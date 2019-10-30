Экосистема Сбербанка оперлась на третьего кита

У Mail.Ru Group меняется миноритарный акционер

Банк планирует выкупить долю Газпромбанка в Mail.Ru Group. Ранее Сбербанк получил «золотую акцию» «Яндекса» и пакет акций в Rambler Group, эксперты считают такую консолидацию негативной для ИТ-рынка

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.Ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Ранее о том, что Сбербанк планирует приобрести часть Mail.Ru Group у Газпромбанка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Газпромбанк владеет долей в Mail.Ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «МФ Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, косвенно Газпромбанк владеет 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании.

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк», — передала пресс-служба Mail.Ru Group слова гендиректора Бориса Добродеева.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев.

Как сделка повлияет на Сбербанк, Mail.Ru Group, а также весь российский интернет-рынок — в материале РБК.

Зачем сделка Сбербанку

Согласно утвержденной в конце 2017 года стратегии Сбербанка к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с Google, Amazon или Alibaba. Банк строит экосистему, в которой он будет владеть технологической платформой, агрегировать вокруг себя производителей товаров и услуг и на основе анализа поведенческих особенностей клиентов формировать для них лучшее предложение.

В экосистему Сбербанка входят десятки компаний по различным направлениям: медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs) и др. При этом за последние несколько лет банк вошел в капитал или создал совместные предприятия с несколькими крупнейшими российскими интернет-компаниями.

С 2009 года Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», которую приобрел за символический €1. Она дает право блокировать продажу «Яндексом» ключевых активов и внесение поправок в устав, которые могут изменить права владельца «золотой акции». Весной 2018 года банк создал совместное предприятие в сфере электронной торговли на базе «Яндекс.Маркет». У Сбербанка и «Яндекса» по 45% этой компании, помимо одноименной площадки для сравнения цен она развивает два маркетплейса — «Беру!» и Bringly. Партнеры заявляли, что планируют стать «российским Amazon».

В конце июля Сбербанк и Mail.Ru Group подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта стоимостью свыше 100 млрд руб. Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», а также средства в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобилом» ряда KPI в течение года вклад партнеров может быть увеличен на 18,1 млрд руб.

В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group, в которую входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др. Глава Сбербанка Герман Греф объяснял сделку тем, что она обогатит цифровую экосистему Сбербанка, а сама цель инвестиций — развитие лидера российского рынка медиа и развлечений.

Что появление Сбербанка в числе акционеров даст Mail.Ru Group

Для Mail.Ru Group намерение Сбербанка приобрести долю в компании — это позитивный фактор, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «В сравнении с Газпромбанком последний выглядит более стратегическим инвестором в сфере ИТ. Для Mail.Ru Group такой инвестор гарантирует больше финансовых ресурсов, новые интеграции и расширение клиентской базы», — уверен Либин.

Осенью прошлого года появилась информация, что Сбербанк ведет переговоры о покупке не менее 30% «Яндекса». Как писали тогда «Ведомости» и The Bell, российские власти не устраивало, что в капитале «Яндекса» присутствует много иностранцев. В день публикации новость обрушила котировки Yandex на NASDAQ на 18%, за два дня капитализация снизилась на $2,77 млрд, до $9,005 млрд. Спустя несколько дней Аркадий Волож заявил, что не планирует продавать акции компании.

В отличие от «Яндекса», для которого возможное вхождение госбанка в капитал рушило концепцию владения, у Mail.Ru Group доли российских и зарубежных акционеров фактически остаются неизменными. «Думаю, что, если в дальнейшем у компании будут появляться новые российские инвесторы, они также будут заходить через «МФ Технологии», — уверен Либин.

Претендует ли Сбербанк на звание монополиста

Юрист адвокатского бюро А2 Михаил Александров отметил, что анонсированная Сбербанком сделка, безусловно, потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «С учетом того, какая информация о сделке есть сейчас, нет оснований говорить о создании монополиста на интернет-рынке, и ФАС, скорее всего, сделку одобрит», — уверен юрист. Как объяснил Александров, Сбербанк, судя по сообщению, не планирует приобретать контрольный пакет в Mai.Ru Group, у него также нет операционного контроля ни в Rambler Group, ни в «Яндексе».

Представитель ФАС не стал комментировать, будут ли у ведомства вопросы к Сбербанку в связи с готовящейся сделкой.

Управляющий партнер Maxfield Capital Александр Туркот отметил, что консолидация и укрупнение рынка — это мировой тренд, который свойственен многим отраслям. «С одной стороны, это хорошо, так как некоторые технологии сложно развивать без поддержки крупного стратегического инвестора. Например, пока «Яндекс» и Mail.Ru Group не пришли на рынок доставки еды, эти сервисы самостоятельно не «взлетали», так как у них было недостаточно средств и ограниченная аудитория, — говорит Туркот. — С другой стороны, российский ИТ-рынок достаточно ограничен, количество потенциальных покупателей сокращается до нескольких игроков, что является скорее негативным фактором для стартапов», — считает он.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян указывает, что в других странах существует жесткая конкуренция между инвесторами, появляются новые стартапы и даже новые «единороги» отрасли (компании стоимостью более $1 млрд). «В России этого нет. Еще один Mail.Ru Group или «Яндекс» не появится, поскольку практически нет венчурного рынка, который помог бы развитию новых технологий. Стартапы либо попадают в экосистему основных инвесторов в технологии, которых всего несколько, либо у них немного перспектив для развития», — уверен Карен Казарян.

По словам основателя венчурного фонда Pulsar VC Павла Королева, все ведущие мировые банки хотят стать fintech-компаниями будущего, создав экосистему для пользователя, и получить за счет этого ключевое конкурентное преимущество. Но в Европе и США банки чаще покупают перспективные стартапы, указывает он. «В России финансовые игроки решают эту задачу с помощью интеграции с крупнейшими игроками технологий. Однако, по нашему мнению, в ближайшем будущем задачу технологической конкуренции между банками можно будет решить только за счет сотрудничества с deep tech (наукоемкими. — РБК) стартапами», — уверен инвестор.