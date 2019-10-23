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Африка в черноморском измерении
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Газета
Африка в черноморском измерении
Газета № 166 (3121) (2310) Политика,
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Африка в черноморском измерении
Зачем Россия собирает в Сочи межконтинентальный форум
23 октября в Сочи откроется саммит Россия — Африка, в рамках которого также пройдет бизнес-форум. Какие факторы побудили Москву расширить связи с Африкой и сможет ли она потеснить на континенте Китай и Запад — в материале РБК
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как Россия вернулась к идее Шеварднадзе

В среду, 23 октября, в Сочи под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси откроется первый в истории саммит Россия — Африка. Сиси представляет не только одну из самых влиятельных стран континента, но и Африканский союз — межправительственную организацию, объединяющую 55 государств континента. На саммит, по данным Кремля, приедут главы 43 стран и правительств, еще 11 стран будут представлены на уровне министров и послов.

Идея саммита была предложена еще в 1989 году главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе, рассказал РБК заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Однако в 1990-х годах сотрудничество Москвы с Африкой было свернуто, активность на этом направлении возобновилась только в середине 2000-х. Саммит должен стать свидетельством намерения России вернуться в Африку, убежден эксперт. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что форум придаст импульс развитию всего комплекса связей России с Африкой и сформирует повестку дальнейшего партнерства Москвы и континента.

Уже известно, что на саммите в Сочи будет объявлено о первой сделке возглавляемого Константином Малофеевым Международного агентства суверенного развития (МАСР). Агентство организует размещение суверенного долга до $500 млн для одной из африканских стран. Также на саммите состоится подписание меморандума о взаимодействии между Евразийским экономическим союзом и Африканским союзом. Об этом РБК заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. «Нам интересен Африканский союз, потому что это динамично развивающийся большой экономический рынок с населением в 1,3 млрд человек», — сказал он РБК.

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Почему Россия стала активно интересоваться Африкой

Активность России на африканском направлении в последние годы стала неожиданностью для многих в дипломатических и экспертных кругах Запада, в том числе в Париже, сказал РБК директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Спектр интересов Москвы на континенте довольно широк. Россия демонстрирует подвижки как в восстановлении связей с партнерами советского периода — например Анголой и Мозамбиком, так и со странами, которые традиционно входили в сферу западного влияния — Марокко, Нигерией и ЮАР.

Возвращение России

В 1990-е годы присутствие России в Африке ослабло из-за развала СССР и сопутствующих трудностей — были закрыты некоторые посольства и консульства, многие торговые представительства и культурные центры. Однако с середины 2000-х годов Москва начала восстанавливать связи с африканскими государствами.

Март 2006 года

Владимир Путин посетил Алжир. Стороны подписали контракт на закупку Алжиром вооружений на сумму более $6,3 млрд.

Апрель 2008 года

Владимир Путин встретился в Триполи с Муаммаром Каддафи. По итогам встречи Москва списала Триполи $4,6 млрд долга, а также заключила с Ливией контракты на продажу ей военной техники и соглашение об участии РЖД в строительстве железной дороги между Сиртом и Бенгази (из-за войны в Ливии проект остался нереализованным).

Июнь 2009 года

Большое африканское турне Дмитрия Медведева. Он посетил Египет, Нигерию, Намибию и Анголу.

Декабрь 2011 года

В столице Эфиопии Аддис-Абебе прошел первый Российско-африканский деловой форум. В нем приняли участие более 200 африканских бизнесменов и чиновников.

Февраль 2015 года

Владимир Путин впервые с 2005 года посетил Египет. На встрече с президентом ас-Сиси были подписаны документы о сотрудничестве в области атомной энергетики и привлечении инвестиций.

Март 2018 года

Глава МИДа Сергей Лавров совершил турне по странам Африки, посетив Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.

Эксперты выделяют несколько причин повышенного интереса России к Африке:

  • Экономическая выгода

Одной из задач российского руководства с самого начала возвращения в Африку стала мобилизация контактов эпохи холодной войны и конвертация идеологической близости с рядом стран континента в деловые отношения, отметил Дюбьен. Особенный интерес Африка представляет из-за своего ресурсного богатства, напомнил Бакланов: на страны континента приходится около 30% мировых запасов минеральных ископаемых, а на долю России — около 25%.

Главные экономические интересы России — добыча драгоценных и минеральных ископаемых, разработка газовых и нефтяных месторождений, создание проектов в сфере мирного атома, сказал РБК декан кафедры политических наук Университета Фри-Стейт (University of the Free State) в Южной Африке Теодор Нитлинг.

Есть у России потенциал и в других областях. В докладе «Россия — Африка: общий взгляд в 2030 год», приуроченном к саммиту, в качестве приоритетных направлений для укрепления бизнес-связей указан экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения, автомобилей и зерновых.

Перспективной является и отрасль удобрений. В октябре прошлого года российские компании «Уралхим» и «Уралкалий» выразили желание нарастить экспорт удобрений в Юго-Восточную Африку. В настоящее время российские предприятия экспортируют в регион около 100 тыс. т своей продукции в год. В ближайшей перспективе этот показатель может составить 500–600 тыс. т ежегодно, утверждал глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Торговая динамика

Африка — единственный регион в мире, который наращивал импорт из России после введения США и Евросоюзом санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

Товарооборот России и Африки за 2018 год составил $20,4 млрд, из них $17,4 млрд приходится на российский экспорт, следует из данных ФТС России. С 2010 по 2018 год общий объем экспорта из России в африканские страны увеличился почти в три раза. Всего на Африку приходится около  5% от общего объема экспорта. В 2018 году крупнейшими направлениями российского экспорта в Африку стали Египет ($7,1 млрд) и Алжир ($4,8 млрд).

  • Рынок сбыта оружия

Особняком стоят связи России с африканскими странами в военной области. С 2014 года Москва заключила соглашения о военном сотрудничестве более чем с 20 из них. Среди них Центральноафриканская республика (август 2018 года), Мали (июнь 2019 года), Конго (май 2019 года), Руанда (октябрь 2016 года) и Мадагаскар (октябрь 2018 года). На саммите в Сочи Россия планирует подписать новые соглашения в военной сфере, в частности с Нигерией.

Большинство соглашений предусматривают подготовку африканских солдат, поставки нового вооружения, техническое обслуживание боевой техники, открытие представительств Минобороны в африканских странах и борьбу с терроризмом.

За 2018 год Россия поставила вооружений в африканские страны на общую сумму более $2,36 млрд, следует из данных издания Jane's группы IHS (данные имеются в распоряжении РБК). Больше всего российского оружия закупают Алжир, Египет и Ангола. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2014 по 2018 год около 75% импорта вооружений в Африке пришлось на страны Северной Африки — Алжир, Марокко, Ливию и Тунис. Причем на один Алжир — 56%, подсчитала SIPRI.

Неофициальное присутствие

По данным СМИ, в Африке работают и связанные с российскими гражданами частные военные компании (ЧВК). Le Monde писала, что в ЦАР работает ЧВК Вагнера и ее филиал, который был открыт в стране — Sewa Security. ЧВК Вагнера связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам он причастность к ЧВК отрицает. По данным The Times, помимо ЦАР российские наемники также присутствуют в Судане и Мозамбике.

С российскими ЧВК связывают и структуры в области политического консалтинга и бизнеса. Например, с Евгением Пригожиным связывали компанию Lobaye Invest, которая получила разрешение на разработку в ЦАР месторождений алмазов и золота. По данным «Проекта», структуры Пригожина также занимаются консалтингом африканских политиков. В общей сложности российский бизнесмен имеет интересы в десяти африканских странах, писал Bloomberg.

В 2014–2018 годах Россия обеспечила 49% импорта оружия в Северную Африку, тогда как США 15%, Китай — 10%, Франция — 7,8%, Германия — 7,7%. На российское вооружение также пришлось 28% импорта стран Африки южнее Сахары, на оружие из Китая — 24%, из США — менее 10%.

Россия системно развивала сотрудничество с африканскими странами по линии военного партнерства  и достигла на этом направлении больших успехов, констатировал Бакланов. При этом в дальнейшем Москве станет все сложнее конкурировать с Китаем, странами Евросоюза, США и даже Израилем, добавил он.

  • Расширение политического влияния

Россия заинтересована в укреплении политических связей в Африке. Страны континента имеют огромный ресурс в ООН, констатировал Бакланов: «Это больше 50 активных членов организации, которые представляют африканский континент и открыты к сотрудничеству с Россией». «На площадке ООН интересы Москвы и африканских союзников во многом совпадают. Это касается и отстаивания принципа невмешательства во внутренние дела стран, и создания многостороннего мирового порядка», — отметил заведующий Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Ранее министр Лавров призывал реформировать ООН таким образом, чтобы предоставить в нем больше прав африканским странам. Заявления России вряд ли приведут к каким-то реформам, считает Дюбьен. «Но если Россия сможет убедить африканские страны голосовать вместе с Москвой по таким вопросам, как Сирия или украинский кризис, это станет демонстрацией ее влияния», — сказал аналитик.

Что мешает развитию связей России и Африки

Несмотря на активизацию политических контактов, торговые и экономические отношения России и африканских стран остаются на низком уровне. Для примера — торговый оборот России с ЕС в 2018 году составлял $294,1, c Азией — более $200 млрд. Товарооборот России со странами Северной и Южной Америки в 2018 году составил $43 млрд — в два раза больше, чем с Африкой.

Эксперты назвали три препятствия на пути укрепления отношений России и Африки.

Недостаток мотивации и экспертизы бизнеса.

По словам Бакланова, государству стоит создать новые механизмы, которые позволят среднему бизнесу лучше понять преимущества работы в африканских странах и ее специфику.

Тарифные и нетарифные ограничения.

Страны Африки все еще применяют сложную систему пошлин и регламентов к другим странам, в том числе к России. Чтобы преодолеть эти вызовы, требуется активное сотрудничество с Африкой на уровне торговых палат и продвижение торговых реформ, указывается в докладе под эгидой проекта «Россия — Африка: общий взгляд в 2030 год».

Политическая нестабильность.

Многие африканские страны сталкиваются с политическими кризисами. Гражданские конфликты, в частности, продолжаются в ЦАР, Ливии, Демократической Республике Конго и Сомали. Актуальна и проблема исламистского терроризма. Нестабильность вызывает опасения у частного бизнеса и госкомпаний, она препятствует долгосрочным вложениям, сказал Бакланов.

Сможет ли Россия потеснить в Африке Запад и Китай

Присутствие России в Африке не такое масштабное, как у США, Евросоюза или Китая. Если объем торговли африканских стран с Россией составляет $20 млрд, с США — около $54,2 млрд (данные за 2017 год), с ЕС — $303 млрд (данные за 2018 год), с Китаем — $148 млрд. Китай собирается вложить в страны континента дополнительно $60 млрд, ЕС — $40 млрд. В России обучаются 14 тыс. студентов из Африки, в Китае — 60 тыс., в ЕС — 52 тыс., в США — 37,7 тыс.

В то же время активность Москвы вызвала интерес западных стран. По словам главы Африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда, Москва оказывает негативное влияние на положение дел в Африке и может навредить американским интересам на континенте. Таунсенд, в частности, высказывал беспокойство в связи с предполагаемой деятельностью в Африке российских ЧВК.

Опасения в связи с укреплением позиций России в Африке выражали и страны ЕС. Глава МИД Франции Ле Дриан, в частности, критиковал действия России в ЦАР, назвав их «антифранцузскими». «Это не настоящая армия, а наемники, подчиняющиеся человеку, известному как господин Пригожин. Если он меня слышит за пределами этого зала, то пусть знает, что он нам хорошо известен», — сказал Ле Дриан в ходе слушаний во французском сенате.

Активность частных военных компаний в Африке действительно беспокоит многие западные страны, в частности Францию, отметил Дюбьен. При этом Россия и европейские страны «не обречены на конфликт» в Африке, считает Дюбьен. По словам эксперта, Россия уже имела опыт сотрудничества с ЕС в рамках миссий в Африке — например, Москва помогала миротворческим усилиям европейцев в Чаде. Кроме того, несмотря на опасения Франции относительно деятельности ЧВК, Париж достаточно спокойно относится к официальным контактам российских силовых служб и разведки с африканскими партнерами, например, для борьбы с терроризмом. «Африка наряду с украинским досье может стать тестом для европейско-российских в целом и для франко-российских отношений в частности», — резюмировал Дюбьен.

Что касается Китая, то там пока не воспринимают Россию ни как партнера, ни как угрозу, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Маслов. До сих пор Москва и Пекин действовали в Африке обособленно друг от друга и им не приходилось что-то делить, отметил он. «Сферы, в которых Китай пытается играть на поле России, — строительство АЭС на континенте или подготовка военных. Но пока эти зачатки конкуренции не отразились на российско-китайских отношениях», — пояснил эксперт в разговоре РБК.

Расширение присутствия России в Африке может привести к столкновению Москвы с интересами других внешних игроков, но случится это не раньше чем через пять лет, спрогнозировал Маслов. Конкурентное преимущество России может дать хорошая репутация на континенте, отметил Нитлинг. Отношения Москвы с африканскими странами имеют более глубокие корни, чем у Китая. Россия помогала ряду стран в борьбе за независимость и поэтому не воспринимается как враг или неоколониальная держава, добавил Нитлинг. В будущем преимущество России мог бы дать высокий уровень экспертизы по африканским странам, добавил Маслов.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Африка , Судан , экономика , Владимир Путин , Абдель Фаттах ас-Сиси
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