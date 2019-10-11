Силуанов заявил о не работающих на экономику ₽30 трлн на счетах бизнеса

Силуанов заявил о не работающих на экономику ₽30 трлн на счетах бизнеса

Российский бизнес накопил на счетах порядка 30 трлн руб., которые не работают на развитие экономики, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. Отсутствие инвестиций — один из главных тормозов российской экономики, подчеркнул он

Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российские компании накопили на банковских депозитах и счетах около 30 трлн руб., но не торопятся инвестировать их, в результате чего экономика растет очень низкими темпами. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Деньги есть — на счетах предприятий скопилось около 30 трлн руб. Но они не работают, они не идут в экономику, потому что есть определенные риски, есть боязнь, которая превалирует над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», — сказал он.

По данным Центробанка на 1 января 2019 года, на корпоративных счетах и банковских депозитах компаний хранилось 27,2 трлн руб.

Низкий уровень инвестиций — один из основных сдерживающих факторов экономического роста, подчеркнул Силуанов. «Чтобы обеспечить темпы роста не ниже 3%, как мы себе поставили задачу, объем инвестиций должен быть увеличен не менее чем до 25% ВВП. Сегодня этот показатель — 20,6%», — отметил он.

В странах, которым удалось осуществить экономический прорыв, инвестиции составляют от 30% ВВП и выше, указал он. Так, по его словам, в Сингапуре объем инвестиций составляет 42% ВВП, в Японии в 1980-х годах он был на уровне 33%, в Корее в 1993 году — 37%.