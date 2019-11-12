Бухгалтерская осечка российского оружия

У «Рособоронэкспорта» в 2018 году существенно выросла дебиторская задолженность

Задолженность контрагентов российскому госпосреднику по торговле оружием на конец 2018 года достигла 813 млрд руб. Возможно, это последние финансовые данные о деятельности «Рособоронэкспорта», которые доступны публично

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Дебиторская задолженность непубличного акционерного общества «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех», является государственным посредником по экспорту и импорту вооружений) по итогам 2018 года достигла 812,9 млрд руб., или $13 млрд в долларовом эквиваленте, следует из его бухгалтерской отчетности, полученной РБК через систему Росстата. За прошлый год этот показатель, отражающий долги контрагентов «Рособоронэкспорта» перед ним, увеличился на 23%, или почти 152 млрд руб.

«Рособоронэкспорт» в 2015 году стал непубличным АО и прекратил публиковать годовые отчеты, но его бухгалтерская отчетность формально пока остается доступной (в 2019 году — через Росстат, с 2020 года АО должно сдавать ее в ФНС). 7 ноября Минфин предложил освободить «Рособоронэкспорт» и еще 18 компаний, попавших под иностранные санкции, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для публикации на государственном информационном ресурсе, который, как указывает Минфин, «является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций». Если инициатива Минфина будет одобрена, финансовые показатели «Рособоронэкспорта» за 2019 год и далее будут засекречены.

«Рособоронэкспорт» с апреля 2018 года находится в санкционном списке Минфина США, в связи с чем расчеты в долларах для него осложнены.

Почему контрагенты должны «Рособоронэкспорту»

Есть три пути образования дебиторской задолженности «Рособоронэкспорта», следует из его годовых отчетов, публиковавшихся до 2014 года:

компания выдает авансы российским производителям вооружений на изготовление вооружений, которые будут отправлены на экспорт;

компания платит авансы иностранным поставщикам за предстоящий импорт комплектующих;

иностранные покупатели получили российскую оружейную продукцию, но еще не выплатили за нее деньги.

Из отчетности «Рособоронэкспорта» неясно, как по этим статьям распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним миллиардов рублей. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к «Рособоронэкспорту».

«Могу допустить, что в этой истории еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали и их уже не вытащить», — сказал собеседник РБК.

Летом РБК сообщал, что из-за американского закона о санкциях CAATSA у «Рособоронэкспорта» возникли издержки с оплатой. Источник в МИДе рассказывал о задолженности Китая перед Россией за поставки оружия. Проблема с расчетами по военным контрактам с Китаем действительно существует, подтверждал РБК высокопоставленный источник в сфере ВПК, но долг выплачивается — в рублях и юанях. В сентябрьском интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Индия и Китай все выплатили и «сейчас нет такой проблемы».

Российские власти в прошлом не раз говорили о том, что имеются сложности с возвратом валютной выручки, напомнил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Можно допустить, что эта ситуация вызвана именно санкционной политикой США в отношении «Ростеха» и «Рособоронэкспорта», — сказал он РБК.

В компании говорят, что это нормальное явление

«Рособоронэкспорт» работает по комиссионным договорам, получая комиссию за посредничество при экспортных сделках. «Он, например, с Алжиром заключает контракт на $100 млн, а с каким-нибудь российским заводом он заключает контракт уже в рублях. Завод может даже и не видеть эти деньги [за экспорт], они все равно поступают на счет «Рособоронэкспорта», — говорит источник, близкий к компании.

Россия — второй по величине экспортер вооружений после США. В 2018 году «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов. Однако неясно, что означает эта цифра — объем поставок или объем экспортной выручки, полученной физически. Эти цифры исторически не совпадали: в силу разных причин количество отгруженной техники всегда по сумме было больше, чем компания получала средств от заказчика, рассказывает источник, близкий к «Рособоронэкспорту».

В отчетности «Рособоронэкспорта» отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее. «В отчете о финансовых результатах показана общая величина выручки, которую компания получила за год от всех видов деятельности, в том числе от посреднической деятельности, участия в выставках (оформления лицензий и т.д.), обучения специалистов, выдачи обеспечений и прочих. Эта цифра совершенно не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за рубеж», — заявили РБК в пресс-службе «Рособоронэкспорта». РБК также направил запрос в «Ростех».

«Наличие задолженностей — совершенно нормальное явление, поскольку «Рособоронэкспорт» является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами [сторона в договоре комиссии], так и перед заказчиками», — сказали в компании.

«Рособоронэкспорт» не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India. Недостатка в ликвидности у компании нет: ее денежные запасы на конец 2018 года составили почти 110 млрд руб. (рост почти в три раза за год). Это позволяет «Рособоронэкспорту» входить в двадцатку российских компаний с крупнейшими запасами наличности, следует из анализа РБК по данным Росстата.