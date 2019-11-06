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Белая ракета осталась незамеченной
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Газета
Белая ракета осталась незамеченной
Газета № 175 (3130) (0611) Политика,
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Белая ракета осталась незамеченной
Почему срывается исполнение мирных соглашений по Донбассу
Разведение воинских подразделений на юго-востоке Украины в районе Петровского в очередной раз было сорвано. Это помешает проведению нормандского саммита, но может быть на руку Владимиру Зеленскому
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Что помешало разводу

В понедельник, 4 ноября, должно было начаться разведение украинских воинских подразделений и частей самопровозглашенных республик в районе села Петровское Донецкой области. Однако этого не произошло — из-за нарушения режима тишины. Первыми о срыве развода в Петровском заявили представители непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). Они обвинили Киев в «саботаже минских договоренностей», после того как украинская сторона никак не отреагировала на белую сигнальную ракету — знак, свидетельствующий о готовности отвести войска. Позицию Донецка поддержали в Москве. «Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском», — заявил в понедельник постпред России в минской контактной группе Борис Грызлов.

Политика
Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

Штаб операции объединенных сил Украины (ранее назывался штабом АТО) в ответ на сообщения из ДНР на своей официальной странице в Facebook написал, что попытка властей республики начать разведение сил является провокацией: разведение войск не может состояться из-за нарушения режима тишины. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ВСУ не выполнили договоренностей по разведению сил в Петровском потому, что режим в последние семь дней был нарушен, и сослался на данные миссии ОБСЕ.

По данным специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, последнее нарушение режима полного прекращения огня на этом участке было зафиксировано 30 октября. В докладе миссии оно описывается следующим образом: «Команда СММ слышала два выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)». Выстрелы были произведены с неподконтрольной Киеву территории, говорится в докладе. В следующие дни нарушений режима на участке не было, однако поступали сообщения о редких взрывах и стрельбе вне участка разведения, но в пределах 5 км от него.

О том, что разведение войск Украины и ДНР должно начаться 4 ноября, на прошлой неделе говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины, — то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал он.

Политика
Зеленский сообщил о дате разведения сил в Петровском

Однако уже на следующий день, после того как Зеленский назвал дату разведения в Петровском, стало понятно, что оно, скорее всего, в срок не состоится. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что время начала развода в Петровском будет пересмотрено из-за того, что 30 ноября в районе были зафиксированы нарушения режима тишины.

Киев настаивает на том, что для начала развода необходимо выждать минимум семь суток без огня. Однако представители непризнанных республик опровергают, что в договоренностях о разводе зафиксировано количество дней тишины, необходимых для начала процесса (договоренность о разведении сил в Петровском и Золотом была достигнута в Минске на встрече контактной группы по Донбассу 1 октября — в тот же день она утвердила текст «формулы Штайнмайера»).

Выгодна ли отсрочка Киеву

Украинские военные назвали новую дату разведения — 8 ноября, в случае если продержится режим тишины. «Начиная с 30-го числа, по завершении семи дней, это будет 6 ноября... Седьмого числа проходят верификация прекращения огня в течение семи дней и сообщение СММ ОБСЕ, и с 12:00 8 ноября вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения», — заявил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) Александр Борщевский.

Разведение сил в трех пилотных районах Донецкой и Луганской областей — станице Луганской, Петровском и Золотом — одно из условий для проведения саммита в нормандском формате (при участии России, Украины, Германии и Франции). В Золотом развод успешно завершился 1 ноября, в станице Луганской был осуществлен в июне.

Политика
В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

Киев перенес дату развода по формальному признаку, считает украинский политолог Вадим Карасев. «Можно было бы закрыть на эти выстрелы глаза, — отметил он в разговоре с РБК. — Понятно, что, пока войска не разведены, проконтролировать шальные выстрелы практически невозможно». По его мнению, решение украинских военных может быть связано с тем, что Киев хочет потянуть время и отложить проведение нормандского саммита. «Очевидно, что желание встретиться есть, но четкой повестки пока нет. К тому же надо объяснить встречу внутри Украины — в любом случае она будет воспринята неоднозначно, продолжающиеся обстрелы — хороший повод потянуть время, лучше подготовиться к саммиту», — сказал Карасев. Собеседник в офисе Зеленского с такой трактовкой не согласился: «Так договорились — режим тишины, потом разведение сил. В чем вопрос? Не соблюдается одно условие, нет и второго».

Политика
Дважды сорванный саммит

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, напротив, не усмотрел выгоды для Зеленского в затягивании переговоров. «У украинского президента не бесконечный кредит доверия у населения. Он пришел к власти с определенным мандатом — обеспечить прогресс в мирном урегулировании. Его поддержка сейчас сокращается, и чем больше будет откладываться встреча нормандской четверки, тем меньше надежд на достижение прогресса, тем больше разочарования у его электората», — сказал он.

Кроме того, добавил Кортунов, нельзя говорить, что разведение не происходит совсем — «определенный прогресс имеется, хотя дело и идет очень сложно, трудно, со сбоями»: «Это объясняется существующей у обеих сторон инерцией. Она связана и с властными моментами, и с финансовыми, и просто люди за пять лет привыкли к определенной ситуации. Конечно, все это объективно тормозит разведение сил».

В Кремле выразили обеспокоенность в связи со срывом развода войск.
«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Надеемся, что процесс будет завершен и финализирован».

Отношение Москвы к нормандскому формату осталось неизменным. «Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит нормандского формата, но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен», — заявил Песков.

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Елизавета Антонова, Александра Царвуланова.
Теги: Владимир Зеленский , конфликт на Украине , Донецкая область , ДНР , минские договоренности ...
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