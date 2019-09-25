Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж». Покупателем выступит «дочка» газовой монополии, сумма сделки составит около 75 млрд руб.

Аркадий Ротенберг (Фото: Дмитрий Горностаев / РИА Новости)

Аркадий Ротенберг договорился о продаже «Стройгазмонтажа» (СГМ), крупнейшего подрядчика «Газпрома», приблизительно за 75 млрд руб., рассказали РБК два источника, близких к подготовке сделки. Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц.

Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому». Участвовать в финансировании покупки будет Газпромбанк, уточнил один из собеседников, но не назвал условия его участия в сделке. Представители «Газпрома», «Стройгазмонтажа» и Газпромбанка пока не ответили на запросы РБК.

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую.