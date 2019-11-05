В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

В Кремле внимательно следят за развитием событий на Донбассе. При этом любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв запланированного разведения сил в населенном пункте Петровское, передает корреспондент РБК.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Надеемся, что процесс будет завершен и финализирован», — сказал он.

По словам Пескова, позиция Кремля по «нормандскому формату» неизменна и понятна. «Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит «нормандского формата», но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен», — отметил Песков.

Представитель Кремля также назвал преждевременным возможность проведения встречи участников «нормандской четверки» до конца текущего года.