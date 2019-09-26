Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
Российский нефтегаз: вопреки обстоятельствам Экономика, 08:02 Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500 Экономика, 08:00 25 женщин-CEO рейтинга РБК 500 Экономика, 08:00 Рейтинг РБК 500. Главное Экономика, 08:00 Эксперты назвали средние траты россиян на компьютерные игры Финансы, 08:00 Деньги на счетах, а не в экономике: о чем говорит новый рейтинг РБК 500 Экономика, 08:00 Рейтинг РБК: 500 крупнейших компаний России Экономика, 08:00 Прокуратура в новосибирской области запретила школам «звонки для учителя» Общество, 07:51 Больше ресторанов: как и почему меняются торговые улицы Москвы Pro, 07:47 Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами Политика, 07:00 Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56 Общество, 06:47 СМИ узнали о планах Минюста США начать расследование против Facebook Технологии и медиа, 06:42 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 06:22 В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица Финансы, 06:00
Рейтинг РБК 500 ,  
0 
Деньги на счетах, а не в экономике: о чем говорит новый рейтинг РБК 500
Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 году, показал рейтинг РБК. Однако предприятия не инвестируют, а копят деньги на счетах — отношение инвестиций к ВВП находится ниже уровня 2011 года

Внушительный рост прибылей крупнейших российских компаний практически не отражается на экономическом росте — это один из главных фактов пятого рейтинга крупнейших компаний РБК 500. Анализ изменений в рейтинге позволяет лучше понять, куда движется российская экономика.

. Рейтинг крупнейших
компаний России

Минимальная ротация

Пятерка лидеров РБК 500 неизменна пятый год с первой публикации рейтинга. Это «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк и РЖД. В первой десятке перестановки незначительные: ВТБ переместился с шестой строчки, которую занимал четыре года, на восьмую, уступив место «Сургутнефтегазу». «Росатом» поднялся с 13-го места на десятое, потеснив «Россети».

Практически неизменна и первая двадцатка. Между тем на топ-20 приходится уже больше половины общей выручки компаний рейтинга (в прошлом году 22 лидирующие формировали половину выручки). На 100 крупнейших компаний в рейтинге этого года пришлось 76% общей выручки.

«Подавляющее большинство лидеров рейтинга — сырьевые компании и госкорпорации, в отличие от США, где на первых местах представители новой экономики, и это очень печально, — прокомментировал РБК директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. — Хотелось бы, чтобы в рейтинге были компании типа «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». В топ-10 рейтинга два госбанка — Сбербанк и ВТБ, «которые не конкурируют, а просто делят между собой рынок, что говорит о сильной монополизации банковского сектора», пояснил Ведев.

Прибыль есть, инвестиций нет

  • Общая выручка 500 крупнейших компаний за 2018 год достигла 85,5 трлн руб., или 82,3% ВВП, по сравнению с 72,3 трлн руб. (78,5% ВВП) в 2017 году.
  • Темпы роста выручки удвоились — 18,2 против 9%.
  • Нижняя планка по размеру выручки для вхождения в рейтинг поднялась на 21% и составила 21,6 млрд руб.

«Российские компании увеличивают прибыли двухзначными темпами, но инвестиции практически не растут», — констатировал в беседе с РБК замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

По итогам 2018 года сальдированный финансовый результат российских компаний (прибыль минус убыток) вырос на 46,6%, свидетельствуют данные Росстата. Однако инвестиции в основной капитал увеличились лишь на 4,3%, а отношение этого показателя к ВВП упало ниже уровня 2011 года, составив лишь 20,6%. На корпоративных счетах и банковских депозитах компаний накопилось 27,2 трлн руб. по статистике ЦБ на 1 января 2019 года — на 20% больше, чем годом ранее.

Компании не увеличивают инвестиции из-за неопределенности экономической ситуации, которая затрудняет оценку доходности долгосрочных проектов, показывают опросы Росстата. «Фактор неопределенности резко вырос в 2014 году после падения цен на нефть и введения санкций и с тех пор находится на первых позициях», — отметил Миронов.

Также рост инвестиций сдерживается недостатком внутреннего спроса. «Чем больше спрос, тем больше загружены мощности предприятий и компании активнее вкладывают в развитие. Но из-за нехватки внутреннего спроса в некоторых отраслях мощности, наоборот, простаивают», — указал Миронов.

Частники зарабатывают быстрее госкомпаний

Количество госкомпаний в рейтинге за год незначительно сократилось — с 88 до 81, а частных — выросло с 394 до 401. Но распределение прибылей остается непропорциональным:

  • На 81 госкомпанию приходится 41% всей выручки участников рейтинга, или 35,3 трлн руб. На 401 частную компанию — 56%, или 48 трлн руб. (сумма долей не равна 100%, так как компании со смешанным участием в рейтинге учитываются отдельно).

  • Зато частные компании наращивают выручку быстрее государственных: темпы роста частных составили 19,7% против 15,3% у государственных.

Показатели подтверждают низкую эффективность госсектора, несмотря на бюджетную поддержку, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Госкомпании у нас в той или иной степени, пускай не напрямую, а через увеличение уставного капитала, получают деньги из бюджета. Даже в условиях, когда с финансами у государства все хорошо, результаты госкомпаний оказываются не настолько хорошими. Это говорит о том, что эффективность госсектора оставляет желать лучшего по сравнению с частным сектором», — указал эксперт.

Чемпионат мира обогатил букмекеров

Если анализировать отраслевую структуру рейтинга, то максимальный рост выручки (89%) показала «Букмекерская деятельность». Впервые ворвались в рейтинг сразу две букмекерские конторы — «Лига ставок» с выручкой 36 млрд руб. и Fonbet с 24 млрд руб. К тому же «Лига ставок» вошла в десятку компаний — лидеров роста выручки.

Финансовые успехи букмекеров связаны с прошедшим в прошлом году в России чемпионатом мира по футболу. За три недели турнира жители Москвы и прибывшие болельщики в пять раз чаще искали в интернете контакты букмекерских компаний. Пиковых значений интерес достигал в дни игр сборной России.

По абсолютным размерам выручки отраслевой рейтинг традиционно возглавляет нефтегазовый сектор с 36,9%. Он же лидирует и по количеству компаний — 63. На второе место поднялись «Металлы и горная добыча» с долей 10,8%, оттеснив на третье место «Финансы» с 10,2%.

Металлургические компании действительно показали рекордные результаты в 2018 году, рассказал РБК партнер Deloitte Андрей Седов. Главная причина, по его словам, в благоприятной конъюнктуре рынка и высоких ценах на продукцию. «Кроме того, большую роль сыграли попытки компаний оптимизировать издержки и сосредоточиться на выпуске более высокомаржинальных продуктов. Росту прибыли также способствовали удешевление финансирования и низкие расходы на обслуживание кредитов: сегодня металлургические компании имеют минимальную долговую нагрузку», — объясняет Седов. Однако итоги 2019 года могут оказаться скромнее из-за снижения продаж и цен на металл, прогнозирует эксперт.

Лидеры по росту выручки

Компании с наивысшим ростом выручки продемонстрировали астрономические темпы. Запуск на полную мощность завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, Total и китайских партнеров увеличил выручку этого совместного предприятия в 50 раз, с 3,6 млрд руб. в 2017 году до 181,8 млрд руб. Компания ворвалась в рейтинг сразу на 82-е место.

Лидер же по росту выручки — девелоперская компания АО «Международный центр», она показала колоссальный рост исключительно благодаря эффекту низкой базы. Если в 2017 году ее выручка составила всего 1 млн руб., то в 2018 году превысила 26 млрд руб. в результате крупных сделок. В частности, Сбербанк купил у компании офисный комплекс напротив «Москва-Сити» под новую штаб-квартиру.

Как государство стимулирует компании инвестировать

Кроме особых экономических зон с преференциями для бизнеса, с 2015 года, чтобы привлекать крупные вложения, действует механизм специальных инвестконтрактов. В обмен на льготы компания обязуется модернизировать или построить производство с нуля. За это время заключено 33 договора на общую сумму 434 млрд руб.

Бизнес также привлекают к участию в национальных проектах, с которыми правительство связывает надежды на экономический рост. Реализация 12 нацпроектов и инфраструктурного плана потребует 25,7 трлн руб. в течение шести лет. Крупный бизнес уже предложил пакет приоритетных инвестпроектов на общую сумму около 12 трлн руб. Российский фонд прямых инвестиций выступил с инициативой создать в 2020 году отдельный фонд для инвестиций в нацпроекты.

Министр экономики Максим Орешкин рассказал РБК, что для привлечения инвесторов правительство готовит финальную версию законопроекта о защите капиталовложений, который будет содержать гарантии неухудшения налоговых, тарифных и других бизнес-условий. Правда, для бизнеса важнейшими остаются риски вмешательства в дела правоохранителей и силовиков — доверие к судебно-правоохранительной системе находится на низком уровне. Орешкин пообещал, что меры по восстановлению доверия будут приняты, но пока не пояснил какие.
Авторы: Анна Гальчева, Ольга Агеева, Алексей Митраков
Теги: РБК 500, Финансовые результаты, инвестиции
Рейтинг крупнейших по выручке компаний России Все материалы
Материалы по теме
Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500
Бизнес
10 главных фактов о рейтинге РБК 500
Бизнес
Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter