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В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

В Кремле внимательно следят за развитием событий на Донбассе. При этом любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв запланированного разведения сил в населенном пункте Петровское, передает корреспондент РБК.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Надеемся, что процесс будет завершен и финализирован», — сказал он.

По словам Пескова, позиция Кремля по «нормандскому формату» неизменна и понятна. «Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит «нормандского формата», но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен», — отметил Песков.

Представитель Кремля также назвал преждевременным возможность проведения встречи участников «нормандской четверки» до конца текущего года.

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Зеленский сообщил о дате разведения сил в Петровском

Комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о желании Путина согласовать итоговый документ, Песков заявил, что в настоящее время ведется «дискретная подготовительная работа», и вести ее в публичном режиме было бы неправильно.

Ранее, 4 ноября, в Петровском (Донбасс) сорвалось разведение сил, запланированное на 13:00. В частности, в условленное время народная милиция непризнанной республики произвела запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить разведение войск. Ответа с украинской стороны не последовало. В ДНР назвали срыв саботажем минских договоренностей.

Командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подтвердил, что разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины.

Теги: Дмитрий Песков, Украина, Донбасс
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