Силуанов заявил о не работающих на экономику ₽30 трлн на счетах бизнеса

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году рост ВВП составит 1,3%. В 2020 году в базовом сценарии ведомство ожидает 1,7% роста с последующим ускорением экономики до 3,1% в 2021-м и 3,2% в 2022 году.
Комфортные условия для бизнеса
Для роста инвестиций правительство ставит перед собой задачу «сделать все, чтобы бизнесу было комфортно», заверил Силуанов.
«У нас стабильная бюджетная политика. Но вопрос в доверии между бизнесом и государством. Основная задача правительства — сделать так, чтобы бизнес поверил устремлениям правительства и начал использовать свои ресурсы для вложения в экономику», — заметил он.
Он напомнил, что в четверг, 10 октября, правительство одобрило внесенный Минфином законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Как пояснял ранее Силуанов, законопроект гарантирует стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новые капиталовложения. Документ будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму. Ожидается, что он будет принят в осеннюю сессию и вступит в силу уже со следующего года.
Из-за недоверия к институтам россияне не стремятся заниматься бизнесом, отметил Силуанов. Он вновь привел в пример Сингапур, где каждый десятый трудоспособный житель имеет свой бизнес или пытался начать свой проект. «У нас только 2–3% хотят заниматься бизнесом», — добавил он.
Первый вице-премьер посоветовал студентам Финансового университета попробовать открыть свое дело, пока они учатся. «Вы почувствуете свои возможности, кайф от того, что у вас получается, что вы добиваетесь роста выручки», — пояснил он.
Бизнес ждет уверенности в завтрашнем дне
Компании не инвестирует не потому, что сейчас хорошие ставки по депозитам и они копят. У компаний нет цели накапливать, у них есть цель развиваться, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
«Однако для развития и инвестиций должен быть благоприятный бизнес-климат, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в спросе. В каком-то смысле это две стороны одной медали — кто должен первым вырасти: инвестиции, чтобы был рост, или уверенность в том, что рост будет, чтобы начать инвестиции», — сказала она РБК.
По словам Донец, в России, с одной стороны, есть прогресс в рейтинге Doing Business, а с другой — «политические риски, случай с Baring Vostok, который бизнес-сообщество трактует очень негативно».
Бизнес не будет инвестировать, пока не начнет уверенно расти внутренний спрос. «Ожидать роста внешнего спроса не приходится, потому что растут риски глобальной рецессии. Что касается внутреннего спроса, мы ожидаем что эта ситуация будет меняться в лучшую сторону и это должно привести к увеличению инвестиций», — пояснила Донец.
В рейтинге Doing Business за 2018 год Россия заняла 31-е место, поднявшись на четыре строчки по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году Россия занимала 124-е место. Владимир Путин в майских указах 2012 года ставил целью достичь к 2018 году 20-го места в Doing Business.