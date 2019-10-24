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Минфин пытается разогнать приватизацию
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Газета
Минфин пытается разогнать приватизацию
Газета № 167 (3122) (2410) Экономика,
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Минфин пытается разогнать приватизацию
Ведомство Антона Силуанова выступило за значительное сокращение доли государства в компаниях
Госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. В некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция», — сообщается в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне (проходил 16–17 октября). На мероприятии ведомство представлял заместитель министра Алексей Моисеев.

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина. Чиновник на вопросы не ответил.

«Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу) уже включена в план приватизации на 2020–2022 годы, РЖД (100% у правительства) в этот список не вошли.

В России 442 акционерных общества с долей государства более 50%, по последним данным Росстата на 1 января 2019 года. Их количество снизилось на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Почему тормозится приватизация

Пока приватизация продвигается медленно, отметил Моисеев. Последней значительной сделкой была продажа 11% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА в 2016 году. Среди причин торможения, по его словам, возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций.

Поток дивидендов практически удвоился в 2019 году и в перспективе удвоится снова, ожидают в министерстве. Минфин предлагает компаниям при нехватке средств брать кредиты, чтобы выплачивать в бюджет 50% чистой прибыли по МСФО (общий норматив).

Доходы бюджета от дивидендов госкомпаний выросли с 380 млрд в 2018 году до 561 млрд руб. на 1 октября 2019 года, свидетельствуют данные Минфина. По итогам года бюджет должен получить около 620 млрд руб. дивидендов — 3% от всех доходов федерального бюджета.

В проекте бюджета на ближайшие три года заложены поступления дивидендов: 760,6 млрд руб. в 2020 году, 930,9 млрд в 2021 году и 1,08 трлн руб. в 2022 году.

О необходимости более амбициозной программы приватизации заявил 19 октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне. По его словам, Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для нашей страны, например, в нефтегазовой отрасли и банковском секторе. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Хотя в первую очередь в список приватизации войдут небольшие предприятия, крупные также должны рассматриваться, подчеркнул Силуанов. Приватизация нужна не для роста доходов бюджета, а для снижения доли государства в экономике, отметил он.

В 2018 году федеральный бюджет получил от приватизации лишь 12,8 млрд руб. На ближайшие три года запланированы доходы в размере 11 млрд руб. в 2020 году и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал их сумму рекордно низкой.

Правительству необходимо запустить приватизацию крупных госкомпаний, чтобы сдвинуться с мертвой точки, уверен заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. В последние годы инвестиционный климат не улучшается, а доля государства в экономике растет, — этот тренд необходимо переломить, если Россия хочет оставаться рыночной экономикой, считает он. Снижение участия государства в АО до 50% — это важная политическая цель, но ожидать расширения приватизационных планов властей сейчас вряд ли возможно, думает Абрамов. По его мнению, в отношении каждой компании нужен избирательный подход.

Какие компании предложено приватизировать

В действующем плане приватизации на 2017–2019 годы заложено полное прекращение участия государства в следующих предприятиях:

  • Новороссийский морской торговый порт (62% владеет «Транснефть» напрямую и через дочерние компании, 20% — Росимущество, 5,3% — РЖД);
  • Объединенная зерновая компания (ОЗК; 50% плюс одна акция — Росимущество, 50% минус одна акция — ВТБ);
  • Приокский завод цветных металлов (100% у Минфина);
  • Махачкалинский морской торговый порт (100% — Росморречфлот).

Однако план выполнить не удалось. Например, процесс продажи 25% ОЗК практически остановлен, жаловался президенту глава банка ВТБ Андрей Костин. Минсельхоз считает продажу госпакета преждевременной.

В план приватизации на 2020–2022 годы включены:

  • «РусГидро» (61,2% — Росимущество, 13,1% — ВТБ);
  • «Совкомфлот» (100% — Росимущество);
  • «Ростелеком» (45% — Росимущество, 3,96% — ВЭБ.РФ);
  • «Россети» (88% — Росимущество);
  • ОЗК (Росимущество и ВТБ).

Минэкономразвития также предлагает приватизировать 1,17% «Аэрофлота» (51,17% компании принадлежит Минтрансу, 3,5% — «Ростеху»). Минтранс выступил против, так как это может привести к потере контроля государства над структурой.

Минэкономразвития предложило приватизировать банки в плане по ускорению экономического роста. В план приватизации не вошли банки под контролем ЦБ (владеет 52,32% Сбербанка и 99,99% «Открытия»).  Приватизация Сбербанка не находится в повестке, а первые сделки по выходу из капитала «Открытия» регулятор планирует на 2021 год, собираясь продать 20% акций.

Поскольку планы приватизации не удается исполнять полностью, Минфин предложил сделать новый план скользящим — уточнять его каждый год с учетом исполнения за предыдущий.

Автор: Ольга Агеева.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Минфин , приватизация , госкомпании , государственное участие
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