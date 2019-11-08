«Газпром» вернул подрядчика за 75 миллиардов

Закрыта сделка по продаже «Стройгазмонтажа»

Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж». Покупателем выступила «дочка» газовой монополии, а сумма сделки — около 75 млрд руб.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За сколько Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»

Сделка по продаже подрядчика «Стройгазмонтаж», принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.

Покупателем выступила компания «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц, сообщили собеседники РБК. По словам одного из них, сумма сделки составила около 75 млрд руб. Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» (СГМ) в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую. Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

Пять лет назад в интервью «Интерфаксу» Ротенберг назвал «Стройгазмонтаж» своим детищем. «Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим», — объяснял бизнесмен. Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 млрд руб., рассказал Ротенберг. Якорным заказчиком «Стройгазмонтажа» все эти годы оставался «Газпром», но компания получала и другие крупные подряды.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных базы СПАРК.

Активы «Стройгазконсалтинга» уже вошли в состав «Газстройпрома». А вслед за компанией Ротенберга структура «Газпрома» планирует купить и «Стройтранснефтегаз», где 31,5% принадлежит «Волга Групп» Геннадия Тимченко, сообщали источники РБК, близкие к «Газпрому», «Газстройпрому» и Тимченко. «Волга» хочет продать актив до конца 2019 года, говорил один из них.

«Газпром» возвращает проданные активы «Стройгазмонтаж» — не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает структурам монополии. «Газстройпром» также планирует выкупить крупного бурового подрядчика «Газпром бурение» (сейчас компанию контролирует сын Аркадия Ротенберга Игорь). В 2011 году Ротенберг-старший купил актив на аукционе за 4,05 млрд руб. Бизнесмен вложил в развитие компании 40 млрд руб., говорил РБК представитель «Газпром бурения». С тех пор компания выплатила акционерам 25 млрд руб. дивидендов. Стороны договорились о продаже «Газпром бурения» за 58 млрд руб., рассказывали источники РБК.

Куда бизнесмен может инвестировать средства от сделки

Ротенберг планирует направить средства от продажи «Стройгазмонтажа» на инвестиции в России, сказал РБК его представитель, но детали не уточнил.

В 2019 году Forbes оценивал состояние Ротенберга в $2,6 млрд, его интересы представлены в самых разных сферах бизнеса: он контролирует «Мостотрест» (94,2%, крупный инфраструктурный подрядчик, выручка в 2018 году — 133 млрд руб.), «Минудобрения» (80%, выручка в 2018 году — 33,6 млрд руб.), а также владеет 35% в TPS Avia, контролирующей Международный аэропорт Шереметьево, 50% СМП Банка и т.д.

В июне Ротенберг объявил о создании совместного с ВЭБом крупнейшего инфраструктурного подрядчика в России. Доля ВЭБа в предприятии составит 50%, еще 50% — у «Стройпроектхолдинга» (уже контролирует крупного подрядчика «Мостотрест») Ротенберга. Партнеры планируют расширить компетенции нового подрядчика на другие сферы инфраструктурного строительства — энергетику, порты и железные дороги. Диверсифицировать бизнес новая компания планировала за счет покупки «активов крупнейших игроков в этих отраслях» — группы компаний «1520» (один из основных строительных подрядчиков РЖД), «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащего сыну Аркадия Ротенберга Игорю, «Трест Гидромонтаж» («дочка» «ТЭК-Мосэнерго») и других. Представитель Ротенберга в четверг, 7 ноября, отказался уточнить, будут ли средства от продажи «Стройгазмонтажа» направлены в СП с ВЭБом.

5 ноября ВЭБ сообщил о том, что выдал кредит компании «Балтийский химический комплекс» (БХК) на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге. БХК — «дочка» «Русгаздобычи», которой владеет Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. До 2016 года контроль в «Русгаздобыче» принадлежал Ротенбергу, затем он продал долю Оболенскому, который стал единственным акционером компании. БХК планирует построить в Усть-Луге газохимический комплекс стоимостью $13 млрд. Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что банк одобрил для проекта в Усть-Луге кредит в 111 млрд руб. Представитель Аркадия Ротенберга сказал РБК, что бизнесмен не планирует инвестировать средства от продажи «Стройгазмонтажа» на реализацию этого газохимического комплекса в Усть-Луге.

Ротенбергов сложно назвать классическими бизнесменами, принимая во внимание множество контрактов вокруг государственных проектов, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. По его словам, Ротенберги взяли на себя множество обязательств по крупным инфраструктурным и дорожным концессиям и, скорее всего, направят деньги от продажи активов структурам «Газпрома» на эти проекты, а не в технологические проекты и потребительский сектор.