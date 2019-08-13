Призрак киршнеризма: почему в Аргентине обвалилась национальная валюта

Рубль также ослаб: 13 августа доллар к 14.36 мск торговался по 65,6 руб, накануне закрывшись на отметке 65,4. Если американская валюта вырастет и стабилизируется выше 66, вернуться к 65 рублям за доллар до конца августа ей будет значительно сложнее, даже если ФРС США продемонстрирует очень мягкий настрой, отмечают эксперты Сбербанка CIB.

Если бы не масштабы падения песо, событие можно было бы расценить как локальное, ведь с дефолтами и популистской политикой в Аргентине рынки давно смирились, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. В последний раз дефолт по гособлигациям Аргентина объявляла в 2014 году, и он был восьмым в истории страны и вторым в новейшей истории. В конце августа 2018 года песо провалился на 13%, а с начала года — более чем на 50%, и центробанку страны пришлось поднять ключевую ставку с 45 до 60% годовых, чтобы его поддержать. К текущему моменту песо обесценился за два года с 18 до 57 за доллар.

Что привело к обвалу

Президентские праймериз, которые в Аргентине проводятся за несколько месяцев до выборов (очередные назначены на 27 октября) показали, что в предвыборной гонке лидирует оппозиционный политик Альберто Фернандес, который набрал 47,7% голосов. За действующего главу государства Маурисио Макри проголосовали 32,1%. Третье место занял экс-министр экономики Роберто Лаванья с 8,2%.

Обычно в ходе праймериз среди множества кандидатов определяются те, кто будет представлять те или иные политические силы на настоящих выборах. Однако в этом году все они выставили только по одному претенденту, то есть с точки зрения набора кандидатов голосование было максимально приближенным к итоговому. Чтобы победить на президентских выборах в первом туре, претенденту нужно набрать либо 45% голосов, либо оторваться от ближайшего соперника на 10%. Получается, что если бы выборы прошли сейчас, то Фернандес победил бы в первом туре.

Маурисио Макри (Фото: Erica Canepa / Bloomberg)

Фернандес выдвигается в паре с Кристиной Фернандес де Киршнер (они не родственники), которая в случае победы станет вице-президентом и которая в 2007-2015 годах была президентом Аргентины.

Клан Киршнер Супрудеская пара Киршнер-Фернандес находилась у власти 12 лет. С 2003 по 2007 годы президентом был Нестор Киршнер, а с 2007 по 2015 — его жена Кристина Фернандес де Киршнер. Женаты они были с 1975 года, в семье двое детей. В 2010 году Нестор Киршнер скончался от сердечного приступа. Политическая карьера четы Киршнер началась в Рио-Гальегосе, столице провинции Санта-Крус. В 1970-х годах, во время военной диктатуры, оба были членами перонистских организаций, были несколько раз арестованы. В 1987 году Нестор был избран мэром Рио-Гальегос, а его жена с 1989 года дважды избиралась в парламент провинции Санта-Крус. В 1995 году Кристина Киршнер была избрана в общенациональный сенат от штата Санта-Крус, в 1997-м была впервые избрана депутатом аргентинского конгресса.

Почему Киршнер внушает опасения инвесторам

Инвесторы, спровоцировавшие обвал рынка, напуганы тем, что связка Фернандес — Киршнер в случае прихода к власти может в худшем случае объявить дефолт по долгам, а в лучшем будет проводить экономическую политику, которой придерживалась пара Киршнер во время правления. Несктор Киршнер пришел к власти в 2003 году, когда в стране продолжался тяжелейший экономический кризис, начавшийся еще в конце 1990-х годов. В 2001 году Аргентина объявила крупнейший в истории дефолт на сумму $132 млрд. Для стабилизации ситуации Киршнер установил жесткий валютный контроль и начал проводить протекционистскую политику. В 2007 году президент, которому удалось стабилизировать ситуацию, заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Аргентины, несмотря на поддержку более 60% населения, и президентом была избрана его жена. Она продолжила его курс и в значительной мере ужесточила его.

Во время президентства Нестора и Кристины Киршнер Альберто Фернандес был главой администрации, но в 2008 году ушел в отставку и более десяти лет был одним из самых громких критиков политики Кристины Киршнер, в частности ее политики в отношении сельскохозяйственных производителей. В 2008 году фермеры перекрывали дороги на Буэнос-Айрес в знак протеста против введения налога в 44% на экспорт сои — одного из главных экспортных продуктов Аргентины. Президент тогда говорила о необходимости стимулировать внутренний спрос на сою.

После победы тандем Фернандес — Киршнер может вернуться к «прагматичному киршнеризму», который будет включать усиление валютного контроля, прекращение реформ и протекционизм, отмечает эксперт базирующегося в Аргентине Университета Торквато ди Телла Бруно Бенетти.

Трейдеры в случае победы оппозиционного лидера опасаются возврата к валютному регулированию и отхода от более дружественной рынку позиции Макри, считают аналитики Альфа-банка. Правительство Киршнер, в частности, национализировало пенсионные фонды и ужесточило валютный контроль, напоминает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Сразу после праймериз Фернандес заявил, что не намерен объявлять дефолт. По данным Bloomberg, правительство и государственные компании Аргентины сейчас имеют долговые обязательства в размере $15,9 млрд, выраженных в долларах, срок погашения которых ожидается в 2019 году. Есть у страны еще и долги в $18,6 млрд в виде облигаций, займов и процентных платежей, выраженных в песо.

Сможет ли нынешний президент отыграться

Маурисио Макри пока не сообщал о перестановках в правительственной команде. Встретившаяся с ним во вторник депутат парламента Элиза Каррио сообщила, что политический и экономический курс правительства будет скорректирован. Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян отмечает, что при действующем президенте сильно ухудшилась экономическая ситуация, поэтому избиратели и отдают предпочтение коалиции Фернандеса и Киршнер: «Народ предпочитает левую альтернативу правому повороту Макри». Однако Дабагян отмечает, что действующего главу государства еще рано списывать со счетов, он может нарастить свой потенциал за счет успехов на международной арене, в частности он уже заручился поддержкой МВФ.

«Большая доля экспорта Аргентины приходится на первичные необработанные товары (сельскохозяйственные и тд.). Из-за кризиса цен на них экономика Аргентины оказалась в подвешенном состоянии и население списывает это на текущего президента и на его политику», — объяснила РБК заведующая ибероамериканским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Алина Щербакова.

Научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов в беседе с РБК отметил, что высокий результат тандема Фернандес — Киршнер на праймериз был ожидаемым. На их популярность работает историческая память — в период правления Киршнер у аргентинцев был неплохой уровень жизни: активное участие государства в экономике оборачивалось постоянной индексацией пенсий и поддержкой малообеспеченных слоев, а при Макри малообеспеченное население не получает такой поддержки. Также важен фактор, связанный с ценами на мировом рынке: продукция сельского хозяйства, которую экспортировала Аргентина, оказалась в зоне неустойчивых цен, а правительство Макри не уделяло должного внимания стимулированию аграрного производства и диверсификации экспорта, говорит он. Не поверили в устойчивость Макри и в ЕС с США, указывает Давыдов: расчеты на инвестиции из развитых стран, которые имело его правительство, не оправдались, вложения не компенсировали уменьшение активности государства в экономике.