денежные средства, размещенные компаниями на банковских депозитах, но относимые ими к долгосрочным или краткосрочным финансовым вложениям, а не к денежным средствам и эквивалентам. Срочные депозиты длиннее трех месяцев, как правило, записываются в финансовые вложения. Поэтому самой «богатой» компанией России традиционно считается «Сургутнефтегаз», однако большинство ее денег размещены на долгосрочных депозитах и не попадают в статью «Денежные средства и их эквиваленты». В нашем рейтинге «Сургутнефтегаз» занимает восьмое место с показателем 260 млрд руб., хотя с учетом размещенных депозитов сумма выросла бы до 3,36 трлн руб.

Больше всего денег у госбанков и «Газпрома»

О самых больших остатках на счетах отчитался Сбербанк. В его консолидированной отчетности по МСФО говорится, что на конец 2018 года на его счетах оставалось 2,33 трлн руб.

На втором месте по этому показателю — Газпромбанк: его остатки — 1,05 трлн руб. Банк ВТБ — на третьем месте, его накопления в деньгах и эквивалентах составили на конец года 929,3 млрд руб.

«Газпром» раскрыл, что на конец 2018 года накопил на счетах сумму, эквивалентную 849,4 млрд руб. За год сумма уменьшилась на 2% — с 869 млрд руб. Газовая монополия занимает первое место в России по запасам наличности, не считая кредитных организаций.

На пятом месте (и втором среди нефинансовых компаний) по объему накопленных средств — «Роснефть», которая на конец прошлого года имела на счетах 832 млрд руб. За год запасы компании выросли в 2,6 раза — более чем на 500 млрд руб. Это рекорд по наращиванию денежных средств в 2018 году среди всех компаний.

Рейтинговое агентство Moody's уже отмечало, что «Газпром» и «Роснефть» вошли в число крупнейших компаний региона EMEA по объему денежной ликвидности по итогам 2018 года: «Газпром» занял седьмое место в рейтинге Moody's (€21,1 млрд), а «Роснефть» — девятое (€17,8 млрд).

Московские строители

Правительство Москвы учредило Московский фонд реновации жилой застройки в 2017 году, а на конец 2018 года на его счетах было 187,5 млрд руб. Фонд реновации финансируется в основном за счет субсидий из московского бюджета.

В 2018 году фонд заключил почти 800 контрактов на общую сумму 99 млрд руб. на строительство новых домов и подключение их к коммуникациям. В 2019 году (по состоянию на 8 ноября) он заключил контрактов еще на 164,5 млрд руб. По итогам 2018 года фонд показал чистый убыток 603 млн руб.

Еще один московский государственный застройщик — казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (структура Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы) — также относится к «богатейшим» компаниям России. Предприятие в 2018 году накопило 88,3 млрд руб. Кроме жилых домов предприятие строит школы, детские сады и другие социальные объекты.

Деньги в метро

В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, также попал Московский метрополитен. Унитарное предприятие указало в отчетности, что на его счетах на конец 2018 года было почти 126 млрд руб.

Это меньше, чем в 2017 году: тогда метрополитен указал остатки в размере 176,5 млрд руб. По итогам 2018 года московское метро было убыточным — согласно документам, чистый убыток компании составил 1,6 млрд руб.

Московский метрополитен получает значительную часть финансирования из бюджета Москвы по адресной инвестиционной программе строительства метро. В прошлом такое финансирование проходило через увеличение уставного капитала ГУП.

Накопления всех компаний выросли

Денежные накопления «Почты России» на конец 2018 года составили 203,5 млрд руб., и она замыкает десятку компаний с крупнейшими запасами наличности. Ранее «Почта России» попросила почти 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие почтовой инфраструктуры, в том числе модернизацию 42 тыс. отделений по всей стране.

Государственный посредник по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» в прошлом году нарастил запасы денег и эквивалентов почти в три раза — с 38 млрд до 110 млрд руб. При этом еще свыше 800 млрд руб. предприятию должны производители и зарубежные покупатели российского оружия.

В общей сложности российские компании держали на конец 2018 года 14,7 трлн руб. денежных средств и эквивалентов — на 21% больше, чем в конце 2017 года (12,2 трлн руб.), показал анализ отчетности 2,3 млн компаний, проведенный РБК. Этот факт укладывается в российскую тенденцию накопления, а не инвестиций. Российский бизнес накопил на счетах и депозитах около 30 трлн руб., которые не работают на развитие экономики, говорил в октябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Богатство» Творца Ра

Среди компаний, сообщивших в налоговую и Росстат о наибольших запасах денег, фигурирует и организация из Энгельса Саратовской области — фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра». По документам компании на ее счетах на конец года находилось 864,3 млрд руб.

Наличие таких денег у фонда, «сотворенного для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси» (орфография сохранена), вызывает сомнение.

Директор фонда Александр Парамонов утверждает, что деньги пришли от «дружественных стран, которые укрепляют нашу дружбу и совместную экономику». По его словам, фонд «на межгосударственном уровне» получил от «ордена Госпитальеров» более 10 тыс. т банковского золота. В 2017 году налоговая пыталась судиться с фондом и его основателем, так как тот не предоставлял вовремя отчетность и нарушил валютное законодательство. Хотя в налоговых документах, предоставленных в Росстат, указаны огромные остатки денежных средств на счетах, в судах Парамонов говорил, что у фонда нет денег в России. В результате ему ограничили выезд за границу.

Авторы: Дада Линделл, Иван Ткачёв.
Теги: «Роснефть» , бухгалтерский учет , «Газпром» , программа реновации , денежные накопления ...
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