Чилийцы побили рекорд по числу участников акции протеста

После выхода на улицы 1,2 млн человек президент страны заявил, что услышал их требования

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В пятницу на улицы чилийской столицы Сантьяго вышли 1,2 млн человек, приехавших в город из различных регионов страны. Как сообщает издание «24 Horas», для Чили рекордная цифра. Предыдущий раз миллион человек выходил на улицы Сантьяго еще в 1988 году, чтобы отпраздновать будущий переход власти от главы военной хунты Аугусто Пиночета к гражданскому правительству.

О рекорде заявила мэр Сантьяго Карла Рубилар. По ее словам, столь массовый митинг является подтверждением создания «нового Чили». При этом она охарактеризовала акцию протеста, участники которой выражают недовольство социально-экономической ситуацией в стране, как мирное шествие.

Президент Чили Себастьян Пиньера, отставки которого добивается часть протестующих, отреагировал на массовую акцию сообщением в Twitter. По его словам, власть услышала людей, и страна « с божьей помощью отправится по новому, лучшему пути развития».

Акции протеста в Чили начались в начале октября после решения властей повысить цены на проезд в метро. Ситуация в Сантьяго и других крупных городах страны привела к столкновениям с полицией и введению комендантского часа. Несмотря на то, что в ходе акций протеста были задержаны более 1400 человек, жители крупных городов продолжали выходить на улицы даже после того, как президент Пиньера отказался от повышения цен на транспорт.