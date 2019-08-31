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Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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Экономика ,  
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ЦБ Аргентины ограничил банки в возможности переводить средства за рубеж
Регулятор обязал банки получать предварительное разрешение при распределении прибыли. Речь идет о переводе средств за границу
Центральный банк Аргентины (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Центральный банк Аргентины обязал банки с 30 сентября получать предварительное разрешение на перевод прибыли из страны. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на соответствующий документ ЦБ.

«Финансовые учреждения должны будут предварительно получить разрешение Центрального банка Аргентинской Республики Аргентины для распределения своей прибыли», — говорится в сообщении.

Таким образом, местные банки не смогут без разрешения регулятора переводить средства за рубеж.

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S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

На фоне сообщения ЦБ Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's понизили долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины. Fitch снизило рейтинг в иностранной и национальной валютах с уровня «CCC» до «ограниченного дефолта», а Moody's ухудшило его с B2 до Caa2. При этом Moody's рассмотрит вопрос о его возможном дальнейшем понижении.

Уже несколько недель Аргентина переживает усугубление экономического кризиса. Оно было вызвано тем, что президент страны Маурисио Макри проиграл на праймериз кандидату от оппозиции Альберто Фернандесу. Сперва резко обесценилась национальная валюта Аргентины (песо), а затем рухнули и акции большинства местных компаний.

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Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса песо

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение, снизит подоходный налог для работников, увеличит размер минимальной зарплаты по стране и заморозит цены на бензин.

На фоне резкой девальвации национальной валюты министр финансов Аргентины Николас Духовны принял решение подать в отставку. «Я убежден, что с учетом обстоятельств правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — сказал министр в своем обращении к Макри.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ЦБ, Аргентина, вывод средств
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