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Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке
Африка постепенно подпадает под влияние Москвы и Пекина, считают в Пентагоне. Вашингтон считает, что Россия уже оказывает влияние на десять различных африканских стран, а Китай вскоре начнет строить на континенте военные базы
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на письменные показания двух высокопоставленных военных армии США для конгрессменов.

Речь идет о показаниях нынешнего главы Африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда, получившего этот пост буквально месяц назад, а также о показаниях его предшественника на этом посту, генерала Корпуса морской пехоты Томаса Вальдхаузера.

Генералы указывают, что долгие годы Россия и Китай активно наращивают экономические связи с Африкой, развивая сотрудничество в разных сферах.

В частности, товарооборот России со странами Африки с 2009 по 2017 год резко вырос — с $5,7 млрд до $17,4 млрд. Москва также активно продвигает свои проекты по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе и торговлю оружием. Товарооборот между Китаем и странами Африки за 40 лет вырос с $765 млн до $170 млрд, указали генералы.

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Пекин и Москва не только активно наращивают свои экономические связи с африканскими странами, но также укрепляют свое дипломатическое и культурное влияние. Так, например, активную работу на континенте ведет некоммерческий фонд «Русский мир», который работает уже в девяти африканских странах. Китай не отстает: с 2004 по 2018 год в Африке появилось 48 отделений Института Конфуция, которые пропагандируют китайский язык и культуру и финансируются Пекином из государственного бюджета, подсчитали в Пентагоне.

Во время своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Вальдхаузер уделил значительное внимание успехам России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В этой стране Москва использует такой рычаг воздействия, как частные военные компании типа ЧВК «Вагнер», отметил американский генерал. Это, по его словам, позволяет России минимизировать свои инвестиции. По его словам, несколько меньшие достижения у Москвы в Алжире, Ливии и Судане.

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В письменных показаниях для конгресса Вальдхаузер перечислил еще шесть стран, которые связаны с Россией или подвержены ее влиянию. Это Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания и Тунис. Генерал также считает, что Китай в ближайшее время намерен построить ряд военных баз в Африке.

США необходимо сотрудничать с другими странами Африки, чтобы Россия и Китай не смогли воспользоваться в полной мере доступом к портам, базам или воздушному пространству континента и поставить под угрозу «свободу действий США на территории Африки и в окружающем ее пространстве», считают в американском военном ведомстве.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Пентагон, Африка
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