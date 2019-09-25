«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ об импичменте Трампа

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Как сейчас утверждается, Трамп неоднократно просил украинского президента помочь в этом вопросе [расследовании против Байденов]. Его просьба о помощи на выборах 2020 года в адрес иностранного лидера прозвучала в телефонном разговоре 25 июля, спустя день после свидетельства в конгрессе спецпрокурора Роберта Мюллера, разбившего надежды демократов на импичмент в отношении Трампа в связи с российским вмешательством в выборы 2016 года.

Расследование Мюллера мало помогло убедить Трампа в неприемлемости электоральной помощи со стороны иностранного правительства. В этом году он уже говорил в интервью ABC News, что если бы у другого государства была негативная информация о политическом сопернике, для него не составило бы проблемы принять ее».

«В прошлый раз, когда его обвиняли в сговоре с иностранными властями для воздействия на выборы, он отрицал это и ездил по стране, практически скандируя: «Сделки не было!» На этот раз он фактически говорит: «А что, если и так?»

Даже для лидера, который так явно пренебрегает многими границами, которые сдерживали его предшественников, обращение Трампа к иностранным властям за компроматом на бывшего вице-президента Джозефа Байдена — ошеломляющее нарушение норм, управляющих американским институтом президентства».

«Пришло время начать процедуру импичмента против Трампа»

«Сама неприкосновенность американской демократии находится под угрозой из-за управленца, который не считает себя связанным законом. Если конгресс не выступит сейчас, то когда?

У Дональда Трампа проблемы с выборами. При видимой нехватке уверенности в способности выиграть их честными средствами он неоднократно ставил под вопрос неприкосновенность американской избирательной системы, обращаясь за помощью к иностранным властям, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. От предположения, что он не может принять результаты выборов, основанных на лжи, что «миллионы нелегалов» могут голосовать, до открытого принятия помощи России в 2016 году, Трамп дал понять, что ему нельзя доверять контроль за президентскими выборами в 2020 году.

К сожалению, спустя месяцы, последовавшие за неудачным окончанием расследования Мюллера, эти очевидные факты исчезли из поля зрения. <…>

Если они <…> правдивы, то перед нами яркий пример того типа тяжких преступлений и проступков, против которых импичмент и есть предусмотренное средство. Даже если Трамп не делал Зеленскому явное предложение «услуги за услугу», то его попытка заручиться помощью Украины против главного политического соперника — вопиющее извращение конституционной обязанности Трампа отстаивать общее благо прежде, чем использовать власть в своих корыстных интересах. В сущности, сдерживание влияния иностранных государств на американскую политику было одной из главных забот отцов-основателей, когда они писали Конституцию.

Помимо конкретных подробностей этого скандала есть более широкая истина, которая неизбежно указывает на импичмент: Дональд Трамп не тот человек, которому можно доверять надзор за дальнейшим функционированием американской демократии».

«Первый вопрос не о том, была ли это сделка «услуга за услугу», хотя и это было бы вопиющим. Пока есть заявление Рудольфа Джулиани на CNN о том, что он действительно говорил с украинскими властями о Байдене. Это сокрушительное свидетельство, потому что Джулиани был там от имени Трампа, а не как представитель правительства США. То, о чем просил Джулиани, он просил лично для Трампа, а не в пользу американской политики.

Трамп в многочисленных публичных заявлениях говорил, что обсуждал с украинской стороной коррупцию: «Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, с чего бы вам давать деньги стране, которую вы считаете коррумпированной? Одна из причин, по которой избрался новый президент, — его намерение остановить коррупцию, так что очень важно, что при случае вы говорите с кем-то о коррупции». Это не объясняет, почему Джулиани давил на Украину насчет расследования против Байдена, и никак не вяжется с сообщением The Wall Street Journal, что в одном телефонном звонке Трамп восемь раз понуждал украинцев, чтобы они работали с Джулиани над поиском компромата на Байдена.

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Быстрое расследование этих фактов должно занять несколько недель. В отличие от расследования в отношении финансовых дел Трампа или доклада Мюллера, палата представителей не должна с самого начала оставить ни единого сомнения в том, что это будет слушание об импичменте. Результатом этих слушаний станет составление документов об импичменте либо решение не запускать этот процесс.

Украинский скандал исключительно ясен, хотя Трамп и старается изо всех сил скрыть, о чем идет речь. В формальном заявлении и/или обращении к стране можно изложить это все. Если СМИ могут отвлекаться на другие темы, то палата представителей не должна. Нужно решить вопрос просто и быстро. Если Трамп предлагал Украине вмешаться в наши выборы, он должен уйти».

«Утверждение, что президент Дональд Трамп позвонил новому украинскому лидеру, чтобы втянуть его в расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, стало последней каплей. После месяцев уверения своих соратников-демократов в опасностях импичмента, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси передумала.

В такой момент нормальный президент действовал бы осторожно. Слушания об импичменте и коллегия в сенате — не лучший фон для предвыборного года.

Но Трамп не нормальный президент. Он был вспыльчив в ООН на этой неделе — оскорбляя репортеров, отрицая, а потом подтверждая подробности обвинений против него, издеваясь над оппонентами, открыто призывая к расследованию против Байдена и его сына.

Возможно, Трамп чувствует себя уверенно, потому что пересмотрел свой июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал во вторник, что предпримет беспрецедентный шаг и опубликует расшифровку разговора.

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Есть мнение, что провокации Трампа делаются намеренно: президент добивается своего импичмента, потому что такое непопулярно среди избирателей и сплотит его электорат. Всего через день после показаний спецпрокурора Роберта Мюллера в конгрессе Трамп якобы попросил Зеленского обсудить дело Байдена с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани. Это не похоже на человека, который беспокоится о возможности попасть под импичмент, отмечает The New York Times.

Нет, не похоже. Но Трамп знает и кое-что еще: не только то, что есть в расшифровке его разговора, но и факт, что ему посчастливится быть привлеченным к ответственности той же партией, которая пыталась и не смогла предъявить ему обвинения в сговоре с Россией. У инициаторов импичмента тоже есть свои проблемы с доверием».