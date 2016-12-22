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«Уралхим» войдет в капитал крупнейшего производителя удобрений Зимбабве
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«Уралхим» войдет в капитал крупнейшего производителя удобрений Зимбабве
Бизнес, 11:33
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«Уралхим» войдет в капитал крупнейшего производителя удобрений Зимбабве
О намерении принять участие в приватизации группы Chemplex сообщил основной бенефициар и глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Уралхим» примет участие в приватизации зимбабвийской корпорации Chemplex, являющейся лидером на рынке удобрений Зимбабве, сообщил журналистам основной бенефициар и глава совета директоров российской компании Дмитрий Мазепин.

​«Уралхим» станет одной из тех компаний, которая будет принимать участие в приватизации Chemplex», — заявил Мазепин (цитата по «РИА Новости»).

​По его словам, представители «Уралхима» уже встречались с руководством полностью находящейся в госсобственности Chemplex, интерес к вхождению в капитал которой проявляют более 20 зимбабвийских и международных компаний. Возможный срок приобретения акций Chemplex Мазепин не назвал, отметив, что завершить переговоры с потенциальными инвесторами правительство Зимбабве планирует в начале февраля 2019 года.

Chemplex на 100% владеет компанией Dorowa Minerals, которая ведет разработку единственного в Зимбабве месторождения фосфатов, а также и Zimbabwe Phosphate Industries (ZimPhos), на заводе которой в Хараре ведется переработка полученного от Dorowa Minerals сырья. Кроме того, Chemplex контролирует 50% в компании ZFC, выпускающей составные удобрения, и 36% в капитале Sable Chemicals Industries — единственного в Зимбабве производителя аммиачной селитры.

​По словам Мазепина, вхождение в капитал Chemplex позволит «Уралхиму» справиться с нехваткой фосфатов. «Как вы знаете, «Уралкалий» производит калийные удобрения, «Уралхим» — сложные и азотные, и нам не хватает фосфорного сырья. Chemplex — фосфорная компания, мы хотим для производства фосфоросодержащих удобрений иметь все три компонента», — пояснил Мазепин.

Глава совета директоров «Уралхима» пояснил, что доставлять фосфорные удобрения из Зимбабве в Россию не планируется, речь идет об их экспорте в страны Южной Африки.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Уралхим» , Зимбабве , Африка , удобрения
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