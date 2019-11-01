Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,50 63,72 EUR Нал. 71,92 71,12 USD Бирж. 64,05 -0,08 EUR Бирж. 71,51 +0,01 USD ЦБ. 63,77 -0,10 EUR ЦБ. 71,19 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 9156,30 +17,85 IMOEX 2894,15 +0,01% RTSI 1423,61 +0,05% Brent 60,21 -0,03% DJIA 27046,23 -0,52% Nasdaq 8292,36 -0,14%
Импичмент Дональда Трампа вынесен на публику
Лента новостей
ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank 10:11, Финансы Курс Bitcoin упал на 15% на бирже Derbit: площадка приостановила торги 10:08, Крипто В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса 10:03, Общество Штраф за условие: какие пункты договора нарушают права потребителей 10:00, PRO Здоровый эгоизм: почему важно находить время для себя 09:52, РБК и Renault Focus сообщил о «возвращении» рубля после санкций и скачков цен на нефть 09:51, Финансы Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России 09:39, Экономика Синоптик зафиксировал самую холодную с начала осени ночь в Москве 09:23, Общество Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест 09:22, РБК и HUAWEI Игрок НХЛ отправил шайбу в ворота броском между ног на последней секунде 09:22, Спорт Alibaba, курс доллара, Chevron: за какими котировками следить сегодня 09:14, Quote Глава Кузбасса выразил соболезнования из-за гибели экс-мэра Киселевска 09:13, Общество Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени 09:04, Экономика СМИ назвали имя второго погибшего при нападении на экс-мэра Киселевска 09:01, Общество Черный квадрат для бизнеса: как использовать QR-коды 08:59, PRO Карьера как предчувствие: зачем нужна новая система профориентации 08:56, Экономика образования  День первого снега: как проверить машину к зиме 08:53, РБК и Dunlop Депутат Рады расплакалась на заседании из-за проигнорированных поправок 08:43, Общество Метро до Подмосковья: как МЦД повлияет на рынок жилья столичного региона 08:39, Недвижимость СМИ допустили участие «Ливерпуля» в один день на двух разных турнирах 08:27, Спорт Границы возможного: чего не может искусственный интеллект 08:23, Партнерский материал Полицейские задержали похищавших деньги лжесотрудников банка в Иванове 08:09, Общество «Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе 08:00, Бизнес Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:59, Общество Как инвестбанки отказываются от стереотипов в процессе найма — Bloomberg 07:42, PRO Промоутер назвал «бизнесовой историей» бой Поветкина в Саудовской Аравии 07:40, Спорт Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке 07:22, Политика Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев 07:06, РБК и ГАЗ
Газета
Импичмент Дональда Трампа вынесен на публику
Газета № 173 (3128) (0111) Политика,
0
Импичмент Дональда Трампа вынесен на публику
Палата представителей конгресса проголосовала за расследование действий президента США
Палата представителей конгресса США поддержала продолжение процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Это усилит давление демократов на президента США и позволит большему числу свидетелей дать показания против него
Нэнси Пелоси (Фото: Andrew Harnik / AP)

Как демократы получили мандат на импичмент

В четверг, 31 октября, палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. «За» проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. Общая численность палаты представителей — 435 человек, три места сейчас вакантны, 234 кресла занимают люди из Демократической партии (два из них проголосовали против, один воздержался), 197 — республиканцы (из них трое не голосовали), одно — независимый конгрессмен (проголосовал «за»).

Расследование действий Трампа поручено вести комитету палаты по разведке, следует из текста резолюции. Разбирательства должны быть проведены прозрачно, а показания свидетелей обнародованы, отмечается в документе.

О начале процесса импичмента в отношении Трампа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в конце сентября. Она дала указание шести комитетам палаты начать расследование в отношении главы государства. В ходе расследования члены комитетов опросили нескольких действующих и бывших чиновников администрации Трампа, в том числе директора по России из Совета национальной безопасности США Фиону Хилл и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Большинство показаний давалось за закрытыми дверями.

Поводом для решения начать процедуру стали действия Трампа, которые, по мнению Пелоси, шли вразрез с Конституцией США. Она, в частности, обвинила главу государства в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Демократы подозревают, что в качестве дополнительного рычага давления на Киев Трамп использовал военную помощь этой стране, заморозив выделенные на эти цели $250 млн.

В четверг Трамп заявил, что расследование демократов наносит ущерб американскому фондовому рынку — ряд индексов снизился. Однако Reuters объяснило это неопределенностью будущего торговых переговоров США с Китаем. «Это — самая крупная охота на ведьм в истории», — охарактеризовал Трамп решение палаты представителей.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Еще 6 фото
Фотогалерея

Зачем демократам понадобилась резолюция

В начале октября Трамп сказал, что не станет сотрудничать с расследованием. Он сослался на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей. Хотя формально такой шаг необязателен, к нему конгрессмены прибегали в двух предыдущих случаях импичмента, когда расследованию подверглись президент-демократ Билл Клинтон и президент-республиканец Ричард Никсон. Отказ Трампа от сотрудничества осложнил комитетам палаты представителей доступ к документам администрации и свидетелям из числа приближенных президента.

Как палата представителей расследует деятельность Трампа

15 октября демократы из состава палаты представителей запросили у Министерства обороны США документы, относящиеся к заморозке военной помощи Украине, и получили отказ.

В ходе расследования и процесса импичмента в качестве свидетелей уже выступили бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Киеве Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, бывший директор по России Совета национальной безопасности США Фиона Хилл и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Пелоси не хотела принимать резолюцию об импичменте, опасаясь, что публичное обсуждение этого вопроса навредит конгрессменам-демократам в колеблющихся округах, пишет The New York Times (NYT). Существовал риск, что у избирателей в таких округах возникли бы опасения, что демократы беспокоятся об импичменте больше, чем о повседневных проблемах избирателей, пояснило издание.

В конце концов контролирующие палату демократы все-таки решили утвердить резолюцию, желая придать новый импульс расследованию. «Мы принимаем это решение [о вынесении резолюции на голосование], чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять [расследованию] документы, запрещать давать показания [...] и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — отмечается в заявлении Пелоси от 28 октября.

Политика
«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ — об импичменте Трампа

Трамп счел резолюцию доказательством несоблюдения демократами надлежащих процедур. «Резолюция спикера Пелоси подтверждает, что импичмент демократов палаты представителей являлся незаконным обманом с самого начала, поскольку у него не было надлежащего разрешения от палаты», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Насколько вероятно отрешение Трампа от должности

После принятия резолюции палата представителей продолжит расследование в отношении Трампа. Если большинство членов занимающегося расследованием комитета сочтет улики против президента достаточными, то обвинения будут вынесены на рассмотрение всей палаты представителей. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат. Для признания Трампа виновным потребуется две трети голосов членов верхней палаты. Только после этого он лишится своей должности.

Теоретически демократы могут успеть вынести импичмент Трампу до президентских выборов 2020 года, отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Утверждение резолюции является важным шагом. «Необходимость принятия резолюции перед импичментом не фигурирует в Конституции, но согласие палаты на расследование — своеобразное неписаное правило, которое должно соблюдаться», — отметил он. Голосование в четверг даст комитету по разведке возможность проводить полноценное юридическое следствие, вызывая на допрос свидетелей и требуя соответствующих документов, пояснил эксперт.

Сейчас шансы, что Трамп потеряет президентское кресло, малы, считает Рогулев. «Ситуацию могут изменить только какие-то дополнительные улики финансовых махинаций президента, о которых ранее говорили демократы», — сказал он. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл выразил поддержку Трампу на фоне разбирательств и назвал расследование демократов нечестным.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Александра Царвуланова.
Теги: США , конгресс , импичмент , Дональд Трамп
Материалы по теме
СМИ сообщили об отставке советника Трампа по России Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter