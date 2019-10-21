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Газета
Иноинвесторы получили надбавку в 30%
Газета № 164 (3119) (2110) Бизнес,
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Иноинвесторы получили надбавку в 30%
Правительство поддержало законопроект о значимых сайтах с существенными оговорками
Правительство готово поддержать законопроект о значимых онлайн-ресурсах при условии его доработки и ограничении доли иностранцев в них на уровне 50% минус одна акция. Такой подход должен устроить инвесторов «Яндекса»
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Кабинет готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция, указывают оба собеседника РБК. Кроме того, в законопроекте должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».

РБК направил запрос пресс-секретарю главы правительства Дмитрия Медведева. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Законопроект в исходной версии вызвал критику российских ИТ-компаний

Законопроект был внесен минувшим летом в Госдуму депутатом «Единой России» и членом комитета по информационной политике, ИТ и связи Антоном Горелкиным. Инициатива оформлена как пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

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Как пояснил сам Горелкин, «речь [в инициативе] не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — отметил он.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями» — так оценили тогда законодательную инициативу в «Яндексе». Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., ее акции торгуются на бирже NASDAQ. Капитал разделен на бумаги класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Меньшая часть — это акции класса В, которые распределены между топ-менеджерами и членами совета директоров, но дают больше голосов. На 15 февраля 2019 года основатель компании Аркадий Волож, члены ее совета директоров и один из старейших сотрудников Владимир Иванов в сумме владели 14,15% акций класса B, которые соответствовали почти 55-процентной голосующей доле. Голосующая доля Воложа составляет 48,41%. Помимо российского он имеет гражданство Мальты.

Именно законопроект Горелкина, как несущий риск необходимости изменения структуры собственности «Яндекса», а также связанная с ним информационная кампания стали основной причиной беспокойства инвесторов интернет-холдинга. На прошлой неделе, 11 октября, на фоне обсуждения инициативы в Госдуме бумаги «Яндекса» потеряли в цене за сутки более 15%. Глава «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК назвала «разрушительной» инициативу Горелкина.

Правительственная версия значительно менее рисковая для «Яндекса»

«С текстом отзыва [правительства на законопроект] компании ознакомиться пока не удалось, в связи с этим мы считаем преждевременным комментировать данный документ», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Горелкин заявил, что окончательный размер предельной доли иностранцев депутаты определят позже. «Хорошие новости состоят в том, что правительство принципиально поддержало законопроект. А каково будет финальное распределение — 50 или 80%, — для этого и есть работа в комитете, второе чтение, для этого существует формат рабочей группы с участием представителей отрасли», — приводит его слова ТАСС.

Аналитик Альфа-банка Анна Курбатова отметила, что правительство предложило очень существенные поправки в исходную версию законопроекта. «Для «Яндекса» это может означать необходимость менее кардинальных изменений акционерной структуры — по сравнению с исходной версией проекта, что частично снижает неопределенность и должно быть позитивно воспринято инвесторами, — говорит Курбатова. — В сценарии принятия законопроекта в исходном варианте, чтобы ему соответствовать, «Яндексу» было бы необходимо менять структуру капитала одновременно как в отношении free float (45% голосов), так и акций во владении Аркадия Воложа. В варианте правительства, как мы понимаем, достаточно будет внести изменения в статус владения пакета акций Аркадия Воложа».

По ее словам, сам факт внесения конструктивных поправок правительства говорит о том, что законопроект «с высокой вероятностью не будет отклонен и может быть принят в ближайшие месяцы».

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов считает, что если в законе речь будет идти именно о голосующей доле, то это должно позволить «Яндексу» сохранить текущую структуру акционеров. «Но вопрос в том, какие шансы, что этот вариант может быть принят», — оговорился он.

Авторы: Ирина Парфентьева, Мария Коломыченко, Юлия Старостина, Анна Балашова.
Теги: Яндекс , законопроект
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