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ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Комплекс будут строить «Газпром» вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому. «Балтийский химический комплекс» является «дочкой» «РусГазДобычи».

Сумма выданного кредита в сообщении не уточняется, однако, как говорил в августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов, госпорпорация собиралась вложиться не больше чем на 111 млрд руб. на первоначальном этапе проекта сроком в один год.

Тогда же Шувалов напоминал, что ВЭБ финансирует проект совместно с «Газпромом». Сумму кредита он не называл, но, по данным РБК, на первом этапе «Газпром» был готов давать займы на 38 млрд руб. Таким образом, общая сумма начальной стадии финансирования составляла 149 млрд руб.

Деньги госкорпорации, согласно сообщению, пойдут на расходы по подготовке предпроектной документации, выплаты авансов по лицензионным соглашениям и договорам подряда, включая оборудование с длительным циклом изготовления, и прочие расходы.

Бизнес
Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга

Проект рассчитан на шесть лет (2019–2024 годы) и будет состоять из двух частей — газоперерабатывающего, а также СПГ-завода и газохимического комплекса. Промышленный кластер в Усть-Луге будет включать мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производство 13 млн т сжиженного природного газа в год (СПГ), а также до 3 млн т различных марок полиэтилена. Общая потребность в его финансировании оценивается в 2,388 трлн руб.

Теги: ВЭБ, Усть-Луга
Материалы по теме
Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга
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