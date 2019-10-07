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Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 из-за президентских выборов

Аргентина отложила покупку российских истребителей МиГ-29 в связи с предстоящими выборами президента страны. Об этом сообщил «РИА Новости» замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично»,— сказал Пунчук.

Он отметил, что переговоры могут возобновиться после проведения голосования в конце октября. Кроме того, по словам Пунчука, Россия готова к дальнейшим переговорам с Аргентиной.

Как стало известно в январе 2017 года, Аргентина планировала прибрести более 15 российских МиГ-29. Тогда же Россия получила из Буэнос-Айреса соответствующее коммерческое предложение.

Президентские выборы в Аргентине запланированы на 27 октября. За пост главы государства поборются девять кандидатов. Среди них — действующий президент Маурисио Макри, экс-глава кабмина Альберто Фернандес, экс-министр экономики Роберто Лаванья, политик Николас Дель Каньо, единственная кандидат-женщина Мануэла Кастаньера, экономист Хосе Луис Эсперт, бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, а также политик Алехандро Бьондини, экс-губернатор и сенатор Хосе Ромеро Ферис.

Теги: Аргентина, МиГ-29, выборы президента
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