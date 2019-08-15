Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке

Африка постепенно подпадает под влияние Москвы и Пекина, считают в Пентагоне. Вашингтон считает, что Россия уже оказывает влияние на десять различных африканских стран, а Китай вскоре начнет строить на континенте военные базы

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Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на письменные показания двух высокопоставленных военных армии США для конгрессменов.

Речь идет о показаниях нынешнего главы Африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда, получившего этот пост буквально месяц назад, а также о показаниях его предшественника на этом посту, генерала Корпуса морской пехоты Томаса Вальдхаузера.

Генералы указывают, что долгие годы Россия и Китай активно наращивают экономические связи с Африкой, развивая сотрудничество в разных сферах.

В частности, товарооборот России со странами Африки с 2009 по 2017 год резко вырос — с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Москва также активно продвигает свои проекты по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе и торговлю оружием. Товарооборот между Китаем и странами Африки за 40 лет вырос с $765 млн до $170 млрд, указали генералы.