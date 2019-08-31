ЦБ Аргентины ограничил банки в возможности переводить средства за рубеж

ЦБ Аргентины ограничил банки в возможности переводить средства за рубеж

Регулятор обязал банки получать предварительное разрешение при распределении прибыли. Речь идет о переводе средств за границу

Центральный банк Аргентины (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Центральный банк Аргентины обязал банки с 30 сентября получать предварительное разрешение на перевод прибыли из страны. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на соответствующий документ ЦБ.

«Финансовые учреждения должны будут предварительно получить разрешение Центрального банка Аргентинской Республики Аргентины для распределения своей прибыли», — говорится в сообщении.

Таким образом, местные банки не смогут без разрешения регулятора переводить средства за рубеж.

На фоне сообщения ЦБ Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's понизили долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины. Fitch снизило рейтинг в иностранной и национальной валютах с уровня «CCC» до «ограниченного дефолта», а Moody's ухудшило его с B2 до Caa2. При этом Moody's рассмотрит вопрос о его возможном дальнейшем понижении.