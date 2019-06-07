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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика
ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. В сфере его интересов» — подрядчик РЖД «Группа компаний 1520 и «ТЭК-Мосэнерго»
Аркадий Ротенберг (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие (СП) — крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах СП был подписан в пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Долю ВЭБ.РФ этом предприятии составит 50%, и позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития, указано в сообщении госкорпорации. Среди них — поддержка в финансировании проектов, выходе на международные рынки, использование компетенций в структурировании проектов. СП также создает платформу для активного участия в реализации целей нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, поэтому для компании представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях — подрядчик РЖД «Группа компаний 1520, «ТЭК-Мосэнерго» и «Трест Гидромонтаж».

Аркадий Ротенберг передал РБК через пресс-службу, что область инфраструктурного строительства остается для него ключевым бизнесом, который он планирует развивать. «У нас есть релевантный опыт и мне эта сфера крайне интересна. СП охватывают всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: от проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации. Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в этом секторе, а компании-участники СП получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого», — сказал он

«Анализ успешного мирового опыта создания интегрированных инфраструктурных компаний позволяет нам сделать вывод о том, что СП будет эффективным инструментом реализации инфраструктурного прорыва в Российской Федерации, а также может получить существенные конкурентные преимущества для работы на зарубежных рынках за счет объединения лидирующих компаний в области проектирования, строительства и эксплуатации сложных инфраструктурных объектов и мощных финансовых ресурсов и опыта структурирования сделок проектного финансирования корпорации развития ВЭБ.РФ», — отметил первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Материал дополняется

Автор: Петр Канаев
Теги: Аркадий Ротенберг
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