Перонисты поддали пожара

Почему ситуацию в Южной Америке характеризуют как «осень гнева»

Победа на президентских выборах в Аргентине Альберто Фернандеса, идущего в тандеме с Кристиной Киршнер, грозит обрушить курс национальной валюты. Почему этот политический сезон стал таким сложным для Южной Америки, разбирался РБК

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Реванш перонистов

В воскресенье в Аргентине выбирают президента. В избирательном бюллетене шесть кандидатов, основная борьба развернулась между двумя — действующим главой государства Маурисио Макри и бывшим премьер-министром Альберто Фернандесом. Макри возглавляет страну с 2015 года, на перевыборы он идет в тандеме с кандидатом в вице-президенты Мигелем Анхелем Пичетто (оба представляют правоцентристскую коалицию «Камбьемос» («Изменим»).

Фернандес, занимавший пост премьера с 2003 по 2008 год, баллотируется вместе с бывшим президентом Кристиной Киршнер (правила с 2007 по 2015 год, с 2003 по 2007 год во главе Аргентины был ее муж, Нестор Киршнер). Фернандес и Киршнер представляют левоцентристскую коалицию, перонистов.

Явка на выборы для граждан Аргентины обязательна, поэтому на участки может прийти более 80% избирателей. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 45% голосов, но может быть достаточно и 40%, при условии что второй кандидат наберет на 10% меньше. По оценкам экспертов и соцопросам, Фернандесу это вполне по силам. Согласно одному из последних исследований, опубликованных аргентинской газетой Clarin, которое приводит FT, перонисты опередят Макри на 16–22%. В их пользу и результаты праймериз, прошедших 11 августа: за Фернандеса проголосовали 47,65%, за Макри — 32,08%.

Однако совсем списывать Макри со счетов рано. Четыре года назад он тоже проиграл праймериз и даже первый тур голосования, однако во втором туре победил с отрывом в 3%.

Помимо выборов президента в Аргентине 27 октября также переизбирают часть национального конгресса (аргентинского парламента): наполовину — палату депутатов (127 человек) и на треть — сенат (24 человека), а также проходят выборы законодательной и исполнительной власти в ряде провинций.

Один из предвыборных лозунгов Макри повторяет девиз Барака Обамы: «Да, мы сможем». Его кандидат в вице-президенты, Пичетто, долгие годы был соратником Киршнеров, его привлечение должно было оттянуть часть электората перонистов. Последние коррупционные разоблачения предшественников Макри, митинги в его поддержку позволили президенту несколько восстановить популярность, так что совсем исключать вероятность второго тура не стоит, сказал РБК Андрес Сербин, эксперт клуба «Валдай», исполнительный директор базирующегося в Аргентине Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES).

Вторая волна кризиса

Кто бы ни победил на выборах, он унаследует находящуюся в хаосе аргентинскую экономику. Сейчас она в еще более тяжелом положении, чем ее принял Макри, хотя добиться такого было практически невозможно, иронизирует в беседе с Financial Times один из банкиров Буэнос-Айреса. Аргентинский песо — одна из самых слабых мировых валют из-за взятого у МВФ самого крупного займа в истории страны объемом $57 млрд. Буэнос-Айрес его вряд ли выплатит — стране грозит дефолт, внешний долг вырос до $278 млрд, что на 72,5% выше, чем в начале президентства Макри, инфляция по итогам 2018 года достигла 47% (в 2015 году была 23%) и продолжает расти, уровень бедности вырос до 34% (это около 16 млн из почти 44 млн жителей Аргентины), подводят итоги первого срока правления правоцентристского президента эксперты Российского совета по международным делам.

При этом победа Фернандеса на августовских праймериз ситуацию только усугубила: курс аргентинского песо по отношению к доллару резко упал (с 46,6 до 65 песо за доллар), а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился за пару дней на 38%. 16 августа международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня B до CCC, агентство Standard & Poor's — с B до B-. Победа левоцентристов, давно критикующих подходы МВФ, может обернуться отказом от выполнения соглашений с фондом, указывали тогда инвесторы.

На фоне кризиса правительство Макри сделало несколько решительных шагов: отменило НДС на некоторые продукты, для предотвращения оттока капитала и дальнейшего снижения валютных резервов усилило валютный контроль (после праймериз $12 млрд были выведены из страны). Компании-экспортеры теперь обязаны запрашивать разрешение на покупку долларов и их перевод за рубеж. Для физических лиц установлен месячный лимит на покупку валюты в размере $10 тыс.

Если Фернандес выиграет, рынки будут сосредоточены на том, чтобы уловить его сигналы, понять, как он будет строить работу с кредиторами и МВФ. Есть риски дальнейшего ослабления песо, пишет Financial Times. Кандидат-перонист резко критиковал МВФ во время своей кампании, утверждая, что фонд должен разделить ответственность за тяжелое положение страны с Макри, и обвиняя международную организацию в содействии оттоку капитала. «Однако ничто из сказанного [Фернандесом] пока не говорит о том, что не удастся выработать новое соглашение», — сказал газете международный финансист, близкий к дискуссиям.

«Повестка будет одинаковой, кто бы ни победил. Валютный контроль придется сохранить, выплату долгов придется попытаться пересогласовать, останутся дефицит бюджета, инфляция», — цитирует FT управляющего одной из крупных аргентинских компаний. Самое важное — добиться пересмотра выплаты кредита МВФ. «Мало что новое правительство может сделать без сделки с МВФ и реструктуризации долга», — говорит он.

В случае победы Фернандеса в понедельник будет финансовый кризис, песо упадет еще раз, уверен Андрес Сербин. Какой будет дальнейшая политика Фернандеса, пока сказать сложно по двум причинам: ему придется столкнуться с очень сложной финансовой ситуацией и соглашением с МВФ, а второе — его разногласия с Кристиной Киршнер, которая стоит на более радикальных позициях, добавляет эксперт. В связи с традиционно плохими отношениями Киршнер с МВФ аргентинский песо, упавший за последние полгода почти вдвое по отношению к доллару, может 28 октября потерять еще 20% своей стоимости, говорит находящийся в Буэнос-Айресе наблюдателем на выборах директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.