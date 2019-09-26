Деньги на счетах, а не в экономике: о чем говорит новый рейтинг РБК 500

Деньги на счетах, а не в экономике: о чем говорит новый рейтинг РБК 500

Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 году, показал рейтинг РБК. Однако предприятия не инвестируют, а копят деньги на счетах — отношение инвестиций к ВВП находится ниже уровня 2011 года

Внушительный рост прибылей крупнейших российских компаний практически не отражается на экономическом росте — это один из главных фактов пятого рейтинга крупнейших компаний РБК 500. Анализ изменений в рейтинге позволяет лучше понять, куда движется российская экономика.

Минимальная ротация

Пятерка лидеров РБК 500 неизменна пятый год с первой публикации рейтинга. Это «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк и РЖД. В первой десятке перестановки незначительные: ВТБ переместился с шестой строчки, которую занимал четыре года, на восьмую, уступив место «Сургутнефтегазу». «Росатом» поднялся с 13-го места на десятое, потеснив «Россети».

Практически неизменна и первая двадцатка. Между тем на топ-20 приходится уже больше половины общей выручки компаний рейтинга (в прошлом году 22 лидирующие формировали половину выручки). На 100 крупнейших компаний в рейтинге этого года пришлось 76% общей выручки.

«Подавляющее большинство лидеров рейтинга — сырьевые компании и госкорпорации, в отличие от США, где на первых местах представители новой экономики, и это очень печально, — прокомментировал РБК директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. — Хотелось бы, чтобы в рейтинге были компании типа «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». В топ-10 рейтинга два госбанка — Сбербанк и ВТБ, «которые не конкурируют, а просто делят между собой рынок, что говорит о сильной монополизации банковского сектора», пояснил Ведев.

Прибыль есть, инвестиций нет

Общая выручка 500 крупнейших компаний за 2018 год достигла 85,5 трлн руб., или 82,3 % ВВП, по сравнению с 72,3 трлн руб. ( 78,5 % ВВП) в 2017 году.

трлн руб., или % ВВП, по сравнению с трлн руб. ( % ВВП) в 2017 году. Темпы роста выручки удвоились — 18,2 против 9 %.

против %. Нижняя планка по размеру выручки для вхождения в рейтинг поднялась на 21% и составила 21,6 млрд руб.

«Российские компании увеличивают прибыли двухзначными темпами, но инвестиции практически не растут», — констатировал в беседе с РБК замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

По итогам 2018 года сальдированный финансовый результат российских компаний (прибыль минус убыток) вырос на 46,6%, свидетельствуют данные Росстата. Однако инвестиции в основной капитал увеличились лишь на 4,3%, а отношение этого показателя к ВВП упало ниже уровня 2011 года, составив лишь 20,6%. На корпоративных счетах и банковских депозитах компаний накопилось 27,2 трлн руб. по статистике ЦБ на 1 января 2019 года — на 20% больше, чем годом ранее.

Компании не увеличивают инвестиции из-за неопределенности экономической ситуации, которая затрудняет оценку доходности долгосрочных проектов, показывают опросы Росстата. «Фактор неопределенности резко вырос в 2014 году после падения цен на нефть и введения санкций и с тех пор находится на первых позициях», — отметил Миронов.

Также рост инвестиций сдерживается недостатком внутреннего спроса. «Чем больше спрос, тем больше загружены мощности предприятий и компании активнее вкладывают в развитие. Но из-за нехватки внутреннего спроса в некоторых отраслях мощности, наоборот, простаивают», — указал Миронов.