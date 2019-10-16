Дело ФБК приросло еще 30 регионами

Три вопроса о массовых обысках в региональных штабах фонда Алексея Навального

Следственный комитет провел новые массовые обыски в рамках дела об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эксперты полагают, что это осложнит, но не остановит работу организации

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

У кого и где СК провел обыски

Во вторник, 15 октября, Следственный комитет сообщил о проведении обысков в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых, по мнению СКР, проводилось финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Обыски прошли в штабах фонда, а также по месту жительства сотрудников его региональных подразделений; изъяты документы и предметы, «имеющие значение для расследования», нескольких сотрудников вызвали на допрос.

Кроме того, по ходатайству СК суд арестовал счета ФБК в банках, деньги на которые поступали «из иностранных источников». Именно это, отмечает следствие, стало основанием для включения организации в реестр иностранных агентов.

Как сообщали в этот день сотрудники ФБК, следственные действия начались утром у бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов более чем в десяти городах — в частности, в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Уфе и Ярославле. В региональных управлениях МВД эту информацию прокомментировать не смогли.

Позднее директор ФБК Иван Жданов сообщил об обысках в офисе ФБК в Москве. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, одного из сотрудников фонда задержали, а камеры наблюдения, установленные ФБК, отключили. Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила также об обыске в студии Navalny Live.

Кроме того, ранним утром с обыском по делу об отмывании денег в ФБК пришли домой к главному редактору смоленского издания Keytown.me Алексею Волкову. Как рассказал изданию «7х7» Волков, ему показали постановление, где было указано, что следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК. На вопрос журналиста, какое отношение он имеет к ФБК, следователи ответили: «Вот мы и выясним». У Волкова забрали два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск и все банковские карты и час допрашивали. Жене журналиста пригрозили «увезти детей вместе с отцом», если она не подпишет подписку о неразглашении, отмечает Волков. Он добавил, что не имеет никакого отношение к штабу Навального, хотя ресурс Keytown.me освещает его деятельность.

Какие меры предпринимает ФБК для продолжения работы

12 сентября обыски у координаторов и волонтеров штабов Навального прошли более чем в 40 регионах. Как отмечал директор ФБК, основанием для них стало дело по ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Всего, по словам соратника Навального Леонида Волкова, столичный Басманный суд санкционировал 94 обыска.

Дело об отмывании денег в отношении ФБК было возбуждено в начале августа. По версии следствия, близкие к фонду люди, а также сотрудники организации в 2016–2018 годах легализовали через счета ФБК около 1 млрд руб., полученных преступным путем. СК утверждает, что эти деньги фонд получил в российской и иностранной валюте от неустановленных лиц. Расследование возглавил старший следователь СК Александр Лавров, который принимал участие в расследовании дел экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

В начале октября Минюст признал ФБК иноагентом. Министерство утверждает, что фонд получил один транш из США и два из Испании на общую сумму более 140 тыс. руб. Жданов заявил, что организация получает деньги исключительно от россиян, и потребовал от Минюста предоставить доказательства, что ФБК «получил хоть одну копейку иностранных денег». Указанные Минюстом платежи на 140 тыс. руб., по его словам, пришли на заблокированный счет организации.

Несмотря на то что счета ФБК называют заблокированными, технически все счета остаются рабочими, говорит Ярмыш. На каждый счет — ФБК, штабов, большинства сотрудников, многих членов их семей — наложен арест на сумму 75,5 млн руб. в качестве обеспечительной меры на время следствия по делу «о легализации», объяснял ранее глава штаба ФБК Леонид Волков. Технически, если положить на такой счет 75,5 млн, то суммой сверх этого предела можно будет свободно пользоваться, поэтому платежи на все счета ФБК проходят, но пока «остаток» не станет положительным, пользоваться ими невозможно.

Фонд принял меры, чтобы все перечисляемые ему средства шли в обход счета с арестованными 75 млн руб., говорит Волков. На сайтах ФБК и Навального в качестве основного инструмента пожертвований сейчас называется перевод по карте через форму, аналогичную заполняемой при покупке в интернет-магазине. По словам главы штаба ФБК, каждую неделю фонд открывает новый счет и переводит прежде поступившие деньги на него. Переводы на PayPal и биткоинами не попадают под ограничения, добавил он.

Какие цели преследует власть

Обыски и аресты счетов осложняют работу ФБК — в этом и заключается их единственная цель, но ни на проведение расследований, ни на остальную работу фонда это никак не повлияет, заявила РБК Кира Ярмыш. Она подчеркнула, что фонд продолжит делать то же самое, что и раньше.

Фонд всегда старается как можно скорее найти адвокатов для помощи своим сотрудникам и волонтерам в каждом регионе, отметила Ярмыш. «Проблема в том, что их далеко не всегда пускают на обыски, да и моментально найти их в количестве 100–120 человек, как, например, сегодня, если постараться закрыть каждый обыск, — непростая задача», — объяснила она.

Обыски в ФБК — логичное действие правоохранительных органов после того, как ФБК признан иностранным агентом, говорит политолог Александр Пожалов. Новый виток дела является попыткой помешать ФБК создать в регионах инфраструктуру для участия в выборных кампаниях и организованных социальных протестах 2020 года, а также перенести московский опыт «умного голосования» на другие регионы, полагает он. По мнению Пожалова, если бы власть не считала «умное голосование» эффективным, такого давления на ФБК бы не было.

Обращает на себя внимание масштабность следственных действий, а также их явная демонстративность, сказал РБК адвокат и экс-сенатор Константин Добрынин. Но, по его мнению, эффект может быть обратным: «Часть сотрудников, безусловно, испугаются, часть организации попытается уйти фактически в подполье, что в информационный век невозможно, а часть покинет страну. Но Алексей Навальный, как обычно, соберет хороший информационный урожай и скажет всем спасибо». «С гражданским обществом, даже беспокойным, задающим неприятные вопросы и выходящим на митинги, лучше разговаривать не через уголовные дела, а через реальное — не фиктивное вовлечение его представителей в государственные или общественные институты», — добавляет Добрынин.

После летней протестной кампании, связанной с выборами в Мосгордуму, которые неожиданно сплотили несистемную и более системную часть оппозиции (сторонники Дмитрия Гудкова, «яблочники», часть московских коммунистов), власти приходится использовать тактику «разделяй лидеров оппозиции и простых недовольных», отмечает Пожалов. «С одной стороны, по делам, вызывающим общественный резонанс и встречные кампании в защиту рядовых обвиняемых, не занимающихся политикой, демонстрируется справедливое индивидуальное судебное разбирательство, как, например, в случае с делом о массовых беспорядках и освобождением Ивана Голунова. С другой — преследованием ФБК власть демонстрирует твердую решимость в том, что касается борьбы с лидерами политической оппозиции и созданной ими инфраструктуры протеста», — поясняет свою точку зрения эксперт.