Президент Эквадора решил пересмотреть свой указ о топливе после протестов

Президент Эквадора Ленин Морено согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий на топливо, который вызвал волну протестов в стране. Об этом сообщил мэр столицы Кито Хорхе Юнда по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с главой государства. Комментарий градоначальника доступен на его странице в Twitter.

По словам мэра, президент Морено в ближайшее время встретиться с лидерами протеста для обсуждения ситуации.

Волнения в Эквадоре начались после того, как президент страны подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо возросли. Участники митингов потребовали у властей отменить реформу, в ходе акций были задержаны около 700 человек. 3 октября из-за протестов Морено ввел в стране чрезвычайное положение.

